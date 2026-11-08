Kartlarında Biriken Puanlar Yıl Sonunda Silinebilir, Tüketici Derneklerinden Uyarı Geldi
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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, yıl sonunda sadakat kartlarındaki puanların silinebileceği konusunda tüketicileri uyardı. Kredi kartları, banka kartları, market, mağaza, alışveriş merkezi ve akaryakıt kartlarında biriken para puanlar bu kapsamda. Bazı şirketler yıl sonu yaklaşırken SMS ve e-postayla belirli bir tarihe kadar kullanılmayan puanların silineceğini bildiriyor. Güllü, puanların geçerlilik süresini öğrenmek ve hak kaybı yaşamamak için neler yapılması gerektiğini de sıraladı.
Biriken puanlar yıl sonunda silinebiliyor.
Hak edilen puan tek taraflı silinebilir mi?
Kart kart kontrol etmek gerekiyor.
Önce bankaya yazılı başvuru yapılmalı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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