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Kavram Kargaşası Yaşayan Manitadan En Yaratıcı Benzetmelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kavram Kargaşası Yaşayan Manitadan En Yaratıcı Benzetmelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.05.2024 - 17:27

Bakalım Mayıs ayına merhaba dediğimiz bu Çarşamba günü kimlerin paylaşımları öne çıkmış, kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Narin bir kelebek 🦋

Narin bir kelebek 🦋
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Tebrik etmek gerek.

Tebrik etmek gerek.
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Sosyolog musun be?

Sosyolog musun be?
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Geç olsun güç olmasın.

Geç olsun güç olmasın.
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En sağdaki Safir.

En sağdaki Safir.
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Haydaaa!

Haydaaa!
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👇

👇
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Old but gold dedikleri...

Old but gold dedikleri...
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Ortam fena.

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Sizce?

Sizce?
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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