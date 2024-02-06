Seat Fiyat Listesi Şubat 2024: Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco Güncel Fiyatlar
Seat Fiyat Listesi Şubat 2024: Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.seat.com.tr/
İspanyol otomobil devi Seat, 2024 model yılına ait otomobil fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Yeni model Ibiza'nın başlangıç fiyatı 1 milyon 170 bin lira olarak belirlendi. Peki ya Seat'ın diğer popüler modelleri Leon, Arona, Ateca ve Tarraco'nun fiyatları ne oldu? İşte Seat'ın güncel ve detaylı fiyat listesi.
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Seat fiyat listesi
Seat Ibiza fiyat listesi Şubat 2024
Seat Arona fiyat listesi Şubat 2024
Seat Leon fiyat listesi Şubat 2024
Seat Ateca fiyat listesi Şubat 2024
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Seat Tarraco fiyat listesi Şubat 2024
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