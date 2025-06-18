Kara Kitap: Gerçek mi Kurmaca mı, Galip mi Celâl mi, Biz Kimdik Ya?

Orhan Pamuk’u sever misin bilmem. Ama bir şey var: Bu adam kendi yazarlığıyla kavga eden bir yazar. Kimi zaman Borges’le çay içiyor, kimi zaman Tanpınar’ın gölgesinde yürüyüp “ben de İstanbul’u anlatacağım ama benimkisi daha da çok kaybolsun” diyor. Kara Kitap, işte bu “ben kimim”, “bu şehirde bana yer var mı”, “anlatıcı ben miyim yoksa başka biri mi” sorularıyla dolup taşan bir roman.

Ve evet, biraz da entelektüel şov. Kabul. Ama o kadar da değil. Çünkü altını biraz eşelediğinde o cümlelerin altında kocaman bir yalnızlık var. Hepimizin tanıdığı türden. Kendini ne kadar anlatırsan anlat, yine de kimsenin seni tam anlamadığı türden…

“Galip kimdi?” diye başlıyoruz… sonra “Ben kimdim?” noktasına geliyoruz

Romanın başında Galip diye bir adam var, karısı Rüya onu terk etmiş. Normalde buradan bir polisiye, bir dram çıkar değil mi? Ama Pamuk öyle bir yapboz kuruyor ki, Rüya’yı ararken bir bakıyorsun Galip yavaş yavaş başkasına dönüşmeye başlıyor: Gazeteci Celâl’e. Sesini alıyor, yazılarını yazıyor, sonra da kimliğini.

Ama mesele sadece karakter değişimi değil. Bu kitapta herkes birine dönüşüyor, herkes bir şeymiş gibi yapıyor. Yani kimse aslında olduğu kişi değil. Tıpkı gerçek hayattaki gibi. Bu yüzden okur olarak biz de bir noktada hemhâl oluyoruz: “Galip kimdi?” sorusuna cevap ararken, bir bakıyoruz “Ben kimdim?” demeye başlamışız.