Kasım Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!

Zorlu geçen 10 ayın ardından güçlü bir yeniden inşa süreci başlıyor! Yeniden doğmaya hazır olun. Şimdi her şey bir kez daha değişecek. Zira yılın bitmesine günler kala içsel bir keşif ile kişisel farkındalıklar yaşanacak. Akrep yeni ayında hiçbir şeyin gizli kalmayacağı da aşikar! Peki, Kasım ayında neler olacak? Kasım'da burçları neler bekliyor?

Venüs, Merkür ve Mars harekete geçiyor. Bu kaosta Kasım ayının en şanslı gününü de açıklıyoruz.

İşte başlıyoruz...