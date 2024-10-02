Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kar Hayali Kuranlara La Nina Kabus Gibi Çökecek, Daha Soğuk ve Kurak Kış Bizi Bekliyor

Kar Hayali Kuranlara La Nina Kabus Gibi Çökecek, Daha Soğuk ve Kurak Kış Bizi Bekliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
02.10.2024 - 16:17

Geçen senelerde başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke sıcaklık artışı anlamına gelen El Nino ile mücadele etti. Ancak uzmanlar El Nino’nun etkisinin azaldığını; kışın La Nina’nın olumsuz etkilerini göreceğimizi söylüyor. La Nina’nın etkisiyle kışın kar yağışı olmadan daha soğuk ve kurak geçmesi bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçen senelerde yazın etkili olan El Nino, adeta ülkelere nefes aldırmamış, pek çok ülkede hava sıcaklığından dolayı alarm durumu ilan edilmişti.

Geçen senelerde yazın etkili olan El Nino, adeta ülkelere nefes aldırmamış, pek çok ülkede hava sıcaklığından dolayı alarm durumu ilan edilmişti.

Ancak sıcaklık artışı anlamına gelen El Nino’nun etkisi azaldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Yusuf Demir, şimdi La Nina’nın yolda olduğunu ve kışın etkisini derinden hissedeceğimizi söylüyor.

Ancak sıcaklık artışı anlamına gelen El Nino’nun etkisi azaldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Yusuf Demir, şimdi La Nina’nın yolda olduğunu ve kışın etkisini derinden hissedeceğimizi söylüyor.

La Nina’nın etkisiyle kış aylarının daha soğuk ve kurak geçeceğini söyleyen Prof. Dr. Demir, kar yağışının beklenen gibi olmayacağını dile getirdi.

La Nina’nın etkisiyle kış aylarının daha soğuk ve kurak geçeceğini söyleyen Prof. Dr. Demir, kar yağışının beklenen gibi olmayacağını dile getirdi.

Kurak geçecek kışa karşı önlem alınması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Demir, “Elimizdeki kaynakları dikkatli kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.

Kurak geçecek kışa karşı önlem alınması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Demir, “Elimizdeki kaynakları dikkatli kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.

“La Nina etkisiyle kış ayları daha soğuk geçebilir. Batı bölgelerinde yağışlarda bir azalma ve nispeten daha kuru bir kış yaşanabilir. Türkiye'nin Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha kurak bir dönem yaşayabiliriz. Bu bölgelerde yağışların azalması, tarım ve su kaynakları üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. La Nina etkisi ile istediğimiz kar yağışını alamayabiliriz. O nedenle hepimizin doğaya, çevreye, suya sahip çıkmamız gerekiyor.”

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın