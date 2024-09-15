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Karadut Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Karadut Dizisi Hangi Gün?

Karadut Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Karadut Dizisi Hangi Gün?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.09.2024 - 21:02

Yeni sezonda birbirinden farklı yapımlar seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı Karadut da ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Karadut, yayınlanan ilk fragmanıyla da dikkat çekti. 

Peki Karadut dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Karadut Dizisi Konusu Nedir?

Karadut Dizisi Konusu Nedir?

Karadut, yaşadığı trajik bir olaydan sonra kendi doğrularını bulmaya çalışan Zuhal Erdem'in hayatını konu ediniyor. Zuhal Erdem, başarılı bir iş kadınıdır. Fakat aile ve özel hayatında bazı problemler yaşar. 

Zuhal Erdem, hem kariyerine hem de hayata yetişmeye çalışırken kendini aynı zamanda bilinmez bir aşkın içinde bulur. Bu aşk, Zuhal'i aydınlığa doğru götürecek midir?

Karadut Dizisi Oyuncuları Kimler?

Karadut Dizisi Oyuncuları Kimler?

Karadut dizisinin başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız yer alıyor. Karadut dizisinin oyuncuları ise aşağıdaki gibidir;

  • İrem Helvacıoğlu

  • Şükrü Özyıldız

  • Aslı İnandık

  • Burak Dakak

  • Selin Türkmen

  • Ebrar Karabakan

  • Onur Gürçay

  • Naz Elmas

Karadut Dizisi Hangi Gün?

Karadut Dizisi Hangi Gün?

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Karadut, Pazartesi günleri yayınlanacak. Karadut'un hem konusu hem oyuncularıyla sezonun en ses getiren dizilerinden birisi olması bekleniyor.

Karadut Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Karadut Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Karadut dizisinin yayın tarihi de belli oldu. ATV'den yapılan duyuruya göre, Karadut dizisinin ilk bölümü 23 Eylül Pazartesi günü ekranlarda olacak.

Karadut Dizisi Uyarlama mı?

Karadut Dizisi Uyarlama mı?

Karadut dizisinin senaryosunu başarılı isim Sırma Yanık kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Murat Saraçoğlu bulunuyor.

Murat Saraçoğlu, bugüne dek çok sevilen 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Aldatmak' gibi dizilerin de yönetmenliğini üstlenmişti.

Karadut fragmanına buradan ulaşabilirsiniz;

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