Jose Mourinho'dan Lille Maçı Sonrası Dikkat Çeken Yorum!

“Ben her zaman dürüst biriyim. Oyuncularıma şunu söyledim; onlarla gurur duyuyorum. Takım olarak her şeyi yaptık. Taktiksel anlamda, duygusal anlamda. 2 topumuz direkten döndü. 3-4 net pozisyonlar kaçırdık. Bugün sadece 1 takım kazanmayı hak etti. Kaybettik.

Şampiyonlar Ligi önemli bir destek. Şampiyonlar Ligi’nde dev takımlarla oynama şansını kaybettik. Zaten asla Şampiyonlar Ligi’ni kazanamazdık. Asla final oynayamazdık. Belki 1-2 büyük takım yenebilirdik. Bugün bu şansı kaybettik. Avrupa Ligi’nde çok iyi işler yapabiliriz. Eğer eğer kelimesinin devamını getirmiyorum.

Fred ve Ferdi gibi iki önemli oyuncumuz yoktu. Bir tanesinin olmaması bile zor ama ikisinin olmaması çok zor. Genel olarak oyuncularım her şeylerini verdiler.

Eğer ile ilgili cümlemin devamını merak ediyorsanız Roma - Sevilla finalimi izlemeye davet ediyorum. O zaman neden 'eğer' cümlesinin devamını anlarsınız.'