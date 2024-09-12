Katledilen Narin Güran Soruşturması: Gözaltına Alınanların Kim Olduğu Ortaya Çıktı
Katledilen Narin Güran Soruşturması: Gözaltına Alınanların Kim Olduğu Ortaya Çıktı
Diyarbakır’da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bendeni bulunan Narin Güran cinayetinde gözaltında bulunan 22 kişinin kimlikleri belli oldu. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor. Savcılıktan sonra mahkemeye sevk edilecek şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verilecek.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın, 19 gün sonra korkunç şekilde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
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Narin’in cansız bedeninin bulunmasından sonra aynı köyde yaşayan Nevzat Bahtiyar, Narin’in cesedini dere kenarına amca Salim Güran’ın emriyle attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı. Salim Güran ise daha önce tutuklanmıştı.
Soruşturmada gözaltına bulunan 22 kişi bugün savcılığa sevk edildi.
22 şüpheli arasında Narin’in babası Arif Güran, annesi Yüksel Güran, daha önce kolundaki ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp bırakılan 18 yaşındaki ağabey E.G. de bulunuyor.
Gözaltındaki kişelerin, amcalar Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., Narin’in amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23) ile amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), Narin’in kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş. ve Salim Güran’ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K olduğunu öğrenildi.
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