Seat Fiyat Listesi Şubat 2024: Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco Güncel Fiyatlar

İspanyol otomobil devi Seat, 2024 model yılına ait otomobil fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Yeni model Ibiza'nın başlangıç fiyatı 1 milyon 170 bin lira olarak belirlendi. Peki ya Seat'ın diğer popüler modelleri Leon, Arona, Ateca ve Tarraco'nun fiyatları ne oldu? İşte Seat'ın güncel ve detaylı fiyat listesi.