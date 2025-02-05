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Peugeot Fiyat Listesi Şubat 2025: Peugeot E-208, E-308, 408, 2008, 3008 ve 5008 Güncel Fiyatlar

Peugeot Fiyat Listesi Şubat 2025: Peugeot E-208, E-308, 408, 2008, 3008 ve 5008 Güncel Fiyatlar

Peugeot
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 16:56

2025 yılının gelmesiyle otomobil markalarında fiyat güncellemesine gidildi. Ocak ayı itibariyle birçok marka araba modellerinde fiyat artışı yaptı. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Peugeot güncel fiyatları da araştırılıyor. Peugeot, Şubat 2025 fiyatları 2 Şubat itibariyle yayınalndı. 

Peki, Peugeot 208, 308, 408 ve 5008 ne kadar oldu? 

İşte Peugeot Şubat 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Peugeot Güncel Fiyat Listesi Şubat

Peugeot Güncel Fiyat Listesi Şubat

Fransız otomobil devi Peugeot, ülkemizde sıklıkla tercih ediliyor. Yeni aydaki güncel fiyatları merak konusu olan Peugeot 2 Şubat itibariyle geçerli olan fiyatları resmi sitede yayınlandı. Markanın en çok tercih edilen e-208 modeli, Şubat ayında 1.463.000 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Peugeot E-208 fiyat listesi Şubat 2025

Peugeot E-208 fiyat listesi Şubat 2025
  • Yeni E-208 GT 100kW 1.463.000 TL

Peugeot E-308 fiyat listesi Şubat 2025

Peugeot E-308 fiyat listesi Şubat 2025
  • Yeni E-308 GT 115kW 1.837.500 TL

Peugeot 408 fiyat listesi Şubat 2025

Peugeot 408 fiyat listesi Şubat 2025

  • 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.971.500 TL

  • 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.212.500 TL

Peugeot 2008 fiyat listesi Şubat 2025

Peugeot 2008 fiyat listesi Şubat 2025

  • 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 1.760.500 TL

  • 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.946.500 TL

  • Yeni E-2008 ALLURE 100kW 1.686.000 TL

  • Yeni E-2008 GT 115kW 1.862.500 TL

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Peugeot 3008 fiyat listesi Şubat 2025

Peugeot 3008 fiyat listesi Şubat 2025

  • Yeni 3008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.192.500 TL

  • Yeni 3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.558.000 TL

Peugeot 5008 fiyat listesi Şubat 2025

Peugeot 5008 fiyat listesi Şubat 2025

  • Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.582.500 TL

  • Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.753.500 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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