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Karizmalarıyla Sektörde Daha Ön Planda Olması Beklenirken Geride Kalan 11 Ünlü Oyuncu

Karizmalarıyla Sektörde Daha Ön Planda Olması Beklenirken Geride Kalan 11 Ünlü Oyuncu

yerli dizi dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 13:46

Sosyal medyada 'yanlış kariyer yönetimi' sebebiyle aslında çok daha popüler olabilecekken yan rollerde oynayan oyuncular gündeme geldi. Bakalım kullanıcılar hangi ünlü isimlerin çok daha başarılı olabileceğine inanıyormuş?

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1. Berk Cankat

1. Berk Cankat

@bosluktagibiyim

2. Seçkin Özdemir

2. Seçkin Özdemir

@yarroosss

3. Evrim Akın

3. Evrim Akın

@CobanYildizimg

4. Murat Eken

4. Murat Eken

@kardesimbosver

5. Berk Atan

5. Berk Atan

@delibali55

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6. Merve Boluğur

6. Merve Boluğur

@egombilir

7. Selin Şekerci

7. Selin Şekerci

@TranslateSerij

8. Serhat Teoman

8. Serhat Teoman

@nazo_91

9. Arda Kural

9. Arda Kural

@moodumyokbe

10. Mehmet Ali Alakurt

10. Mehmet Ali Alakurt

@oyllesine1ii

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11. Ümit Kantarcılar

11. Ümit Kantarcılar

@withdaffodilss

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