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Kafanızı Daha Fazla Kurcalamasın: Parterinize Fantezilerinizden Nasıl ve Ne Zaman Bahsedebilirsiniz?

etiket Kafanızı Daha Fazla Kurcalamasın: Parterinize Fantezilerinizden Nasıl ve Ne Zaman Bahsedebilirsiniz?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 23:01

Sağlıklı cinsel yaşam, ikili ilişkilerin sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. Cinsel fanteziler ise herkesin içinde olan ve cinselliği arşa taşıyan önemli faktörlerdir. Karşınızdakinin cinsellikten ne beklediğini ve nelerden hoşlandığını anlamak veya aynısı partnerinizden beklemek, birlikte çok daha keyifli vakit geçirmenize yardımcı olabilir.

Peki bu kadar önemli bir konuşmayı, en iyi nasıl ve ne zaman yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Merak etmeyin, bu içerikten sonra öğreneceksiniz! 😉

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1. Konuşmadan önce düşünün.

Fantezileri konuşmak her ne kadar ilişkiniz ve sizin için rahatlatıcı bir unsur olsa da işe hiç düşünmeden başlamak istemezsiniz. Çünkü hem karşı tarafı açık olmaya ikna etmek hem de fantezilerin doğal olduğunu kabullenmek kimi zaman beklediğinizden zor olabilir. Bunun için her şeyi enine boyuna tartmanız, öncelikle hangi fantezilerden başlayacağınızı düşünerek konuşmayı planlamanız gerekir. ✌️

2. Kendinizi hazırlayın.

Ardından doğru zamana ve mekana karar vermeniz gerekir. Söyleyeceklerinizi kafanızda kabaca toparladıktan sonra, işlerin beklediğiniz gibi gitmesi için bütün hazırlıkları önceden tamamlamanız çok daha iyidir. Ki isteklerinizin doğal olduğunu da bu aşamada aklınızdan çıkarmayın.

3. Samimi ve açık olun.

Fanteziler, çiftleri birbirine yaklaştırdığı ve iki kişi arasındaki uyumu pekiştirdiği sürece faydalıdır. Bu nedenle ona isteklerinizden bahsederken ne kadar açık ve net olursanız o kadar iyi olur. Özellikle ona, hakkında hiçbir fikri olmadığı konulardan bahsediyorsanız, aranızdaki samimiyeti aynı şekilde korumanız ve kafasındaki soru işaretlerini en doğru şekilde gidermeniz gerekir. Böylece sağlıklı bir iletişim kurabilirsiniz. ❤️

4. Esprili davranın.

Düşüncelerinizi paylaşırken ortamı ve hem kendinizi hem partnerinizi rahatlatmak adına espritüel bir yaklaşım belirlemek isteyebilirsiniz. Konuşmanın tümünde olmasa da aralara yerleştirdiğiniz bazı komik ve esprili açıklamalar, onun kendini daha iyi hissetmesini sağlayarak konuşma sürecini fazlasıyla kolaylaştırabilir. 😉

5. Beğendiğiniz şeyleri gösterin.

Aklınızdaki şeyleri anlatırken bazı videolardan, yazılardan veya görsellerden faydalanmak da isteyebilirsiniz. Bu hem olası kafa karışıklıklarını önlemek hem de onun tepkisini ölçmek adına oldukça etkili bir davranıştır. Ve konuşmanın daha organik şekilde ilerlemesine, kimi zaman da başlamasına yardımcı olabilir. 😍

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6. Ne istediğini sormayı unutmayın.

Elbette konuşma sırasında onun isteklerine, hoşlandıklarına ve merak ettiklerine yoğunlaşmanız da gerekir. Çünkü sizin fanteziniz olması ne kadar doğalsa, onun kendine has bazı istekleri olması da o kadar doğaldır. Ayrıca bu tip bir yaklaşım, partnerinizin kendini daha rahat hissederek yeni şeyleri sizinle birlikte keşfetme isteğini pekiştirebilir.

7. Karşılıklı liste yapın.

Konuşma akışını kolaylaştıracak bir diğer adım ise karşılıklı liste yapmaktır. Bu taktiği, özellikle karşı tarafın da uygulamaya hevesli olduğu bazı konularda kullanabilirsiniz. Dilerseniz listenizi birbirinize göstermeden hazırlayabilir ve aynı anda birbirinize verebilir ya da birlikte hazırlayabilirsiniz. Bu yöntem önce hangi fanteziden başlayacağınızı kararlaştırmanıza fayda sağlar. 🙃

8. Anlayışlı olun.

Her koşulda, durumda ve şartta fantezilerden bahsederken sabırlı ve anlayışlı olmayı unutmamanız gerekir. Kimi zaman partnerinizin dediklerinizi kafasında bir yere sığdırabilmek için biraz zamana ihtiyacı olur. Bazen de fantezilere cinsel hayatta attığınız ufak adımlarla başlayabilir ve kademeyi deneme yanılma yoluyla yine zamanla birlikte ayarlayabilirsiniz. 🙌

9. Onun istediği şeylerden başlayın.

Deneyerek öğrenme aşamasında öncelikle onun isteklerine yoğunlaşmak sürecin daha kolay ilerlemesine yardımcı olabilir. Bu nedenle zaman, mekan, kostüm gibi seçimleri ona bırakarak hareket etmek, bazen çok daha etkilidir. Bu davranışın ardından onun da sizin isteklerinize aynı olgunlukla yaklaşmasını bekleyebilirsiniz.

10. Hoşlandığı tatları ve kokuları kullanın.

Son olarak; işleri hızlandırmak ve daha eğlenceli hale getirmek için yatak odasına, onun beğendiği tat ve kokularda kondom ve kayganlaştırıcılar eklemek isteyebilirsiniz. Böylece onun her an kendini daha rahat hissetmesini sağlayabilir ve cinsel fantezilerinizi doruğunda yaşayabilirsiniz. 😎

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