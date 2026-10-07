Karşısındaki Ne Söylerse Söylesin Alt Metin Arayan 4 Burç
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Bazı insanlar bir konuşmayı yalnızca duydukları kelimelerden ibaret saymaz. Karşısındakinin bakışı, ses tonu, duraksaması ve hiç söylemediği şeyler onlar için en az cümlenin kendisi kadar önemlidir. İyi niyetle söylenmiş sade bir söz bile onlarda “Aslında ne demek istedi?” sorusunu doğurabilir. Astrolojide sezgisi güçlü, gözlemci ve ayrıntıları kaçırmayan burçlar bu konuda öne çıkıyor. Peki karşısındaki ne söylerse söylesin alt metin arayan 4 burç hangileri?
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Akrep: Söylenmeyeni Söylenenden Daha Çok Dinler
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İkizler: Bir Cümleyi Zihninde Defalarca Çevirir
Başak: Cümlenin Her Ayrıntısını Mercek Altına Alır
Balık: Havayı Kelimelerden Önce Hisseder
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