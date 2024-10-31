Kasım Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!
Kasım Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!
Zorlu geçen 10 ayın ardından güçlü bir yeniden inşa süreci başlıyor! Yeniden doğmaya hazır olun. Şimdi her şey bir kez daha değişecek. Zira yılın bitmesine günler kala içsel bir keşif ile kişisel farkındalıklar yaşanacak. Akrep yeni ayında hiçbir şeyin gizli kalmayacağı da aşikar! Peki, Kasım ayında neler olacak? Kasım'da burçları neler bekliyor?
Venüs, Merkür ve Mars harekete geçiyor. Bu kaosta Kasım ayının en şanslı gününü de açıklıyoruz.
İşte başlıyoruz...
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Kasım'ın ilk günü 15.47 itibarıyla öyle bir yeni ay geliyor ki aklınız şaşacak! Yer yerinden oynarken siz ne yapacaksınız?
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Kasım ayInın güçlü kozmik enerjiye sahip yeni ayı ile birlikte içsel bir dönüşüm yaşayacaksınız. Hayatı yeniden anlamlandıracak, kendinizi yeniden tanıyacak ve keşfedeceksiniz.
Elbette değişmek kolay olmayacak! Dahası kimilerimizin hayatı altüst de olacak. Zorlu iniş çıkışlar yaşayanlar, hayatı negatif yönde şekillenenler de olacak. Fakat kimilerimize neredeyse sihirli bir değnek dokunacak ve hayat enerjimiz yükselecek.
İşte, Kasım Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar
Kasım ayının hepimiz için şanslı geçecek günleri de belli oldu!
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Peki Kasım ayında meydana gelen tüm bu astrolojik olaylar ve birbirinden güçlü gezegenlerin hareketleri burçları nasıl etkileyecek?
Koç: "Para, gücünüze güç katacak"
Boğa: "Kontrolü elinize alın"
İkizler: "Gerçekler ortaya çıkacak"
Yengeç: "Hayat tüm canlılığıyla sensin"
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Aslan: "Keşif zamanı"
Başak: "Güven!"
Terazi: "Aşk her şeyi değiştirir"
Akrep: "Güç sensin!"
Yay: "Sözlerin gücüne inan"
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Oğlak: "Hayat senin için çocuk oyuncağı"
Kova: "Yola çık..."
Balık: "Hayal et"
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