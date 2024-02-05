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Opel Fiyat Listesi Şubat 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel Fiyat Listesi Şubat 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
05.02.2024 - 23:03

Alman otomobil devi Opel, Şubat ayı için yeni fiyatlarını duyurdu. Farklı modellerin fiyatlarındaki değişiklikler, geçen aya göre çeşitlilik gösterdi; bazılarında artış görülürken, bazıları ise sabit kaldı. Merakla beklenen Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland ve Grandland modellerinin yeni fiyatları ne oldu? İşte karşınızda Opel'in Şubat 2024 için güncellenmiş fiyat listesi.

Kaynak: https://www.opel.com.tr/
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Opel fiyat listesi

Opel fiyat listesi

Ocak ayında 992.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Corsa, şubatta yine aynı fiyattan listelendi. Diğer modellerin bazılarında ise fiyat artışı görüldü. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Opel Corsa fiyat listesi Şubat 2024

Opel Corsa fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.2 75 HP Benzin MT5 Edition 992.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.169.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.237.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.331.900 TL

  • 100  kW GS 1.313.900 TL

Opel Astra fiyat listesi Şubat 2024

Opel Astra fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.2 130 HP Benzin MT6 Edition 1.284.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.519.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance 1.589.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.716.900 TL 

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.816.900 TL

  • 115 kW Ultimate 1.648.900 TL

Opel Mokka fiyat listesi Şubat 2024

Opel Mokka fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.508.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.639.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.721.900 TL

  • 100 kW Ultimate 1.538.900 TL

Opel Crossland fiyat listesi Şubat 2024

Opel Crossland fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT6 Elegance 1.369.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT6 Essential 1.298.900 TL

  • 1.2 110 HP Benzin MT6 Essential 1.156.900 TL

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Opel Grandland fiyat listesi Şubat 2024

Opel Grandland fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.879.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.968.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 GS 1.973.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate 2.063.900 TL

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