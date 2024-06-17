Karizmalarıyla Sektörde Daha Ön Planda Olması Beklenirken Geride Kalan 11 Ünlü Oyuncu
Karizmalarıyla Sektörde Daha Ön Planda Olması Beklenirken Geride Kalan 11 Ünlü Oyuncu
Sosyal medyada 'yanlış kariyer yönetimi' sebebiyle aslında çok daha popüler olabilecekken yan rollerde oynayan oyuncular gündeme geldi. Bakalım kullanıcılar hangi ünlü isimlerin çok daha başarılı olabileceğine inanıyormuş?
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1. Berk Cankat
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2. Seçkin Özdemir
3. Evrim Akın
4. Murat Eken
5. Berk Atan
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6. Merve Boluğur
7. Selin Şekerci
8. Serhat Teoman
9. Arda Kural
10. Mehmet Ali Alakurt
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11. Ümit Kantarcılar
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