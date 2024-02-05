Opel Fiyat Listesi Şubat 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar
Opel Fiyat Listesi Şubat 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.opel.com.tr/
Alman otomobil devi Opel, Şubat ayı için yeni fiyatlarını duyurdu. Farklı modellerin fiyatlarındaki değişiklikler, geçen aya göre çeşitlilik gösterdi; bazılarında artış görülürken, bazıları ise sabit kaldı. Merakla beklenen Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland ve Grandland modellerinin yeni fiyatları ne oldu? İşte karşınızda Opel'in Şubat 2024 için güncellenmiş fiyat listesi.
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Opel fiyat listesi
Opel Corsa fiyat listesi Şubat 2024
Opel Astra fiyat listesi Şubat 2024
Opel Mokka fiyat listesi Şubat 2024
Opel Crossland fiyat listesi Şubat 2024
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Opel Grandland fiyat listesi Şubat 2024
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