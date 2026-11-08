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Kartlarında Biriken Puanlar Yıl Sonunda Silinebilir, Tüketici Derneklerinden Uyarı Geldi

Kartlarında Biriken Puanlar Yıl Sonunda Silinebilir, Tüketici Derneklerinden Uyarı Geldi

Kredi Kartı
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 16:46
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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, yıl sonunda sadakat kartlarındaki puanların silinebileceği konusunda tüketicileri uyardı. Kredi kartları, banka kartları, market, mağaza, alışveriş merkezi ve akaryakıt kartlarında biriken para puanlar bu kapsamda. Bazı şirketler yıl sonu yaklaşırken SMS ve e-postayla belirli bir tarihe kadar kullanılmayan puanların silineceğini bildiriyor. Güllü, puanların geçerlilik süresini öğrenmek ve hak kaybı yaşamamak için neler yapılması gerektiğini de sıraladı.

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Biriken puanlar yıl sonunda silinebiliyor.

Biriken puanlar yıl sonunda silinebiliyor.

Güllü, tüketicilerin yıl boyunca yaptıkları alışverişlerden, kullandıkları kredi kartlarından ve gerçekleştirdikleri harcamalardan puan kazandığını anımsattı. Kredi kartları, banka kartları, market, mağaza, alışveriş merkezleri, akaryakıt şirketleri ve çeşitli markaların sadakat kartlarında biriken para puanların yıl sonunda silinebildiğini belirtti. Yıl sonu yaklaştığında bazı şirketlerin tüketicilere gönderdikleri SMS ve e-postalarla belirli bir tarihe kadar kullanılmayan puanların silineceğini bildirdiğine değindi. Güllü bu durumu şu sözlerle anlattı:

“Tüketiciler kullanmadıkları takdirde biriktirdikleri puanları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Üstelik birçok tüketici kartında ne kadar puan bulunduğunu, bu puanların son kullanım tarihini veya yeni yıla devredilip devredilmeyeceğini bilmiyor. Burada asıl sorgulanması ve üzerinde durulması gereken husus, 'Tüketicinin alışveriş yaparak hak ettiği puanlar, işletmelerin tek taraflı kararıyla silinebilir mi?', 'Kampanyanın başlangıcında böyle bir süre belirtilmemişse, yıl sonunda gönderilen bir SMS ile tüketicinin kazanılmış hakkı ortadan kaldırılabilir mi?'”

Hak edilen puan tek taraflı silinebilir mi?

Hak edilen puan tek taraflı silinebilir mi?

Güllü, tüketicinin ekonomik haklarının ve bilgilendirilme hakkının korunması yaklaşımı çerçevesinde sadakat kartlarının da tüketicinin alışveriş tercihini ve harcama davranışını etkileyen uygulamalar sayılması gerektiğini vurguladı. Tüketicilerin puan kazanırken hangi koşullara tabi olduğunu bilmesi gerektiğini söyledi. Kartların amacının müşteri sadakatini artırmak, alışverişi teşvik etmek ve tüketiciyle işletme arasında güven ilişkisi oluşturmak olduğunu hatırlatan Güllü, bu sistemin tüketici aleyhine bir hak kaybına dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

Kart kart kontrol etmek gerekiyor.

Kart kart kontrol etmek gerekiyor.

Güllü, yıl sonu yaklaşırken tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için alması gereken önlemleri şu sözlerle sıraladı:

“Kullandığınız bütün kredi kartlarını ve banka kartlarını kontrol edin. Market, giyim, akaryakıt ve diğer mağazalara ait sadakat kartlarını unutmayın. Kartlarınızda biriken para puanların, millerin ve ödül puanlarının miktarını öğrenin. Bankanızın mobil uygulamasından veya müşteri hizmetlerinden puanların son kullanım tarihini ve yeni yıla devredilip devredilmeyeceğini sorun. Kampanya koşullarını ve puanların geçerlilik süresini inceleyin.

Puanlarınızın silineceği önceden açıkça bildirilmiş ve koşullar hukuka uygunsa, hak kaybı yaşamamak için yıl sonunu beklemeden ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanın. Puan bakiyenizin ekran görüntüsünü alın. SMS, e-posta, kampanya duyurusu ve alışveriş fişlerinizi saklayın. İşletmelerin tüketiciyi önceden ve makul süre içinde bilgilendirmesi, kullanım imkanı sağlaması ve tüketicinin haklarını koruması gerekiyor.”

Önce bankaya yazılı başvuru yapılmalı.

Önce bankaya yazılı başvuru yapılmalı.

Güllü, tüketicinin puanlarını kullanamadan kaybetmesi halinde silme işleminin hukuki dayanağını sorgulaması ve itiraz etmesi gerektiğini söyledi. Başvuru yolunu şu ifadelerle anlattı:

“Puanlarınızın hukuka aykırı biçimde silindiğini düşünüyorsanız öncelikle bankaya veya ilgili işletmeye yazılı başvuruda bulunun. İşletme talebinizi karşılamazsa uyuşmazlığın niteliğine göre Tüketici Hakem Heyetine başvurabilirsiniz.”

Şirketlerin tüketicilere puan bakiyelerini kolayca kontrol edebilecekleri sistemler sunması gerektiğinin altını çizen Güllü, şu değerlendirmede bulundu:

“Tüketicinin kazandığı puanlar silinmeden önce bilgilendirme yükümlülüğü yerine getirilmeli ve kazanılmış haklar korunmalıdır.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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