Kartlarında Biriken Puanlar Yıl Sonunda Silinebilir, Tüketici Derneklerinden Uyarı Geldi

Güllü, tüketicilerin yıl boyunca yaptıkları alışverişlerden, kullandıkları kredi kartlarından ve gerçekleştirdikleri harcamalardan puan kazandığını anımsattı. Kredi kartları, banka kartları, market, mağaza, alışveriş merkezleri, akaryakıt şirketleri ve çeşitli markaların sadakat kartlarında biriken para puanların yıl sonunda silinebildiğini belirtti. Yıl sonu yaklaştığında bazı şirketlerin tüketicilere gönderdikleri SMS ve e-postalarla belirli bir tarihe kadar kullanılmayan puanların silineceğini bildirdiğine değindi. Güllü bu durumu şu sözlerle anlattı:

“Tüketiciler kullanmadıkları takdirde biriktirdikleri puanları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Üstelik birçok tüketici kartında ne kadar puan bulunduğunu, bu puanların son kullanım tarihini veya yeni yıla devredilip devredilmeyeceğini bilmiyor. Burada asıl sorgulanması ve üzerinde durulması gereken husus, 'Tüketicinin alışveriş yaparak hak ettiği puanlar, işletmelerin tek taraflı kararıyla silinebilir mi?', 'Kampanyanın başlangıcında böyle bir süre belirtilmemişse, yıl sonunda gönderilen bir SMS ile tüketicinin kazanılmış hakkı ortadan kaldırılabilir mi?'”