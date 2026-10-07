Karşısındaki Ne Söylerse Söylesin Alt Metin Arayan 4 Burç

Akrep bir konuşmada yalnızca kelimeleri değil, kelimelerin arasındaki boşlukları da dinler. Karşısındaki kişinin neden bir anda konuyu değiştirdiğini, hangi soruyu cevapsız bıraktığını ve sesinin hangi cümlede değiştiğini fark etmesi kolaydır. Çoğu zaman bunu belli etmez ve sessizce gözlemlemeyi tercih eder.

Güvenmediği biriyle konuşurken söylenen her sözün altında başka bir niyet olabileceğini düşünür. Bu yüzden basit bir iltifat bile ona “Bunu neden şimdi söyledi?” sorusunu sorduracak kadar şüpheli gelebilir.