Opel Fiyat Listesi Şubat 2025: Opel Corsa, Astra, ve Mokka Güncel Fiyatlar

2025 yılı Ocak ayı itibariyle birçok otomobil markası fiyat güncellemesine gitti. Farklı model araçların fiyatlarında artış yaşandığı görüldü. Güncel otomobik fiyat listeleri ise otomobil sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Fiyatı merak edilen markalardan birisi de Opel oldu. Alman otomotiv üreticisi Opel Şubat 2025 fiyat listesini yayınladı.

Peki, Opel Corsa, Astra ve Mokka ne kadar oldu?

İşte Opel Şubat 2025 güncel fiyat listesi.

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