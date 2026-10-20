Kanada'da Siyaseti Sevmediğini Söyleyen Brady Rogers Belediye Meclisine Girdi
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Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Kelowna kentinde 17 Ekim'de yapılan yerel seçimler, kampanyasıyla dikkat çeken bir ismin öne çıkmasıyla sonuçlandı. Siyaseti sevmediğini, ne yaptığını bilmediğini ve bu iş için yeterince nitelikli olmadığını söyleyen Brady Rogers, belediye meclisinde bir koltuk kazandı. 37 adayın yarıştığı oylamada sekiz sandalye dağıtılırken Rogers, 12 bin 635 oy alarak dördüncü sırada yer aldı. Kampanyası boyunca tabelalarındaki esprili sloganlarla sosyal medyada ilgi toplayan Rogers, aralarında 2011'den beri meclisteki Maxine DeHart'ın da bulunduğu mevcut isimlerden bazılarını geride bıraktı.
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Rogers 37 aday arasından 12 bin 635 oyla dördüncü oldu
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Tabelalarında "Ne kadar zor olabilir ki?" yazıyordu
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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