Kapı Üstüne Kapı Yaptırmanın Mantığından Kızarmış Japon Balığı Saçmalığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sosyal mecraların bel kemiği Twitter'da kullanıcılar her gün olduğu gibi bugün de mizahlarını konuşturdu. Twitter kullanıcılarının mizah yapması için pek de malzemeye ihtiyacı olmadığı da bir gerçek. Uçan kuştan esen yele her şey onlar için komedi konusu. Şimdiyse son 24 saatin viral tweetleriyle karşınızdayız.
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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Biz bile çıkabiliriz bu çantadan 👇
Yine diyetler yapılamadı… 👇
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Bizdir 👇
Geç kaldık sanki ama 👇
Biz hayatı izlemeye gelmişiz 👇
👇
Ters düz efekti… Mahvettin mentalimizi 👇
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Ama bilen biler fena oluyor bu durum 👇
Yarın görüşmek üzere ✌️
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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