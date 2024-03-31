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Kadınlar Seçime Damga Vurdu: Kadın Belediye Başkan Adayları Pek Çok Yerde Seçimi Önde Götürüyor!

Kadınlar Seçime Damga Vurdu: Kadın Belediye Başkan Adayları Pek Çok Yerde Seçimi Önde Götürüyor!

seçim
themyscira - Misafir Editör
31.03.2024 - 22:58

Yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre pek çok kadın belediye başkan adayı seçimi önde götürüyor. Edirne’den Ağrı'ya, Tekirdağ’dan Eskişehir’e büyük oranda farkı açan adaylar, kadınlar adına seçimin kazananı oldular bile!

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31 Mart yerel seçimlerinde ülke genelinde oyların kullanılmasının ardından sayım işlemlerine devam ediliyor.

31 Mart yerel seçimlerinde ülke genelinde oyların kullanılmasının ardından sayım işlemlerine devam ediliyor.

Kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla birlikte pek çok şehrin yönetiminde değişiklik olacak gibi görünüyor.

Kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla birlikte pek çok şehrin yönetiminde değişiklik olacak gibi görünüyor.

Seçime dair en büyük kazanımlardan biri de kadınlar adına oldu.

Seçime dair en büyük kazanımlardan biri de kadınlar adına oldu.

Henüz tamamlanmamış olsa da kadın belediye başkan adayları pek çok ilde seçimi önde götürüyor ve hatta aradaki farkı açmış görünüyor.

Henüz tamamlanmamış olsa da kadın belediye başkan adayları pek çok ilde seçimi önde götürüyor ve hatta aradaki farkı açmış görünüyor.

Tekirdağ’da Candan Yüceer, Edirne’de Filiz Gencan Akın, Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Gaziantep'te Fatma Şahin, Siirt’te Sofya Alağaş, Batman’da Gülüstan Sönük, Diyarbakır’da Ayşe Serra Bucak Küçük ve Ağrı'da Hazal Aras seçimi önde götürüyor.

Tekirdağ’da Candan Yüceer, Edirne’de Filiz Gencan Akın, Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Gaziantep'te Fatma Şahin, Siirt’te Sofya Alağaş, Batman’da Gülüstan Sönük, Diyarbakır’da Ayşe Serra Bucak Küçük ve Ağrı'da Hazal Aras seçimi önde götürüyor.
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Kadın adayların önde götürdükleri seçimi kazanmaları sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nde 10 şehri kadınlar yönetecek.

Kadın adayların önde götürdükleri seçimi kazanmaları sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nde 10 şehri kadınlar yönetecek.

2019 yerel seçimlerinde yalnızca 4 kadın belediye başkanının olduğunu düşünürsek, bu durum oldukça sevindirici ve umut verici görünüyor.

2019 yerel seçimlerinde yalnızca 4 kadın belediye başkanının olduğunu düşünürsek, bu durum oldukça sevindirici ve umut verici görünüyor.

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