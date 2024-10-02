Kar Hayali Kuranlara La Nina Kabus Gibi Çökecek, Daha Soğuk ve Kurak Kış Bizi Bekliyor
Kar Hayali Kuranlara La Nina Kabus Gibi Çökecek, Daha Soğuk ve Kurak Kış Bizi Bekliyor
Geçen senelerde başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke sıcaklık artışı anlamına gelen El Nino ile mücadele etti. Ancak uzmanlar El Nino’nun etkisinin azaldığını; kışın La Nina’nın olumsuz etkilerini göreceğimizi söylüyor. La Nina’nın etkisiyle kışın kar yağışı olmadan daha soğuk ve kurak geçmesi bekleniyor.
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Geçen senelerde yazın etkili olan El Nino, adeta ülkelere nefes aldırmamış, pek çok ülkede hava sıcaklığından dolayı alarm durumu ilan edilmişti.
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Ancak sıcaklık artışı anlamına gelen El Nino’nun etkisi azaldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Yusuf Demir, şimdi La Nina’nın yolda olduğunu ve kışın etkisini derinden hissedeceğimizi söylüyor.
La Nina’nın etkisiyle kış aylarının daha soğuk ve kurak geçeceğini söyleyen Prof. Dr. Demir, kar yağışının beklenen gibi olmayacağını dile getirdi.
Kurak geçecek kışa karşı önlem alınması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Demir, “Elimizdeki kaynakları dikkatli kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.
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