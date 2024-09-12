Katledilen Narin Güran Soruşturması: Gözaltına Alınanların Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Diyarbakır’da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bendeni bulunan Narin Güran cinayetinde gözaltında bulunan 22 kişinin kimlikleri belli oldu. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor. Savcılıktan sonra mahkemeye sevk edilecek şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verilecek.