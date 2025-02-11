Karlı Havaya Hayran Kalan Subaşı'dan Şevval Şahin'in Annesine 11 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Karlı Havaya Hayran Kalan Subaşı'dan Şevval Şahin'in Annesine 11 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Zeynep Bastık
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Şevval Şahin
Şeyma Subaşı
Nazlı Sabancı
Hadise
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Didem Soydan
Pelin Akil
Arzu Sabancı
İrem Derici
Yasemin Tatlıses
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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