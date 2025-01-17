Kalp Krizi Geçiren Yılmaz Özdil Sosyal Medya Hesabından İlk Mesajını Paylaştı
Kalp Krizi Geçiren Yılmaz Özdil Sosyal Medya Hesabından İlk Mesajını Paylaştı
Geçen günlerde kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılan gazeteci Yılmaz Özdil, iki saatlik başarılı bir operasyon geçirdi. İki damarı açılan ve stent takılan Özdil’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Tedavisi devam eden Özdil, sosyal medya hesabı X’ten ilk mesajını paylaştı.
Özdil, mesajında mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen ve kılıçlı yemin nedeniyle ihracı istenen Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nu da unutmadı.
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Gazeteci Yılmaz Özdil, geçen günlerde muayene olmak için gittiği hastanede kalp krizi geçirdi. Sevenlerini korkutan Özdil, yoğun bakıma kaldırılmıştı.
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Bugün ameliyat olan Özdil’in iki damarı açıldı ve stent takıldı. İki saatlik operasyonun başarılı geçtiği öğrenildi.
Özdil, hastalığının ardından sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşım gerçekleştirdi. Gazeteci Özdil, ‘kılıçlı yemin’ nedeniyle ihraç talebiyle karşı karşıya kalan Kara Harp Okulu mezunlarını unutmadı.
Yılmaz'ın mesajı şöyle oldu: "Bu kalp teğmen Ebru’ya feda olsun." 👇
Özdil'e gelen geçmiş olsun ve destek mesajları şöyle 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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