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Kanada'da Siyaseti Sevmediğini Söyleyen Brady Rogers Belediye Meclisine Girdi

Kanada'da Siyaseti Sevmediğini Söyleyen Brady Rogers Belediye Meclisine Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.10.2026 - 13:57
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Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Kelowna kentinde 17 Ekim'de yapılan yerel seçimler, kampanyasıyla dikkat çeken bir ismin öne çıkmasıyla sonuçlandı. Siyaseti sevmediğini, ne yaptığını bilmediğini ve bu iş için yeterince nitelikli olmadığını söyleyen Brady Rogers, belediye meclisinde bir koltuk kazandı. 37 adayın yarıştığı oylamada sekiz sandalye dağıtılırken Rogers, 12 bin 635 oy alarak dördüncü sırada yer aldı. Kampanyası boyunca tabelalarındaki esprili sloganlarla sosyal medyada ilgi toplayan Rogers, aralarında 2011'den beri meclisteki Maxine DeHart'ın da bulunduğu mevcut isimlerden bazılarını geride bıraktı.

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Rogers 37 aday arasından 12 bin 635 oyla dördüncü oldu

Rogers 37 aday arasından 12 bin 635 oyla dördüncü oldu

Kelowna'da belediye meclisi, şehir genelinde tek listeden seçilen sekiz üyeden oluşuyor. Her seçmen en fazla sekiz isme oy verebildiği için sandalyeler, en çok oy alan ilk sekiz adaya gitti. Listenin başında Gord Lovegrove yer alırken Rogers 12 bin 635 oyla dördüncü sıraya yerleşti.

Yarışın en çekişmeli yeri son sandalyeydi. 2011'den beri meclis üyesi olan ve beşinci dönem için aday olan Maxine DeHart, 11 bin 165 oyla dokuzuncu oldu ve koltuğu 305 oy farkla kaçırdı. Seçimde yaklaşık 38 bin 970 seçmen oy kullandı, katılım yüzde 31 civarında kaldı. Sonuçlar şimdilik gayriresmî; kentin resmî sonuçları ilan etmesi 21 Ekim'e kadar bekleniyor.

Tabelalarında "Ne kadar zor olabilir ki?" yazıyordu

Tabelalarında "Ne kadar zor olabilir ki?" yazıyordu

Rogers'ın kampanyası, geleneksel siyasi söylemden bilerek uzak durdu. Kişisel internet sitesindeki tanıtım yazısı şöyleydi: 'Siyasetten hoşlanıyor muyum? Hayır. Ne yaptığımı biliyor muyum? Hayır. Peki bu iş için yeterince nitelikli miyim? Yine hayır.' Tabelalarında ise 'Bu işi zar zor istiyorum', 'Ne kadar zor olabilir ki?' ve 'Sadece kirayı ödemeye çalışıyorum' gibi sloganlar öne çıktı. Bir tabela ilk bakışta belediye başkanlığına aday olduğunu düşündürüyor, hemen altında 'Şaka şaka, belediye meclisi' diyordu.

Rogers, bu çıkışların şaka olduğunu, daha önce hiç siyasetçilik yapmadığını ama işe yarayacak deneyime sahip olduğunu söyledi. Dört yıl robotik otomasyon mühendisi olarak çalışan Rogers, 2019'dan beri Kelowna'daki The Rogerie adlı işletmeyi yürütüyor. Programında toplu taşımayla araba sahibi olmayı bazı kesimler için isteğe bağlı hâle getirmek, küçük işletmeleri ve evsizleri desteklemek, emlak vergisinin yükünü binalardan araziye kaydırmak yer alıyordu; mevcut eyalet yasası belediyelere bu tercihi tanımıyor. Seçimin ardından paylaştığı videoda ise gerçek anlamda iyilik yapmayı dört gözle beklediğini söyledi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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