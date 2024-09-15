Karadut Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Karadut Dizisi Hangi Gün?

Karadut, yaşadığı trajik bir olaydan sonra kendi doğrularını bulmaya çalışan Zuhal Erdem'in hayatını konu ediniyor. Zuhal Erdem, başarılı bir iş kadınıdır. Fakat aile ve özel hayatında bazı problemler yaşar.

Zuhal Erdem, hem kariyerine hem de hayata yetişmeye çalışırken kendini aynı zamanda bilinmez bir aşkın içinde bulur. Bu aşk, Zuhal'i aydınlığa doğru götürecek midir?