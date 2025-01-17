onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kalp Krizi Geçiren Yılmaz Özdil Sosyal Medya Hesabından İlk Mesajını Paylaştı

Kalp Krizi Geçiren Yılmaz Özdil Sosyal Medya Hesabından İlk Mesajını Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.01.2025 - 22:39

Geçen günlerde kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılan gazeteci Yılmaz Özdil, iki saatlik başarılı bir operasyon geçirdi. İki damarı açılan ve stent takılan Özdil’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Tedavisi devam eden Özdil, sosyal medya hesabı X’ten ilk mesajını paylaştı. 

Özdil, mesajında mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen ve kılıçlı yemin nedeniyle ihracı istenen Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nu da unutmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteci Yılmaz Özdil, geçen günlerde muayene olmak için gittiği hastanede kalp krizi geçirdi. Sevenlerini korkutan Özdil, yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Gazeteci Yılmaz Özdil, geçen günlerde muayene olmak için gittiği hastanede kalp krizi geçirdi. Sevenlerini korkutan Özdil, yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Bugün ameliyat olan Özdil’in iki damarı açıldı ve stent takıldı. İki saatlik operasyonun başarılı geçtiği öğrenildi.

Bugün ameliyat olan Özdil’in iki damarı açıldı ve stent takıldı. İki saatlik operasyonun başarılı geçtiği öğrenildi.

Özdil, hastalığının ardından sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşım gerçekleştirdi. Gazeteci Özdil, ‘kılıçlı yemin’ nedeniyle ihraç talebiyle karşı karşıya kalan Kara Harp Okulu mezunlarını unutmadı.

Özdil, hastalığının ardından sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşım gerçekleştirdi. Gazeteci Özdil, ‘kılıçlı yemin’ nedeniyle ihraç talebiyle karşı karşıya kalan Kara Harp Okulu mezunlarını unutmadı.

Yılmaz'ın mesajı şöyle oldu: "Bu kalp teğmen Ebru’ya feda olsun." 👇

Yılmaz'ın mesajı şöyle oldu: "Bu kalp teğmen Ebru’ya feda olsun." 👇
twitter.com

Özdil'e gelen geçmiş olsun ve destek mesajları şöyle 👇

Özdil'e gelen geçmiş olsun ve destek mesajları şöyle 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
3
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın