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Jeep Fiyat Listesi Şubat 2024: Jeep Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Jeep Fiyat Listesi Şubat 2024: Jeep Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
06.02.2024 - 17:47

Arazi araçları ve SUV segmentinde adından sıkça söz ettiren, her zaman öncü markalardan biri olan Jepp, 2024 Şubat fiyat listesini paylaştı. Fiyatlar, geçen aya göre artış gösterdi. Peki, markanın en sevilen modelleri Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler yeni ayda ne kadar oldu? İşte Jepp'in 2024 Şubat fiyat listesi.

Kaynak: https://www.jeep.com.tr/
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Jeep fiyat listesi

Jeep fiyat listesi

Ocak ayında 1.670.900 liradan listelenen Avenger, şubatta 1.699.900 liradan satışa sunuldu. Avenger haricindeki modellerde de fiyat artışı gözlemlendi. Aşağıda yer alan fiyatlar, kampanyalı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Jeep Renegade fiyat listesi Şuıbat 2024

Jeep Renegade fiyat listesi Şuıbat 2024

  • Renegade e-Hybrid 1.5 130HP  Otomatik Benzinli Hibrit 1.590.750TL

  • Renegade e-Hybrid 1.5 130HP  Otomatik Benzinli Hibrit 1.658.465TL

Jeep Compass fiyat listesi Şubat 2024

Jeep Compass fiyat listesi Şubat 2024

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Longitude Benzinli Hibrit 1.945.505TL

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited Benzinli Hibrit 2.005.155TL

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp S Limited Benzinli Hibrit  2.337.305TL

  • Yeni Compass S Limited 1.3 PHEV 240hp AT 4xe Benzinli Hibrit 3.028.450TL

Jeep Wrangler fiyat listesi Şubat 2024

Jeep Wrangler fiyat listesi Şubat 2024
  • Wrangler Rubicon 2.0 Bz 272hp 4x4 AT Benzinli 8.385.000TL

Jeep Avenger fiyat listesi Şubat 2024

Jeep Avenger fiyat listesi Şubat 2024
  • Jeep Avenger 115KW Summit Elektrik 1.699.900TL
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