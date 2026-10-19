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Kabuklu Ceviz Fiyatları 2026: İyiCeviz Chandler Ceviz 3, 5 ve 10 Kg'da Kilosu Kaça Geliyor?

Kabuklu Ceviz Fiyatları 2026: İyiCeviz Chandler Ceviz 3, 5 ve 10 Kg'da Kilosu Kaça Geliyor?

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Onedio Content - Onedio Editörü
19.10.2026 - 17:18
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Ceviz alırken asıl soru 'kaç para?' değil, 'kilosu kaça geliyor ve karşılığında ne alıyorum?' İyiCeviz Bahçesi'nin 2026 mahsul Chandler cevizini paket paket hesapladık.

Son Güncelleme: 19 Ekim 2026

İyiCeviz Bahçesi'nin 2026 mahsul kuru kabuklu Chandler cevizi; 3 kg 1.450 TL, 5 kg 1.975 TL ve 10 kg 3.750 TL'ye, kargo dahil satılıyor. Kilo fiyatı 3 kg'da yaklaşık 483 TL, 5 kg'da 395 TL, 10 kg'da 375 TL'ye iniyor; yani 10 kg'lık paket, 3 kg'lık pakete göre kilo başına yaklaşık %22 daha uygun. Çanakkale Bayramiç'teki bahçede yetişen, yeşilinden soyulup güneşte kurutulan bu ince kabuklu cevizlerin fiyat/performans hesabını, ceviz başı maliyetini ve hangi paketin kime uyduğunu aşağıda tek tek anlattık.

İyiCeviz'de kilo fiyatı pakete göre değişiyor: 3 kg'da 483 TL olan kilo, 10 kg'da 375 TL'ye iniyor.

İyiCeviz'de kilo fiyatı pakete göre değişiyor: 3 kg'da 483 TL olan kilo, 10 kg'da 375 TL'ye iniyor.

İyiCeviz kabuklu ceviz fiyatları ne kadar?

İyiCeviz Bahçesi'nin internet sitesinde 2026 mahsul ince kabuklu kuru Chandler ceviz üç paketle satılıyor ve üç paketin fiyatına da kargo dahil. 19 Ekim 2026 itibarıyla sitedeki fiyatlar şöyle:

Kuru Kabuklu Ceviz 3 Kg: 1.450 TL

Kuru Kabuklu Ceviz 5 Kg: 1.975 TL

Kuru Kabuklu Ceviz 10 Kg: 3.750 TL

Sitenin satış sözleşmesine göre ilan edilen fiyatlar güncellenene kadar geçerli; sipariş öncesinde güncel fiyatı ürün sayfasından kontrol etmekte fayda var.

Piyasada benzer şekilde üretim yapan markaların 5 kiloluk chandler ceviz fiyatlarının ortalama 2.200 TL olduğunu düşünürsek İyiCeviz'in fiyatları bize oldukça uygun geldi!

Ceviz kilosu kaça geliyor, hangi paket daha avantajlı?

İyiCeviz'de kilo başı en uygun fiyat 10 kg'lık pakette: kilosu 375 TL'ye geliyor. 5 kg'lık paket kilo başına 395 TL ile 3 kg'lık pakete göre yaklaşık %18 daha uygun; 10 kg'lık paket ise 5 kg'a göre yaklaşık %5 daha avantajlı. Farkları yan yana koyunca tablo netleşiyor:

Fiyatın karşılığı: elle kırılabilen ince kabuk, açık renkli iç ve tanesi yaklaşık 13 gram gelen Chandler cevizi.

Fiyatın karşılığı: elle kırılabilen ince kabuk, açık renkli iç ve tanesi yaklaşık 13 gram gelen Chandler cevizi.

İyiCeviz'in fiyatına ne dahil?

İyiCeviz'in fiyatına cevizin kendisiyle birlikte kargo ve paketleme de dahil. Ürün sayfasındaki bilgilere göre cevizler özel tasarım bez keselere konuyor ve karton kolilerle gönderiliyor. Yani sepette gördüğünüz 1.450, 1.975 ya da 3.750 TL, ürün sayfasında 'Kargo Dahil' olarak belirtilen toplam tutar.

İyiCeviz'in cevizi hangi cins, fiyatın karşılığında ne alıyorsunuz?

İyiCeviz Bahçesi'nin sattığı ceviz, Kaliforniya kökenli Chandler cinsi. Markanın ceviz rehberine göre Chandler; yüksek kaliteli iç ceviz vermesi ve verimli olmasıyla bilinen bir çeşit. Fiyat/performans açısından öne çıkan özellikleri şöyle:

İnce kabuk: Chandler'ın kabuğu ince ve elle bile kolayca kırılabiliyor; ceviz kıracağı olmadan da iş görüyor.

Kolay ayrılan iç: İç ceviz pürüzsüz, açık renkli ve kabuğundan kolayca ayrılıyor.

Tane ağırlığı: Kurutulmuş ve kabuklu halde yaklaşık 13 gram geliyor.

Yeni mahsul: Satıştaki ürün 2026 yeni mahsul.

Kabuklu ceviz alırken ödenen paranın bir kısmı da aslında kabuğu kırma zahmetine gidiyor. Chandler'ın ince kabuğu ve kabuğundan kolay ayrılan iç yapısı, bu yüzden fiyat/performans hesabında artı puan olarak öne çıkıyor.

Ceviz başı maliyet ne kadar?

İyiCeviz'de bir tane Chandler cevizinin maliyeti pakete göre yaklaşık 4,9 TL ile 6,3 TL arasında değişiyor. Hesap şöyle: tanesi yaklaşık 13 gram gelen Chandler'dan 1 kg'da yaklaşık 77 ceviz çıkıyor. Buna göre 10 kg'lık pakette ceviz başı yaklaşık 4,9 TL, 5 kg'da 5,1 TL, 3 kg'da 6,3 TL ödüyorsunuz.

10 kg almak mantıklı mı? Doğru saklanan kabuklu ceviz buzdolabında 6 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor.

10 kg almak mantıklı mı? Doğru saklanan kabuklu ceviz buzdolabında 6 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor.

10 kg ceviz almak mantıklı mı?

Evde ceviz tüketimi yüksekse ya da cevizi birileriyle bölüşecekseniz 10 kg'lık paket İyiCeviz'deki en ekonomik seçenek. Birkaç örnekle bakalım:

2 adet 5 kg yerine 1 adet 10 kg: 2 x 1.975 = 3.950 TL yerine 3.750 TL ödersiniz; fark 200 TL.

Komşuyla ya da aileyle yarı yarıya: 10 kg'lık paketi ikiye bölünce kişi başı 5 kg, 1.875 TL'ye geliyor. Bu, tek başına 5 kg almaktan 100 TL daha az.

Kullanım süresi: 10 kg'da yaklaşık 770 Chandler cevizi var. Evde günde ortalama 5 ceviz tüketildiğini varsayarsak bu miktar yaklaşık 5 ay yetiyor.

Toplu alınan kabuklu ceviz ne kadar dayanır?

İyiCeviz Bahçesi'nin ürün sayfasına göre kabuğu kırılmadan, serin, güneş almayan ve nemden uzak bir yerde saklanan ceviz tazeliğini uzun süre koruyabiliyor; buzdolabında bu süre 6 aya kadar uzayabiliyor. Kırılmış cevizler cam kavanozda ya da porsiyonlar halinde buzdolabında saklanabiliyor; derin dondurucuya bu şekilde konan cevizler bir yıla kadar lezzetini koruyabiliyor. Yani büyük paket alıp tüketimi aylara yaymak, doğru saklandığında mümkün.

İyiCeviz'in cevizleri nasıl hazırlanıyor?

İyiCeviz Bahçesi'nde Chandler cevizleri ağaçtan toplandıktan sonra yeşil kabuğundan soyuluyor, yıkanıyor ve doğal ortamda güneşte kurutuluyor. Bahçe, Kazdağları'nın eteğinde, Çanakkale Bayramiç'te. Ürünler doğrudan bahçenin kendi internet sitesinden satılıyor.

İyiCeviz siparişleri ne zaman gönderiliyor?

Sitedeki bilgiye göre 2026 mahsulünün gönderileri 26 Ekim Pazartesi itibarıyla başlıyor. Güncel duyurular için markanın Instagram hesabı (@iyicevizbahcesi) takip edilebiliyor. Sitedeki iade şartlarında da teslimatta kolinin kontrol edilmesi ve ezik, yırtık gibi hasarlı paketlerin kargodan teslim alınmaması gerektiği belirtiliyor.

204 dönümlük bahçede yaklaşık 4000 Chandler ağacından gelen cevizler, takipçilerden de sıcak yorumlar alıyor.

204 dönümlük bahçede yaklaşık 4000 Chandler ağacından gelen cevizler, takipçilerden de sıcak yorumlar alıyor.

İyiCeviz Bahçesi nerede, kaç ağaç var?

İyiCeviz Bahçesi; Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin 4 km dışında, Bayramiç-Çan Yolu üzerinde ve Çiftlik Köyü'ne bağlı parsellerde kurulu 204 dönümlük bir ceviz bahçesi. Bahçede yaklaşık 4000 Chandler cinsi ceviz ağacı ve toplamın %7 ile %8'ine denk gelen dölleyici çeşitler bulunuyor. Bahçe, 2014'te tarımla uğraşmak isteyen 3 arkadaşın hayaliyle başlamış; bugün 9 ortaklı bir yapıda.

Kullanıcı Yorumları: İyiCeviz Bahçesi hakkında neler söyleniyor?

İyiCeviz Bahçesi'nin Instagram hesabındaki hasat paylaşımlarına gelen yorumlar, cevizin arkasındaki emeğe ve cevizlerin görüntüsüne odaklanıyor. Takipçilerin yazdıklarından bazıları:

💬 'Tüm ekibinize eline sağlık; sonuç çok başarılı ama arkasında ne çok iş, ne kaygıları, büyük emek var.'

💬 'Ay maşallah, çok güzel görünüyorlar. Bereketi bol olsun.'

💬 'Görsellere göre çok güzel bir iş çıkarıyorsunuz... Hepinizin eline emeğine sağlık.'

💬 'Tüm ekibin emeklerine sağlık. Hayırlı, uğurlu ve bereketli bir hasat dilerim.'

Hasat paylaşımlarının altında takipçilerin sorduğu sorular arasında 'Kuru fiyat nedir?' de var. Cevabı yukarıdaki tabloda: 2026 mahsul kuru kabuklu Chandler cevizin kilosu, pakete göre 375 TL ile yaklaşık 483 TL arasında.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: 2026 kabuklu ceviz fiyatları ne kadar?

Cevap: İyiCeviz Bahçesi'nin 2026 mahsul kuru kabuklu Chandler cevizi, 19 Ekim 2026 itibarıyla 3 kg 1.450 TL, 5 kg 1.975 TL ve 10 kg 3.750 TL'ye satılıyor. Üç paketin fiyatına da kargo dahil. Kilo fiyatı 3 kg'da yaklaşık 483 TL, 5 kg'da 395 TL, 10 kg'da 375 TL.

Soru: Chandler ceviz kilo fiyatı ne kadar?

Cevap: İyiCeviz Bahçesi'nde Chandler cevizin kilo fiyatı, paket büyüklüğüne göre 375 TL ile yaklaşık 483 TL arasında değişiyor. En düşük kilo fiyatı 375 TL ile 10 kg'lık pakette; bu paket, 3 kg'lık pakete göre kilo başına yaklaşık %22, 5 kg'lık pakete göre yaklaşık %5 daha uygun.

Soru: İyiCeviz'de kargo ücreti ödeniyor mu?

Cevap: İyiCeviz Bahçesi'nin sitesindeki 3, 5 ve 10 kg'lık kuru kabuklu ceviz paketlerinin hepsi 'Kargo Dahil' fiyatla listeleniyor. Cevizler özel tasarım bez keseler içinde, karton kolilerle gönderiliyor. Sitedeki bilgiye göre 2026 mahsulü gönderileri 26 Ekim Pazartesi itibarıyla başlıyor.

Soru: 1 kg Chandler cevizden kaç tane ceviz çıkar?

Cevap: İyiCeviz Bahçesi'nin rehberine göre Chandler cevizi, kurutulmuş ve kabuklu halde yaklaşık 13 gram geliyor. Buna göre 1 kg'da yaklaşık 77 ceviz çıkıyor; 3 kg'lık pakette yaklaşık 230, 5 kg'da 385, 10 kg'da 770 ceviz bulunuyor. Gerçek adet, cevizlerin tane ağırlığına göre değişebilir.

Kimler İçin Uygun Değil?

Az miktarda ceviz almak isteyenler: İyiCeviz'in en küçük paketi 3 kg. Birkaç yüz gramlık alım düşünenler için hem miktar hem toplam tutar fazla gelebilir.

Hazır iç ceviz arayanlar: Sitedeki ürünler kuru kabuklu ceviz olarak satılıyor. Chandler'ın ince kabuğu kırmayı kolaylaştırsa da iç ceviz almak isteyenler için ilk tercih olmayabilir.

Cevizi hemen elinde görmek isteyenler: Ceviz sezonluk bir ürün; sitedeki bilgiye göre 2026 mahsulünün gönderileri 26 Ekim Pazartesi itibarıyla başlıyor.

Saklama alanı kısıtlı olanlar: 10 kg'lık paket kilo başına en avantajlısı ama serin, güneş almayan ve nemden uzak bir saklama alanı gerektiriyor. Böyle bir alan yoksa 3 veya 5 kg'lık paket daha mantıklı olabilir.

Ceviz alerjisi olanlar: Ceviz alerjisi olan kişilerin tüketmemesi gerekir.

Kısacası; yeni mahsul, ince kabuklu Chandler cevizini kargo dahil fiyatla doğrudan bahçesinden almak isteyenler için İyiCeviz Bahçesi'nde fiyat/performans dengesi en iyi 10 kg'lık pakette, ama ihtiyaca göre 5 kg da güçlü bir orta yol.

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