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Kapı Üstüne Kapı Yaptırmanın Mantığından Kızarmış Japon Balığı Saçmalığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kapı Üstüne Kapı Yaptırmanın Mantığından Kızarmış Japon Balığı Saçmalığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.05.2025 - 17:38

Sosyal mecraların bel kemiği Twitter'da kullanıcılar her gün olduğu gibi bugün de mizahlarını konuşturdu. Twitter kullanıcılarının mizah yapması için pek de malzemeye ihtiyacı olmadığı da bir gerçek. Uçan kuştan esen yele her şey onlar için komedi konusu. Şimdiyse son 24 saatin viral tweetleriyle karşınızdayız.

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Biz senden razıyız 👇

Biz bile çıkabiliriz bu çantadan 👇

Biz bile çıkabiliriz bu çantadan 👇
twitter.com

Yine diyetler yapılamadı… 👇

Yine diyetler yapılamadı… 👇
twitter.com

Özenle seçilir 👇

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Bizdir 👇

Bizdir 👇
twitter.com

Geç kaldık sanki ama 👇

Geç kaldık sanki ama 👇
twitter.com

Biz hayatı izlemeye gelmişiz 👇

Biz hayatı izlemeye gelmişiz 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Ters düz efekti… Mahvettin mentalimizi 👇

Ters düz efekti… Mahvettin mentalimizi 👇
twitter.com
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Bu videoya da ne yazılsa uyuyor 👇

Ama bilen biler fena oluyor bu durum 👇

Ama bilen biler fena oluyor bu durum 👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere ✌️

Yarın görüşmek üzere ✌️
twitter.com

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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