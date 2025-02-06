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Opel Fiyat Listesi Şubat 2025: Opel Corsa, Astra, ve Mokka Güncel Fiyatlar

Opel Fiyat Listesi Şubat 2025: Opel Corsa, Astra, ve Mokka Güncel Fiyatlar

Opel
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 14:35

2025 yılı Ocak ayı itibariyle birçok otomobil markası fiyat güncellemesine gitti. Farklı model araçların fiyatlarında artış yaşandığı görüldü. Güncel otomobik fiyat listeleri ise otomobil sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Fiyatı merak edilen markalardan birisi de Opel oldu. Alman otomotiv üreticisi Opel Şubat 2025 fiyat listesini yayınladı.

Peki, Opel Corsa, Astra ve  Mokka ne kadar oldu? 

İşte Opel Şubat 2025 güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Opel fiyat listesi Şubat 2025

Opel fiyat listesi Şubat 2025

Opel'in en uygun fiyatlı modeli Corsa, Aralık ayı itibarıyla 1.190.900 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Opel Corsa fiyat listesi Şubat 2025

Opel Corsa fiyat listesi Şubat 2025

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.344.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.408.900 TL

  • e-Corsa 100 kW Ultimate 1.445.900 TL

Opel Astra fiyat listesi Şubat 2025

Opel Astra fiyat listesi Şubat 2025

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.693.900 TL

  • 115 kW Ultimate 1.698.900 TL

Opel Mokka fiyat listesi Şubat 2025

Opel Mokka fiyat listesi Şubat 2025

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.604.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.738.900 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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