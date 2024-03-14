Kate Middleton'ın Skandalına Güncelleme Geldi: Prens Harry ve Megan Markle'dan Resmi Açıklama
Kate Middleton'ın Skandalına Güncelleme Geldi: Prens Harry ve Megan Markle'dan Resmi Açıklama
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/3am/us-celeb...
Galler Prensesi Catherine, yani Kate Middleton'ın ortadan kaybolduğunu bilmeyen kalmamıştır diye düşünüyoruz. Komplo teorileri ve skandallarla dolu olan bu yolculukta yer alan, Middleton'ın fotoshop skandalına Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Galler Prensesi Megan Markle nihayet bir açıklama getirdi. Detaylar👇
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Prenses Kate, son zamanlarda birçok sosyal medya kullanıcısının onun ve yerinin bilinmediği konusunda endişe duyulduğu spekülasyonların hedefi oldu.
Noel'den beri haber alınamayan Catherine'in, Ocak ayında karnından ameliyat olduğu günden beri komada olduğunu ya da öldüğünü iddia eden bir çok teori var.
Ardından Prenses'in arabada çekilen bir görüntüsü basına yayıldı. Fakat fotoğraftakinin kendisi olmadığı ya da yapay zekayla yapılmış bir fotoğraf olduğu düşünüldüğü için işler daha da kızıştı.
Sanki tüm bu curcunaya bir son vermek istercesine prensesin resmi hesaplarından paylaştığı bu fotoğraf, insanların daha çok endişelenmesine yol açtı.
Çünkü fotoğraf bir fotoshop eseriydi. Kate Middleton'ın sonrasında Instagram hikayesinde yaptığı açıklamaya göre fotoğrafta oynamalar yapan kişi kendisiydi.
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Hikayede tam olarak şöyle söyledi👇
Ardından başka bir fotoğraf daha geldi. Ancak tahmin edersiniz ki yine bu fotoğrafın fotoshop olduğu tespit edildi. William'ın yanında bulunan Kate'in fotoğrafı daha önce çekilmiş ve bu fotoğrafa yerleştirilmişti.
Bir de avukatı ona 2.5 aydır ulaşamadığını ve konuyla alakalı Kraliçe Camilla'nın sorgulanması gerektiğini söyleyince, herkes daha da endişelenmeye başladı.
Bütüüün bu olaylar konuşulmaya devam ederken, kraliçe Camilla kendisinin bir Barbie bebeğinin piyasaya sürüldüğü lansmana katıldı. Hiç bir şey olmamış gibi...
Şimdi ise Prens Harry ve Prenses Megan, Kate Middleton'ın fotoğraf skandalıyla ilgili sessizliklerini resmi bir açıklama ile bozdular ve kraliyet ailesindeki herhangi birinin 'asla böyle bir hata yapmayacağı' iddiasını yalanlamak için konuştular.
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Page Six'e göre Megan ve Harry'e yakın kaynaklar şunları söyledi: "Bu, Meghan'ın asla yapacağı bir hata değil... O, keskin bir göz ve detaylara karşı korkunç bir dikkate sahip."
Ve şimdi çiftin Archewell Vakfı'ndan bir sözcüsü konuştu. Söz konusu kaynak, Page Six alıntılarının "resmi olarak onların adına konuşmaya yetkili olmayan, kişisel bir görüş ifade eden Sussexlerle bağlantısı olan birinden" geldiğini söyledi.
Meghan'ın 'asla (aynı) hatayı yapmadığı' iddialarına ek olarak, Page Six ayrıca Sussex'lerin benzer şekilde düzenlenmiş bir görüntü yayınlamış olsalardı 'yok edileceğini' belirten içeriden birinden alıntılar yayınladı.
Bu açıklama Sussex'lerin ikinci gebeliklerini duyurmak için paylaştıkları bir resmi daha önce düzenledikleri iddiasını gündeme getirdi.
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