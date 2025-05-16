En İyi Otobüs Koltuğundan Yatan Tatil Planlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Cuma günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım hafta sonuna merhaba dediğimiz bugünün en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Frekans!
Başarısız sayılmaz!
Ana yüreği...
TikTok yokken o vardı!
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Haklı!
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Bu cidden önemliymiş.
Ticaretten anlıyor.
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Amaç neydi?
Gurme bilgidir.
Kapatalım!
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Magazin
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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