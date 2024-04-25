Karadeniz'de Yok Olmaya Direnen Kadim Bir Dil: Romeika
Karadeniz'de Yok Olmaya Direnen Kadim Bir Dil: Romeika
Ülkemizin pek çok bölgesi, diller ve kültürler açısından oldukça zengin. Ancak bu zenginlikler, zamanla yok olmaya tehlikesiyle karşı karşıya. Doğu Karadeniz'in yalnızca birkaç köyünde konuşulan, kökeni Helenceye kadar dayanan 'Romeika' da yok olma tehlikesi yaşıyor.
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Ülkemizin her bölgesi birbirinden farklı, birbirinden özel kültürlere, dillere, yemeklere ev sahipliği yapıyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Trabzon'un Tonya, Çaykara, Dernekpazarı, Maçka, Of, Sürmene, Köprübaşı gibi ilçelerinin köylerinde konuşulan kadim bir dil var: Romeika.
Romeika dilinin kökeninin Helence kadar dayandığı söyleniyor. Öyle ki Romeika dilinin "Sokrates ve Platon'un diline en yakın" dil olarak anılıyor.
Romeika maalesef UNESCO’nun Tehlike Altındaki Diller Atlası'nda yer alıyor. Atlas'ta Türkiye'den tam 15 dil yer alıyor.
Romeika dili üzerine çalışmalar yapan isimlerden bir tanesi de Cambridge Üniversitesi’nden filoloji uzmanı Dr. Loanna Sitaridou.
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Romeika dili, bazı kaynaklarda Müslüman Pontuscası olarak da geçiyor. Ancak bu dili konuşan kişiler, dillerine Romeika, Romeyka demeyi tercih ediyor.
Cambridge Üniversitesi'nin konuyla ilgili paylaşımı;
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