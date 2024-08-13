Jose Mourinho'dan Lille Maçı Sonrası Dikkat Çeken Yorum!
Jose Mourinho'dan Lille Maçı Sonrası Dikkat Çeken Yorum!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi’nde önemli takımlarla karşılaşma sansını kaybettiklerini belirterek, “Avrupa Ligi’nde çok iyi işler yapabiliriz” dedi.
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Bu sezon ilk kez yeni formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkacak Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe, Lille engeline takıldı.
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Sarı-lacivertli temsilcimiz, 3. Eleme'de karşılaştığı Fransız rakibine toplamda 3-2'lik skorla mağlup oldu ve rotasını Avrupa Ligi'ne çevirdi.
Mücadelenin ardından Joseu Mourinho şunları söyledi:
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