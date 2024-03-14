Kate Middleton'ın Skandalına Güncelleme Geldi: Prens Harry ve Megan Markle'dan Resmi Açıklama

'Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de zaman zaman editleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının neden olduğu karışıklık için özürlerimi iletmek istedim.

Umarım kutlayan herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir.

C'