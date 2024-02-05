Opel Fiyat Listesi Şubat 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Alman otomobil devi Opel, Şubat ayı için yeni fiyatlarını duyurdu. Farklı modellerin fiyatlarındaki değişiklikler, geçen aya göre çeşitlilik gösterdi; bazılarında artış görülürken, bazıları ise sabit kaldı. Merakla beklenen Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland ve Grandland modellerinin yeni fiyatları ne oldu? İşte karşınızda Opel'in Şubat 2024 için güncellenmiş fiyat listesi.