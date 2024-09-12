Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Katledilen Narin Güran Soruşturması: Gözaltına Alınanların Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Katledilen Narin Güran Soruşturması: Gözaltına Alınanların Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.09.2024 - 13:50

Diyarbakır’da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bendeni bulunan Narin Güran cinayetinde gözaltında bulunan 22 kişinin kimlikleri belli oldu. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor. Savcılıktan sonra mahkemeye sevk edilecek şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın, 19 gün sonra korkunç şekilde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın, 19 gün sonra korkunç şekilde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Narin’in cansız bedeninin bulunmasından sonra aynı köyde yaşayan Nevzat Bahtiyar, Narin’in cesedini dere kenarına amca Salim Güran’ın emriyle attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı. Salim Güran ise daha önce tutuklanmıştı.

Narin’in cansız bedeninin bulunmasından sonra aynı köyde yaşayan Nevzat Bahtiyar, Narin’in cesedini dere kenarına amca Salim Güran’ın emriyle attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı. Salim Güran ise daha önce tutuklanmıştı.

Soruşturmada gözaltına bulunan 22 kişi bugün savcılığa sevk edildi.

Soruşturmada gözaltına bulunan 22 kişi bugün savcılığa sevk edildi.

22 şüpheli arasında Narin’in babası Arif Güran, annesi Yüksel Güran, daha önce kolundaki ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp bırakılan 18 yaşındaki ağabey E.G. de bulunuyor.

22 şüpheli arasında Narin’in babası Arif Güran, annesi Yüksel Güran, daha önce kolundaki ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp bırakılan 18 yaşındaki ağabey E.G. de bulunuyor.

Gözaltındaki kişelerin, amcalar Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., Narin’in amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23) ile amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), Narin’in kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş. ve Salim Güran’ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K olduğunu öğrenildi.

Gözaltındaki kişelerin, amcalar Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., Narin’in amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23) ile amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), Narin’in kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş. ve Salim Güran’ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K olduğunu öğrenildi.

Şüpheliler, savcılık sorgusu sonrasında mahkemeye sevk edilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Adliyeden bahçesinden görüntüler 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın