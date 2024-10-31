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Kasım Ayının En Şanslıları Belli Oldu! Şansı Yönetemezseniz Hayatınızın Altı Üstüne Gelebilir

Kasım Ayının En Şanslıları Belli Oldu! Şansı Yönetemezseniz Hayatınızın Altı Üstüne Gelebilir

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astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
31.10.2024 - 20:01

Hayatınızın sonraki dönemini kontrol etmeniz mümkün! Yıl bitmeden son şans, Kasım ayında saklı. Güçlü bir dönüşüm ve değişimin ateşini yakacak olan astrolojik olaylarla Akrep burcu yeni ayı yeri yerinden oynatacak. Peki, siz hayatı altüst olanlardan mı olacaksınız, yoksa bu kaostan doğanlardan mı? Bakalım, Kasım ayının en şanslı burçları hangileri? Kasım'ın en şanssız burçları kimler? 

İşte, Kasım ayının en şanslıları ve en güzel günleri...

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Kasım ayında her şey değişecek! Akrep burcunda başlayan yeni ay, İkizler burcu dolunayı ile taçlanacak. Hayatınızın altını üstüne getiren kozmik enerjilerle dünyanız değişecek.

Kasım ayında her şey değişecek! Akrep burcunda başlayan yeni ay, İkizler burcu dolunayı ile taçlanacak. Hayatınızın altını üstüne getiren kozmik enerjilerle dünyanız değişecek.

Yılın geri kalanının en önemli 30 gününe giriyoruz. 10 aydır yapamadığınızı bir ayda yapabilirsiniz. Ya da bu ay her şeyi değiştirebilirsiniz. Güçlü ile güçsüzü ayıran yeni ayda tutkularınız ve cesaretiniz size yol gösterecek. 

Fikirlerinizin, düşüncelerinizin, istekleriniz ve arzularınızın değişeceği Kasım ayında duygularınız da değişebilir. Bu arada 'Kasım'da aşk başka derler!' Ancak bu Kasım biraz sert geçebilir... Elbet kaostan beslenenler, küllerinden doğanlar ve çokça kazananlar da olacak!

Hadi önce Kasım ayında bizi neler bekliyor görelim: İşte Kasım ayının en önemli astrolojik olayları

Hadi önce Kasım ayında bizi neler bekliyor görelim: İşte Kasım ayının en önemli astrolojik olayları

Kasım ayı, Akrep burcunda yeni ay ile başlıyor. Ayın ilk gününde saatler 15.47'yi gösterdiğinde 9 derece Akrep burcunda meydana gelen yeni ay ile içsel bir yolculuğa çıkacaksınız. Yıl bitmeden önce değişirseniz, hayatınız da değişecek: 

  • 1 Kasım: Mars'ın Akrep Burcuna Girişi

  • 2 Kasım: Merkür'ün Yay Burcuna Geçişi

  • 4 Kasım: Boğa Burcunda Jüpiter ve Uranüs Kavuşumu 

  • 9 Kasım: Venüs ve Retro Neptün Gerilimi

  • 13 Kasım: Venüs'ün Akrep Burcuna Geçişi

  • 16 Kasım: Akrep Burcunda Venüs ve Mars Kavuşumu

  • 21 Kasım: Güneş'in Yay Burcuna Geçişi

  • 23 Kasım: İkizler Burcunda Dolunay

  • 27 Kasım: Yay Burcunda Merkür'ün Gerilemeye Başlaması

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Kasım Ayının En Şanslı Günleri: Kaydedin Lazım Olacak!

Akrep yeni ayı ile başlayan Kasım ayı, Merkür'ün Yay burcuna geçiş yaptığı 3 Kasım'da bambaşka bir hal alıyor. Dönüşümün ayına tatlı maceralar ve heyecanlar getiren bugün bir hayli eğlenceli geçebilir. 

Tabii bu kadarla da bitmiyor. Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumunu takiben, toplumda bir yükseliş dönemi başlıyor. Ekonomik değişimi beraberinde getiren kozmik güç, 5 Kasım'ın kritik geçeceğine işaret ediyor. Kazanmak için harika bir gün. 

Sırada dengenin tarihi 11 Kasım var! Hayatınızda düzenin sağlandığı dengenin kurulduğu gün başlıyor. Son olarak 23 Kasım'da  Dolunay ile birlikte şansınız dönecek!

Şimdi de Kasım ayının en şanslı burçlarıyla tanışalım 👇

Boğa: "Para sizi bulacak"

Boğa: "Para sizi bulacak"

Kasım ayının en büyük şansı 4 Kasım'da meydana gelecek burcundaki Jüpiter ve Uranüs kavuşumunda saklı! Haliyle gücüne güç katacak burçlarda Boğa'lar olacak! 

Bu dönemde beklenmedik finansal kazançlar ve büyüme fırsatları kapını çalacak. Maddi güvence ve istikrar elde edeceksin. Bugüne dek sarf ettiğin çabalar karşılığını verecek. Hazır ol, köklü bir miras ya da büyük miktarda nakit para ile hayatının seyri değişecek. Sanki bu dönem elini nereye atarsan bereketelenecek. Yeni girişimlerin ve projelerin de kârlı işlere dönüşecek. Unuttuğun ödemeler, birikimler ve yatırımlar yüzünü güldürecek.

Akrep: "Hayal sandığın, gerçek olacak"

Akrep: "Hayal sandığın, gerçek olacak"

Kasım ayı demek Akrep demek! Yeni aydan güç alan Akrep burçları, Mars’ın burçlarına girmesi ve Venüs ile kavuşumu sayesinde güçlü bir enerji ile dolacak. Tutkulu bir şekilde hayata bağlanacaklar. Haliyle hayatınızda pek çok şey değişecek ve dönüşecek! 

Özellikle de aşk ve kariyer konularında kendilerini ifade etmeleri için fırsat bu fırsat! İstediğini elde edeceksin. Hayal edersen gerçeğe dönüşeceğini göreceksin ama tabii bunun için hırsını ve tutkularını yönetmeli isteklerinin gerçekleşmesi için çabanı da ortaya koymalısın. Düşlediklerini adeta kendine çekeceksin!

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Balık: "Güçleneceksin"

Balık: "Güçleneceksin"

Hayata bakış açınızı ve enerjinizi artıracak Venüs ile Mars kavuşumu, iş ve kariyer evlerini aydınlatıyor. Bu da Balık burçları için Kasım ayında profesyonel olarak en şansı ifade ediyor. Üstlerinden gelen destek ve iş ortamında yakalayacağın fırsatlarla adeta parlayacaksın.  

Uzun zamandır beklediğin terfi, ikramiye veya ödül senin olacak. Ayın elemanı olmaktan fazlasından söz ediyoruz. Zira sen yılın son vurgununu yapacaksın. Kariyer hedeflerini gerçekleştirme konusunda önemli adımlar atmak üzeresin! Başarmak ve başardıkça güçlenmek sana çok yakışacak.

Karşınızda Hayatı Altüst Olanlar: Kasım Ayının En Şanssız Burçları

Unutmayın, şansı yönetmek sizin elinizde! Gücünüzü doğru kullanır astrolojiye göre yön alırsanız, hayatın boşluklarını bulacaksınız. Dahası geleceği ustalıkla yöneteceksiniz. 

Kasım ayının şansı kendisi yaratması gereken ya da şanssızlıkla başa çıkması gereken burçları İkizler, Yay ve Oğlak olacak!

İkizler: "Kararsızlıktan uzak dur"

İkizler: "Kararsızlıktan uzak dur"

Kasım ayında bir yandan Merkür, geri hareketine hazırlanırken, bir yandan da burcundaki Dolunay hayatına etki ediyor. Haliyle bu ay ikizler burçları için karışık ve dikkat gerektiren bir dönem oluyor. 

Özellikle ikili ilişkilerde yanlış anlaşılmalara dikkat! Bu aralar iletişimde aksaklıklar yaşanabilir. Temkinli olmalı ağzından çıkana dikkat etmelisin. Dahası mimiklerin ve hareketlerinle de yapacakların önem kazanacak. Kararlarını ertelememeli ve kararsızlıkla da başa çıkmalısın. Netlik seni kurtaracak.

Yay: "Çözmezseniz, düğüm olacak..."

Yay: "Çözmezseniz, düğüm olacak..."

Merkür’ün burcuna geçip ay sonuna doğru gerilemeye başlaması, hayatında bazı zorlukların habercisi olabilir. Aman dikkat bu dönem Yay burçları için işler karmaşık bir hale gelebilir. Kaosun başrolünde sen varsın!  

Hani derler ya 'Ah arapsaçına döndüm...' Hayatında bazı gecikmeler ve aksaklıklar yaşayabilirsin. Son dakika haberlerine hazır ol! Özellikle de ay sonuna doğru her zamankinden daha dikkatli davranarak Kasım ayının kaosundan arınmaya odaklanmalısın.

Oğlak: "Yüzleşmeye hazır ol"

Oğlak: "Yüzleşmeye hazır ol"

Kasım ayında Güneş’in güçlü çekimi herkese iyi gelmeyecek! Mesela siz Oğlak burçlarına! Ay boyunca güçlü bir içsel dönüşüm sürecine gireceksin. Haliyle derin içsel yüzleşmeler ve duygusal zorluklarla karşılaşabilirsin. 

Eski meselelerin gün yüzüne çıkması ile görmezden geldiğin bazı gerçekler canını sıkabilir. Kendini, hayatı ve sosyal çevreni sorgulamayabilirsin. Yine de ileriye odaklan ve geçmiş ya da gelecekle zaman kaybetmeden anı değerlendir. Sen çözemezsen bu ayın düğümünü kimse çözemez. Akılcı ve iradeli Oğlaklar için düzlüğe çıkmak ise son derece olası!

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