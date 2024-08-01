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Kanser Riski Kuşaktan Kuşağa Artıyor! X ve Y Kuşağı Önceki Kuşaklara Göre Daha Fazla Risk Altında

Kanser Riski Kuşaktan Kuşağa Artıyor! X ve Y Kuşağı Önceki Kuşaklara Göre Daha Fazla Risk Altında

kanser
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 15:38

yayınlanan büyük bir yeni çalışmaya göre, X Kuşağı ve Y Kuşağı, önceki nesillere kıyasla belirli kanser türlerine yakalanma konusunda daha yüksek riskle karşı karşıya.

Kanser araştırmaları tehlikenin gün geçtikçe arttığına işaret ediyor! Amerikan Kanser Derneği tarafından yapılan araştırma X ve Y kuşağının kanser riskinin önceki kuşaklara göre daha yüksek olduğunu tespit etti! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://thehill.com/policy/healthcare...
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Son zamanlarda yapılan kapsamlı bir araştırma, X ve Y kuşakları için endişe verici veriler ortaya koyuyor!

Son zamanlarda yapılan kapsamlı bir araştırma, X ve Y kuşakları için endişe verici veriler ortaya koyuyor!

Amerika'da yapılan araştırma, özellikle 1965 ila 1980 yılları arasında doğan X kuşağı ve 1981 ila 1996 yıllarında doğan Y kuşağını yakından ilgilendiriyor. 

Araştırma verileri, X ve Y kuşaklarının belirli kanser türlerine yakalanma riskinin, önceki nesillere göre daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmayı, Amerikan Kanser Derneği bünyesinde yürüten bilim insanları tarafından kaleme alınan makale, Lancet Public Health dergisinde yayınlandı.

Araştırmayı, Amerikan Kanser Derneği bünyesinde yürüten bilim insanları tarafından kaleme alınan makale, Lancet Public Health dergisinde yayınlandı.

Dünyada en yaygın görülen 34 kanser türünü inceleyen araştırmacılar; meme, pankreas ve mide kanserleri de dahil olmak üzere 17 kanser türünde, 'kansere yakalanma oranlarının' genç nesillerde arttığını belirlediler.

Dahası, 17 kanser türünden 8'inde, kansere yakalanma oranlarının 1920'den bu yana her kuşakta kademeli olarak arttığı gözlemlendi.

Dahası, 17 kanser türünden 8'inde, kansere yakalanma oranlarının 1920'den bu yana her kuşakta kademeli olarak arttığı gözlemlendi.

Geriye kalan 9 türde ise riskin, önce daha yaşlı doğum kuşaklarda azalırken ve daha sonra genç kuşaklarda artış gösterdiği görüldü.

Geriye kalan 9 türde ise riskin, önce daha yaşlı doğum kuşaklarda azalırken ve daha sonra genç kuşaklarda artış gösterdiği görüldü.

Mesela, 90'lı yıllardan sonra dünyaya gelenlerin yumurtalık kanserine yakalanma riski önceki kuşaklara göre yüzde 12 daha fazla. Rahim kanseri yüzde 169, pankreas, böbrek ve ince bağırsak kanserine yakalanma oranı ise iki ila üç kat daha yüksek.

Araştırmanın baş yazarı Hyuna Sung, bu bulguların, Baby Boomer sonrası nesillerde artan kanser riskine dair kanıtları güçlendirdiğini ifade ederken obeziteye de vurgu yaptı!

Araştırmanın baş yazarı Hyuna Sung, bu bulguların, Baby Boomer sonrası nesillerde artan kanser riskine dair kanıtları güçlendirdiğini ifade ederken obeziteye de vurgu yaptı!

Erken başlangıçlı kolorektal kanser ve obeziteyle ilişkili kanserlerin daha geniş bir yelpazeyi kapsadığının altını çizdi.

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Yine araştırmanın kıdemli yazarlarından biri olan Ahmedin Jemal ise "X Kuşağı ve Milenyum Kuşağı popülasyonlarında temel risk faktörlerini" belirlemeye ve ele almaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yine araştırmanın kıdemli yazarlarından biri olan Ahmedin Jemal ise "X Kuşağı ve Milenyum Kuşağı popülasyonlarında temel risk faktörlerini" belirlemeye ve ele almaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Jemal'a göre bu dikkat çekici artış etkili nüfus düzeyinde müdahaleler olmadan ve genç nesillerdeki artan risk bireyler yaşlandıkça devam ettikçe, gelecekte kanser yükünde genel bir artış meydana gelebilir! 

Yani, hastalığa karşı on yıllardır devam eden ilerleme durdurulabilir veya tersine dönebilir.

Uzmanlar kanser oranlarının neden arttığına dair henüz net bir açıklamalarının olmadığını da belirttiler!

Uzmanlar kanser oranlarının neden arttığına dair henüz net bir açıklamalarının olmadığını da belirttiler!

Araştırma, 2000-2019 yılları arasında 34 kanser türü teşhisi konan 23 milyon hastanın verileri kullanılarak yürütüldü. Aynı dönemde 25 kanser türüne bağlı 7 milyondan fazla ölümün verileri de incelendi. Tüm bireyler 25 ila 84 yaşları arasında gerçekleştirildi.

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