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Jeep Fiyat Listesi Şubat 2025: Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Jeep Fiyat Listesi Şubat 2025: Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 14:51

2025 yılının ilk ayı itibariyle otomobil markaları fiyat değişikliğine gitti. Birçok modelin fiyatında artış yaşandı. Vatandaşlar Şubat ayı güncel araba fiyatlarını da araştırmaya başladı. Fiyatı en çok merak edilen markaların başında ise arazi araçları ve SUV segmentinde en çok tercih edilen Jeep geliyor. Jeep Şubat ayı fiyatlarını resmi internet sitesinden yayınladı.

Peki, Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Ocak fiyatı ne kadar? 

İşte Jeep Şubat fiyat listesi.

Kaynak

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Jeep fiyat listesi Şubat 2025

Jeep fiyat listesi Şubat 2025

Jeep'in en uygun modeli olarak listelenen Renegade, Ocak ayında 1.978.000 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Jeep Renegade fiyat listesi Şubat 2025

Jeep Renegade fiyat listesi Şubat 2025

  • Renegade e-Hybrid 1.5 130HP Limited 1.978.000TL

  • Tavsiye edilen Şubat ayı nakit satış fiyatı 1.828.000 TL

Jeep Compass fiyat listesi Şubat 2025

Jeep Compass fiyat listesi Şubat 2025

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2.403.650 TL (2024 model)

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Summit 2.658.650 TL (2024 model)

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2.239.000 TL (2025 model)

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Summit 2.499.000 TL (2025 model)

Jeep Avenger fiyat listesi Şubat 2025

Jeep Avenger fiyat listesi Şubat 2025

  • Avenger e-Hybrid Summit 1.2 100hp 1.930.000TL

  • Avenger e-Hybrid Limited 1.2 100hp 1.720.000TL

Jeep Wrangler fiyat listesi Şubat 2025

Jeep Wrangler fiyat listesi Şubat 2025
  • Wrangler Rubicon 2.0 Bz 272hp 4x4 AT  8.922.500 TL (2023 model)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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