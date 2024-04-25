Karadeniz'de Yok Olmaya Direnen Kadim Bir Dil: Romeika

Yurdumuzun dört bir köşesinde birbirinden farklı adetlere rastlayabilir, birbirinden farklı dillerin konuşulduğunu görebilirsiniz. Karadeniz ağzı ve Ege ağzı arasındaki farklar bile ülkemizin ne denli çeşitliliklere ev sahipliği yaptığının bir göstergesi.

Ancak bu farklılarımız, değerlerimiz her geçen yıl yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.