Kadınlar Seçime Damga Vurdu: Kadın Belediye Başkan Adayları Pek Çok Yerde Seçimi Önde Götürüyor!
Kadınlar Seçime Damga Vurdu: Kadın Belediye Başkan Adayları Pek Çok Yerde Seçimi Önde Götürüyor!
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31 Mart yerel seçimlerinde ülke genelinde oyların kullanılmasının ardından sayım işlemlerine devam ediliyor.
Kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla birlikte pek çok şehrin yönetiminde değişiklik olacak gibi görünüyor.
Seçime dair en büyük kazanımlardan biri de kadınlar adına oldu.
Henüz tamamlanmamış olsa da kadın belediye başkan adayları pek çok ilde seçimi önde götürüyor ve hatta aradaki farkı açmış görünüyor.
Tekirdağ’da Candan Yüceer, Edirne’de Filiz Gencan Akın, Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Gaziantep'te Fatma Şahin, Siirt’te Sofya Alağaş, Batman’da Gülüstan Sönük, Diyarbakır’da Ayşe Serra Bucak Küçük ve Ağrı'da Hazal Aras seçimi önde götürüyor.
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Kadın adayların önde götürdükleri seçimi kazanmaları sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nde 10 şehri kadınlar yönetecek.
2019 yerel seçimlerinde yalnızca 4 kadın belediye başkanının olduğunu düşünürsek, bu durum oldukça sevindirici ve umut verici görünüyor.
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