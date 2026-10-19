Kabuklu Ceviz Fiyatları 2026: İyiCeviz Chandler Ceviz 3, 5 ve 10 Kg'da Kilosu Kaça Geliyor?
Ceviz alırken asıl soru 'kaç para?' değil, 'kilosu kaça geliyor ve karşılığında ne alıyorum?' İyiCeviz Bahçesi'nin 2026 mahsul Chandler cevizini paket paket hesapladık.
Son Güncelleme: 19 Ekim 2026
İyiCeviz Bahçesi'nin 2026 mahsul kuru kabuklu Chandler cevizi; 3 kg 1.450 TL, 5 kg 1.975 TL ve 10 kg 3.750 TL'ye, kargo dahil satılıyor. Kilo fiyatı 3 kg'da yaklaşık 483 TL, 5 kg'da 395 TL, 10 kg'da 375 TL'ye iniyor; yani 10 kg'lık paket, 3 kg'lık pakete göre kilo başına yaklaşık %22 daha uygun. Çanakkale Bayramiç'teki bahçede yetişen, yeşilinden soyulup güneşte kurutulan bu ince kabuklu cevizlerin fiyat/performans hesabını, ceviz başı maliyetini ve hangi paketin kime uyduğunu aşağıda tek tek anlattık.
İyiCeviz'de kilo fiyatı pakete göre değişiyor: 3 kg'da 483 TL olan kilo, 10 kg'da 375 TL'ye iniyor.
Fiyatın karşılığı: elle kırılabilen ince kabuk, açık renkli iç ve tanesi yaklaşık 13 gram gelen Chandler cevizi.
10 kg almak mantıklı mı? Doğru saklanan kabuklu ceviz buzdolabında 6 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor.
204 dönümlük bahçede yaklaşık 4000 Chandler ağacından gelen cevizler, takipçilerden de sıcak yorumlar alıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: 2026 kabuklu ceviz fiyatları ne kadar?
Cevap: İyiCeviz Bahçesi'nin 2026 mahsul kuru kabuklu Chandler cevizi, 19 Ekim 2026 itibarıyla 3 kg 1.450 TL, 5 kg 1.975 TL ve 10 kg 3.750 TL'ye satılıyor. Üç paketin fiyatına da kargo dahil. Kilo fiyatı 3 kg'da yaklaşık 483 TL, 5 kg'da 395 TL, 10 kg'da 375 TL.
Soru: Chandler ceviz kilo fiyatı ne kadar?
Cevap: İyiCeviz Bahçesi'nde Chandler cevizin kilo fiyatı, paket büyüklüğüne göre 375 TL ile yaklaşık 483 TL arasında değişiyor. En düşük kilo fiyatı 375 TL ile 10 kg'lık pakette; bu paket, 3 kg'lık pakete göre kilo başına yaklaşık %22, 5 kg'lık pakete göre yaklaşık %5 daha uygun.
Soru: İyiCeviz'de kargo ücreti ödeniyor mu?
Cevap: İyiCeviz Bahçesi'nin sitesindeki 3, 5 ve 10 kg'lık kuru kabuklu ceviz paketlerinin hepsi 'Kargo Dahil' fiyatla listeleniyor. Cevizler özel tasarım bez keseler içinde, karton kolilerle gönderiliyor. Sitedeki bilgiye göre 2026 mahsulü gönderileri 26 Ekim Pazartesi itibarıyla başlıyor.
Soru: 1 kg Chandler cevizden kaç tane ceviz çıkar?
Cevap: İyiCeviz Bahçesi'nin rehberine göre Chandler cevizi, kurutulmuş ve kabuklu halde yaklaşık 13 gram geliyor. Buna göre 1 kg'da yaklaşık 77 ceviz çıkıyor; 3 kg'lık pakette yaklaşık 230, 5 kg'da 385, 10 kg'da 770 ceviz bulunuyor. Gerçek adet, cevizlerin tane ağırlığına göre değişebilir.
Kimler İçin Uygun Değil?
• Az miktarda ceviz almak isteyenler: İyiCeviz'in en küçük paketi 3 kg. Birkaç yüz gramlık alım düşünenler için hem miktar hem toplam tutar fazla gelebilir.
• Hazır iç ceviz arayanlar: Sitedeki ürünler kuru kabuklu ceviz olarak satılıyor. Chandler'ın ince kabuğu kırmayı kolaylaştırsa da iç ceviz almak isteyenler için ilk tercih olmayabilir.
• Cevizi hemen elinde görmek isteyenler: Ceviz sezonluk bir ürün; sitedeki bilgiye göre 2026 mahsulünün gönderileri 26 Ekim Pazartesi itibarıyla başlıyor.
• Saklama alanı kısıtlı olanlar: 10 kg'lık paket kilo başına en avantajlısı ama serin, güneş almayan ve nemden uzak bir saklama alanı gerektiriyor. Böyle bir alan yoksa 3 veya 5 kg'lık paket daha mantıklı olabilir.
• Ceviz alerjisi olanlar: Ceviz alerjisi olan kişilerin tüketmemesi gerekir.
Kısacası; yeni mahsul, ince kabuklu Chandler cevizini kargo dahil fiyatla doğrudan bahçesinden almak isteyenler için İyiCeviz Bahçesi'nde fiyat/performans dengesi en iyi 10 kg'lık pakette, ama ihtiyaca göre 5 kg da güçlü bir orta yol.
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