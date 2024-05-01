Kavram Kargaşası Yaşayan Manitadan En Yaratıcı Benzetmelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kavram Kargaşası Yaşayan Manitadan En Yaratıcı Benzetmelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Mayıs ayına merhaba dediğimiz bu Çarşamba günü kimlerin paylaşımları öne çıkmış, kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Narin bir kelebek 🦋
Tebrik etmek gerek.
Sosyolog musun be?
Geç olsun güç olmasın.
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En sağdaki Safir.
Haydaaa!
👇
Old but gold dedikleri...
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Sizce?
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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