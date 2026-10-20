Kanada'da Siyaseti Sevmediğini Söyleyen Brady Rogers Belediye Meclisine Girdi

Kelowna'da belediye meclisi, şehir genelinde tek listeden seçilen sekiz üyeden oluşuyor. Her seçmen en fazla sekiz isme oy verebildiği için sandalyeler, en çok oy alan ilk sekiz adaya gitti. Listenin başında Gord Lovegrove yer alırken Rogers 12 bin 635 oyla dördüncü sıraya yerleşti.

Yarışın en çekişmeli yeri son sandalyeydi. 2011'den beri meclis üyesi olan ve beşinci dönem için aday olan Maxine DeHart, 11 bin 165 oyla dokuzuncu oldu ve koltuğu 305 oy farkla kaçırdı. Seçimde yaklaşık 38 bin 970 seçmen oy kullandı, katılım yüzde 31 civarında kaldı. Sonuçlar şimdilik gayriresmî; kentin resmî sonuçları ilan etmesi 21 Ekim'e kadar bekleniyor.