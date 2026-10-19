Kabuklu Ceviz Fiyatları 2026: İyiCeviz Chandler Ceviz 3, 5 ve 10 Kg'da Kilosu Kaça Geliyor?

İyiCeviz'in fiyatına ne dahil?

İyiCeviz'in fiyatına cevizin kendisiyle birlikte kargo ve paketleme de dahil. Ürün sayfasındaki bilgilere göre cevizler özel tasarım bez keselere konuyor ve karton kolilerle gönderiliyor. Yani sepette gördüğünüz 1.450, 1.975 ya da 3.750 TL, ürün sayfasında 'Kargo Dahil' olarak belirtilen toplam tutar.

İyiCeviz'in cevizi hangi cins, fiyatın karşılığında ne alıyorsunuz?

İyiCeviz Bahçesi'nin sattığı ceviz, Kaliforniya kökenli Chandler cinsi. Markanın ceviz rehberine göre Chandler; yüksek kaliteli iç ceviz vermesi ve verimli olmasıyla bilinen bir çeşit. Fiyat/performans açısından öne çıkan özellikleri şöyle:

• İnce kabuk: Chandler'ın kabuğu ince ve elle bile kolayca kırılabiliyor; ceviz kıracağı olmadan da iş görüyor.

• Kolay ayrılan iç: İç ceviz pürüzsüz, açık renkli ve kabuğundan kolayca ayrılıyor.

• Tane ağırlığı: Kurutulmuş ve kabuklu halde yaklaşık 13 gram geliyor.

• Yeni mahsul: Satıştaki ürün 2026 yeni mahsul.

Kabuklu ceviz alırken ödenen paranın bir kısmı da aslında kabuğu kırma zahmetine gidiyor. Chandler'ın ince kabuğu ve kabuğundan kolay ayrılan iç yapısı, bu yüzden fiyat/performans hesabında artı puan olarak öne çıkıyor.

Ceviz başı maliyet ne kadar?

İyiCeviz'de bir tane Chandler cevizinin maliyeti pakete göre yaklaşık 4,9 TL ile 6,3 TL arasında değişiyor. Hesap şöyle: tanesi yaklaşık 13 gram gelen Chandler'dan 1 kg'da yaklaşık 77 ceviz çıkıyor. Buna göre 10 kg'lık pakette ceviz başı yaklaşık 4,9 TL, 5 kg'da 5,1 TL, 3 kg'da 6,3 TL ödüyorsunuz.