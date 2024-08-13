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Jose Mourinho'dan Lille Maçı Sonrası Dikkat Çeken Yorum!

Jose Mourinho'dan Lille Maçı Sonrası Dikkat Çeken Yorum!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 00:25

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi’nde önemli takımlarla karşılaşma sansını kaybettiklerini belirterek, “Avrupa Ligi’nde çok iyi işler yapabiliriz” dedi.

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Bu sezon ilk kez yeni formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkacak Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe, Lille engeline takıldı.

Bu sezon ilk kez yeni formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkacak Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe, Lille engeline takıldı.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertli temsilcimiz, 3. Eleme'de karşılaştığı Fransız rakibine toplamda 3-2'lik skorla mağlup oldu ve rotasını Avrupa Ligi'ne çevirdi.

Sarı-lacivertli temsilcimiz, 3. Eleme'de karşılaştığı Fransız rakibine toplamda 3-2'lik skorla mağlup oldu ve rotasını Avrupa Ligi'ne çevirdi.
media.fenerbahce.org

Mücadelenin ardından Joseu Mourinho şunları söyledi:

Mücadelenin ardından Joseu Mourinho şunları söyledi:

“Ben her zaman dürüst biriyim. Oyuncularıma şunu söyledim; onlarla gurur duyuyorum. Takım olarak her şeyi yaptık. Taktiksel anlamda, duygusal anlamda. 2 topumuz direkten döndü. 3-4 net pozisyonlar kaçırdık. Bugün sadece 1 takım kazanmayı hak etti. Kaybettik.

Şampiyonlar Ligi önemli bir destek. Şampiyonlar Ligi’nde dev takımlarla oynama şansını kaybettik. Zaten asla Şampiyonlar Ligi’ni kazanamazdık. Asla final oynayamazdık. Belki 1-2 büyük takım yenebilirdik. Bugün bu şansı kaybettik. Avrupa Ligi’nde çok iyi işler yapabiliriz. Eğer eğer kelimesinin devamını getirmiyorum.

Fred ve Ferdi gibi iki önemli oyuncumuz yoktu. Bir tanesinin olmaması bile zor ama ikisinin olmaması çok zor. Genel olarak oyuncularım her şeylerini verdiler.

Eğer ile ilgili cümlemin devamını merak ediyorsanız Roma - Sevilla finalimi izlemeye davet ediyorum. O zaman neden 'eğer' cümlesinin devamını anlarsınız.'

Tecrübeli teknik adamın açıklaması 👇

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