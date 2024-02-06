Jeep Fiyat Listesi Şubat 2024: Jeep Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Arazi araçları ve SUV segmentinde adından sıkça söz ettiren, her zaman öncü markalardan biri olan Jepp, 2024 Şubat fiyat listesini paylaştı. Fiyatlar, geçen aya göre artış gösterdi. Peki, markanın en sevilen modelleri Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler yeni ayda ne kadar oldu? İşte Jepp'in 2024 Şubat fiyat listesi.