Kadınlar Seçime Damga Vurdu: Kadın Belediye Başkan Adayları Pek Çok Yerde Seçimi Önde Götürüyor!

Yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre pek çok kadın belediye başkan adayı seçimi önde götürüyor. Edirne’den Ağrı'ya, Tekirdağ’dan Eskişehir’e büyük oranda farkı açan adaylar, kadınlar adına seçimin kazananı oldular bile!