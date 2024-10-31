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Kasım Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!

Kasım Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!

astrocentergelecekbenim
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
31.10.2024 - 10:48

Zorlu geçen 10 ayın ardından güçlü bir yeniden inşa süreci başlıyor! Yeniden doğmaya hazır olun. Şimdi her şey bir kez daha değişecek. Zira yılın bitmesine günler kala içsel bir keşif ile kişisel farkındalıklar yaşanacak. Akrep yeni ayında hiçbir şeyin gizli kalmayacağı da aşikar! Peki, Kasım ayında neler olacak? Kasım'da burçları neler bekliyor?

Venüs, Merkür ve Mars harekete geçiyor. Bu kaosta Kasım ayının en şanslı gününü de açıklıyoruz. 

İşte başlıyoruz...

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Kasım'ın ilk günü 15.47 itibarıyla öyle bir yeni ay geliyor ki aklınız şaşacak! Yer yerinden oynarken siz ne yapacaksınız?

Kasım'ın ilk günü 15.47 itibarıyla öyle bir yeni ay geliyor ki aklınız şaşacak! Yer yerinden oynarken siz ne yapacaksınız?

Fikirler, düşler, hedefler, bakış açıları ve hisler değişecek...

Kasım ayInın güçlü kozmik enerjiye sahip yeni ayı ile birlikte içsel bir dönüşüm yaşayacaksınız. Hayatı yeniden anlamlandıracak, kendinizi yeniden tanıyacak ve keşfedeceksiniz.

Kasım ayInın güçlü kozmik enerjiye sahip yeni ayı ile birlikte içsel bir dönüşüm yaşayacaksınız. Hayatı yeniden anlamlandıracak, kendinizi yeniden tanıyacak ve keşfedeceksiniz.

İçinizde başlayan değişim, hayatınıza da sirayet edecek. Değişimi kucaklayın, çünkü bu yıl bitiyor ve kaderinizi değiştirmek için az bir süreniz kaldı. Yeni yıla yeni başlangıçlar yaparak girmek ve hayatınızın rolünü üstlenmek istiyorsanız, sancılı geçecek astrolojik dönüşüm zamanının içinde yerinizi almalısınız.

Elbette değişmek kolay olmayacak! Dahası kimilerimizin hayatı altüst de olacak. Zorlu iniş çıkışlar yaşayanlar, hayatı negatif yönde şekillenenler de olacak. Fakat kimilerimize neredeyse sihirli bir değnek dokunacak ve hayat enerjimiz yükselecek.

Elbette değişmek kolay olmayacak! Dahası kimilerimizin hayatı altüst de olacak. Zorlu iniş çıkışlar yaşayanlar, hayatı negatif yönde şekillenenler de olacak. Fakat kimilerimize neredeyse sihirli bir değnek dokunacak ve hayat enerjimiz yükselecek.

Bakalım Kasım ayında daha neler olacak neler... Gelin ayın en önemli astrolojik olaylarına daha detaylı bir şekilde göz atalım 👇

İşte, Kasım Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar

İşte, Kasım Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar

Kasım ayı, Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay ile başlıyor. Yani ayın ilk günü saatler 15.47'yi gösterirlen başlıyor, içsel yolculuğumuz. Yıl bitmeden önce biz sonra hayatımız değişecek. Yeni aya eşlik edecek astrolojik olaylar ise durmaksızın yaşanacak: 

  • 1 Kasım - Mars'ın Akrep Burcuna Girişi: Enerji, tutku ve derin karanlık ortaya çıkıyor. 

  • 2 Kasım - Merkür'ün Yay Burcuna Geçişi: Macera başlıyor! İçsel farkındalıkların ayı Kasım'a heyecan geliyor. 

  • 4 Kasım - Jüpiter ve Uranüs Kavuşumu (Boğa Burcunda): Ekonomik düzen kökten değişecek! Toplumda dönüşüm ise istemsizce ve önüne geçilemez bir şekilde başlayacak. 

  • 9 Kasım - Venüs ve Retro Neptün Gerilimi: Yanılacaksınız! Kendinizden emin olmayın, her an her şey olabilir. 

  • 13 Kasım - Venüs'ün Akrep Burcuna Geçişi: Aşkın temsilcisi Venüs'ün geçişi duyguları ortaya çıkarıyor. Yüreğinizdeki dilinizde olacak. 

  • 16 Kasım - Venüs ve Mars Kavuşumu (Akrep Burcunda): Her yeni başlangıç tutku dolu olacak. Arzularınız sizi yönetmeye başlayacak. 

  • 21 Kasım - Güneş'in Yay Burcuna Geçişi: Özgürlüğünüzü elinize almanın tam zamanı! Bir şey istiyorsanız, yarın değil şimdi! 

  • 23 Kasım - Dolunay (İkizler Burcunda): İletişim ve ilişkiler gündemde! Dört gün boyunca dikkat etmeli! 

  • 27 Kasım - Merkür'ün Gerilemeye Başlaması (Yay Burcunda): Planlar değişebilir, hedefler şaşabilir. Yenilik farklılıkla sizi sarabilir.

Kasım ayının hepimiz için şanslı geçecek günleri de belli oldu!

Kasım ayının hepimiz için şanslı geçecek günleri de belli oldu!

Merkür'ün Yay burcuna geçişinden hemen sonra tatlı maceralarla 3 Kasım heyecan dolu geçecek. Jüpiter ve Uranüs kavuşumundan sonra ise toplumsal bir yükseliş dönemi başlayacak. Bu yüzden 5 Kasım en kritik gün olacak. 

11 Kasım ise hayatımıza dengenin hakim olacağı kozmik anlamda güçlü ve özel bir gün. Dolunay'ın başladığı 23 Kasım'ı da unutmayalım! Şansınızın döneceği bugünleri dikkatle değerlendirin.

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Peki Kasım ayında meydana gelen tüm bu astrolojik olaylar ve birbirinden güçlü gezegenlerin hareketleri burçları nasıl etkileyecek?

Peki Kasım ayında meydana gelen tüm bu astrolojik olaylar ve birbirinden güçlü gezegenlerin hareketleri burçları nasıl etkileyecek?

Gökyüzündeki hareketlilik her burca farklı şekillerde etki edecek. Kimilerimiz kazanacak kimilerimiz kaybedecek! İşte, burçların Kasım ayı kehanetleri 👇

Koç: "Para, gücünüze güç katacak"

Koç: "Para, gücünüze güç katacak"

Kasım ayında Koç burçlarının en güçlü silahı şüphesiz ki cesaretleri olacak! 4 Kasım'da meydana gelecek olan Jüpiter ile Uranüs kavuşumu sana finansal anlamda kaçırılmayacak fırsatlar getiriyor. Bir süredir zorlandığın ekonomik düzen yıkılıyor. Beklenmedik bir gelir veya yatırım şansı hayatını değiştirebilir. 

Tüm zorluklar aşılacak! Tek bir karar vermelisin...

Boğa: "Kontrolü elinize alın"

Boğa: "Kontrolü elinize alın"

Kasım ayında Boğa burçlarının en büyük gücü iç sesleri olacak! Sezgilerine güven 4 Kasım'da burcunda meydana gelecek olan Jüpiter ile Uranüs kavuşumu, değişimin habercisi olacak. Hayatını tamamen değiştirecek farkındalıklarla kontrolü eline alacaksın. 

Hayatını yönetmenin tam zamanı! Güç sende.

İkizler: "Gerçekler ortaya çıkacak"

İkizler: "Gerçekler ortaya çıkacak"

Kasım ayında İkizler burçlarının en büyük gücü iç dünyalarındaki aydınlık olacak! Gerçekleri görme gücüne sahip olacaksın. Merkür Dolunay'ı hayatında önemli kararlar vermen için seni harekete geçirecek. Cesurca yüzleşmeli, hayatında dengeleri değiştirmelisin. 

Gerçekleri bilirsen, gücü de sen yönetirsin!

Yengeç: "Hayat tüm canlılığıyla sensin"

Yengeç: "Hayat tüm canlılığıyla sensin"

Kasım ayında Yengeç burçlarının en büyük gücü canlı ve hayat dolu ruhları olacak! Özellikle 16 Kasım'da meydana gelen Venüs ve Mars kavuşumu senin için değişimi başlatacak. Kariyer hedeflerin değişebilir. Hayat seni bambaşka bir yöne götürebilir, hiç düşünmediğin bir anda düşünmediğin bir yerde hayatı yeniden keşfediyor gibi olacaksın. 

Güçlü dönüşümlere, yükselmeye ve yeni iş tekliflerine açık ol!

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Aslan: "Keşif zamanı"

Aslan: "Keşif zamanı"

Kasım ayında Aslan burçlarının en büyük gücü kendilerine güvenleri olacak! Güneş'in ay boyunca güçlü çekimi ve seyahati, seni de harekete geçirecek. Eğitim hayatına odaklanmalısın. Geleceğini yönetebilirsin. Ancak en önemlisi bu ay kendi sınırlarını keşfetmek olacak. 

Kendi dünyanı aş, sınırların ardını görme vakti geldi!

Başak: "Güven!"

Başak: "Güven!"

Kasım ayında Başak burçlarının en büyük gücü öngörüleri olacak! Sanki her şeyi görecek, bilecek ve hissedeceksiniz. 4 Kasım'da başlayan kozmik dönüşüm enerjisi ve Jüpiter ile Uranüs'ün kavuşumu sana güç verecek. Geçmişin gücüne güven, köklü bir miras ve ekonomik anlamda zenginlik gündeminde olacak. 

Doğru kararları vereceksin! Kazanmaya odaklan.

Terazi: "Aşk her şeyi değiştirir"

Terazi: "Aşk her şeyi değiştirir"

Kasım ayında Terazi burçlarının en büyük gücü derinlikleri olacak! 16 Kasım'da medyana gelen Venüs Mars kavuşumu, tutkularını ortaya çıkaracak. İstediğini yaşama şansın var. Bu dönemde başlayan ve kalıcı olan duygulara kapılacaksın... Hayattan keyif alarak hislerinle değişimi kucakla. 

Hislerin değişiyorsa, hayatın da değişir!

Akrep: "Güç sensin!"

Akrep: "Güç sensin!"

Kasım ayında Akrep burçlarının en büyük gücü mücadele hırsı olacak! Öyle büyük bir enerji ve güçle hareket edeceksin ki istediğini elde etmeme şansın neredeyse olmayacak. Senin burcunda şekillenen Ay ve Kasım'ın ilk gününde burcuna geçen Mars, cesaretini toplamanı sağlayacak. Yeni projelere başlamalısın. Sorumluluk almaktan korkma. 

Hırslarına kapıl, hayatı yönet!

Yay: "Sözlerin gücüne inan"

Yay: "Sözlerin gücüne inan"

Kasım ayında Yay burçlarının en büyük gücü tatlı dilleri olacak! Söyleyeceğin her söz, hayatı yönetecek. Yol gösterici ve ilham kaynağı olacaksın. Tabii ikna kabiliyetine Merkür'ün burcundaki seyahati de etki edecek. Ancak özellikle ikili ilişkilerde ipler senin elinde olacak. İstediğini yaptırmak finansal ortaklıklarda da senin için çok kolay olacak. 

Bir sözünle dünya değişecek!

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Oğlak: "Hayat senin için çocuk oyuncağı"

Oğlak: "Hayat senin için çocuk oyuncağı"

Kasım ayında Oğlak burçlarının en büyük gücü objektif bakış açısı olacak. Şartlar ne olursa olsun, sen bir yolunu bulursun. Gerçeklerle yüzleşme cesaretin ile düzeni sen sağlarsın. Belki bunun için bambaşka bir kişiliğe bürünebilirsin ama Güneş'in enerjisi seninle olacak. Kalbinin sesini dinlersen, yapman gerekeni bileceksin. 

Oyunu kuran da yöneten de sensin!

Kova: "Yola çık..."

Kova: "Yola çık..."

Kasım ayında Kova burçlarının en büyük gücü değişim enerjileri olacak. Değişimi kucaklayan, dönüşüme yön veren sen olacaksın. Sosyal çevren, iş ilişkilerin ve kariyer planların değişecek. Tüm bunlar ise sana kendini göstermek için şans sağlayacak. İçsel anlamda yola çıkmaya hazır ol. 

Yenilikte güç var, gücü kucakla!

Balık: "Hayal et"

Balık: "Hayal et"

Kasım ayında Balık burçlarının en büyük gücü ise hayal güçleri ve yaratıcılıkları olacak. Güçlü düşünceler, derin fikirler ve yüzeysellikten uzak deneyimlerle hayatın farklılaşacak. Bakış açın ödüllendirilecek. Bu yüzden bu dönemde hayat enerjini yüksek tutmalı ve hayallerine odaklanmalısın. Aydınlığa ilerle bu sana güç verecek. 

Hayallerin gerçek olması için pozitife odaklan!

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