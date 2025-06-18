Kara Kitap: Gerçek mi Kurmaca mı, Galip mi Celâl mi, Biz Kimdik Ya?
Kimi kitaplar okuduğunda “ne güzel yazmış” dersin. Kara Kitap onlardan biri değil. Bu kitabı okuduğunda genelde şöyle diyorsun: “Ben ne okudum şimdi?”
Ama sonra durup bir bakıyorsun, o “neydi ya bu?” dediğin cümleler beynine kazınmış, bir bakmışsın günlerdir Galip gibi sen de sokak sokak kendini arıyorsun. İşte bu yüzden Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ı sadece bir roman değil, okuyucunun içine yavaş yavaş çöken bir sis.
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Orhan Pamuk’a Giriş 101 (ya da “O mu bizi kandırıyor, biz mi onu?”)
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Kitabı anlamak için önce anlamamayı göze alacaksın
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