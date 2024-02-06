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Seat Fiyat Listesi Şubat 2024: Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco Güncel Fiyatlar

Seat Fiyat Listesi Şubat 2024: Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco Güncel Fiyatlar

Seat
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
06.02.2024 - 19:26

İspanyol otomobil devi Seat, 2024 model yılına ait otomobil fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Yeni model Ibiza'nın başlangıç fiyatı 1 milyon 170 bin lira olarak belirlendi. Peki ya Seat'ın diğer popüler modelleri Leon, Arona, Ateca ve Tarraco'nun fiyatları ne oldu? İşte Seat'ın güncel ve detaylı fiyat listesi.

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
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Seat fiyat listesi

Seat fiyat listesi

24 Ocak tarihinde ilk kez yeni modellerinin yer aldığı fiyat listesini paylaşan markada, fiyatı en uygun otomobil yine Ibiza oldu. Şubat ayının ilk günlerinde de yayınlanan son fiyat listesi geçerliliğini koruyor. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Seat Ibiza fiyat listesi Şubat 2024

Seat Ibiza fiyat listesi Şubat 2024
  • 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 1.170.000 TL

Seat Arona fiyat listesi Şubat 2024

Seat Arona fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 1.285.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience 1.385.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR 1.365.000 TL

Seat Leon fiyat listesi Şubat 2024

Seat Leon fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.0 eTSI 110 HP DSG Style 1.490.000 TL

  • 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR 1.650.000 TL

Seat Ateca fiyat listesi Şubat 2024

Seat Ateca fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Style 1.620.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience 1.750.000 TL

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Seat Tarraco fiyat listesi Şubat 2024

Seat Tarraco fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience - 7 Koltuklu  2.150.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 7 Koltuklu 2.300.000 TL

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