Kanser Riski Kuşaktan Kuşağa Artıyor! X ve Y Kuşağı Önceki Kuşaklara Göre Daha Fazla Risk Altında
Kanser Riski Kuşaktan Kuşağa Artıyor! X ve Y Kuşağı Önceki Kuşaklara Göre Daha Fazla Risk Altında
yayınlanan büyük bir yeni çalışmaya göre, X Kuşağı ve Y Kuşağı, önceki nesillere kıyasla belirli kanser türlerine yakalanma konusunda daha yüksek riskle karşı karşıya.
Kaynak: https://thehill.com/policy/healthcare...
Kanser araştırmaları tehlikenin gün geçtikçe arttığına işaret ediyor! Amerikan Kanser Derneği tarafından yapılan araştırma X ve Y kuşağının kanser riskinin önceki kuşaklara göre daha yüksek olduğunu tespit etti!
İşte, detaylar...
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Son zamanlarda yapılan kapsamlı bir araştırma, X ve Y kuşakları için endişe verici veriler ortaya koyuyor!
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Araştırmayı, Amerikan Kanser Derneği bünyesinde yürüten bilim insanları tarafından kaleme alınan makale, Lancet Public Health dergisinde yayınlandı.
Dahası, 17 kanser türünden 8'inde, kansere yakalanma oranlarının 1920'den bu yana her kuşakta kademeli olarak arttığı gözlemlendi.
Geriye kalan 9 türde ise riskin, önce daha yaşlı doğum kuşaklarda azalırken ve daha sonra genç kuşaklarda artış gösterdiği görüldü.
Araştırmanın baş yazarı Hyuna Sung, bu bulguların, Baby Boomer sonrası nesillerde artan kanser riskine dair kanıtları güçlendirdiğini ifade ederken obeziteye de vurgu yaptı!
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Yine araştırmanın kıdemli yazarlarından biri olan Ahmedin Jemal ise "X Kuşağı ve Milenyum Kuşağı popülasyonlarında temel risk faktörlerini" belirlemeye ve ele almaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Uzmanlar kanser oranlarının neden arttığına dair henüz net bir açıklamalarının olmadığını da belirttiler!
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