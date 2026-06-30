Japonya İntiharları Azaltmak İçin Hangi Rengi Seçti?

Yıllar sonra Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, 71 tren istasyonunu kapsayan kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Araştırmanın sonucuna göre mavi LED ışık kullanılan platformlarda intihar girişimlerinde yaklaşık %84'lük bir azalma gözlemlendi.

Bu oldukça dikkat çekici bir bulguydu.

Ancak burada önemli bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor.

Bilim insanları bu sonucu hiçbir zaman 'mavi ışık intiharları önler' şeklinde yorumlamadı.

Tam tersine, güven aralığının geniş olduğunu, etkinin hangi mekanizmayla ortaya çıktığının tam olarak bilinmediğini ve farklı koşullarda aynı sonucun görülmeyebileceğini özellikle vurguladılar.

Yani mavi ışık mucizevi bir çözüm değil.

Fakat düşük maliyetli, kolay uygulanabilir ve insan davranışını etkileyebilecek çevresel düzenlemelerden biri olabileceğine dair güçlü bir örnek sunuyor.

Bence bu ayrım çok önemli.

Çünkü renklerin etkisini anlatırken onları büyülü güçler gibi göstermek doğru değil.

Asıl etkileyici olan, renklerin fark edilmeden çalışan sessiz bir psikolojik mekanizma oluşturabilmesi.

Renk psikolojisi üzerine çalışan biri olarak beni Tokyo örneğinde en çok etkileyen şey de tam olarak bu.

Japonya, yalnızca insanları fiziksel olarak korumaya çalışmadı.

Onların içinde bulundukları psikolojik ortamı da değiştirmeyi denedi.

Mavi Gerçekten İnsan Psikolojisini Etkiliyor mu?

Bu noktada doğal olarak şu soru akla geliyor:

Peki neden mavi?

Renk psikolojisi üzerine yapılan çalışmalar uzun yıllardır mavinin insanlar üzerinde sakinlik, güven, dinginlik ve kontrol hissi uyandırabildiğini gösteriyor. Elbette her insanın renklere verdiği tepki aynı değil. Yaş, kültür, kişisel deneyimler ve içinde bulunulan bağlam renk algısını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle hiçbir bilim insanı 'mavi herkesi sakinleştirir' gibi kesin bir yargıda bulunmuyor.

Buna rağmen farklı disiplinlerden gelen araştırmaların ortaklaştığı önemli bir nokta var:

Renkler yalnızca gördüğümüz şeyler değildir; hissettiklerimizi de etkileyebilirler.

İsviçreli psikolog Max Lüscher de yıllar önce geliştirdiği renk kuramında maviyi dinginlik, huzur ve iç dengeyle ilişkilendirmişti. Bugün Lüscher'in tüm görüşleri bilim dünyasında tartışmasız kabul edilmese de, renklerin psikolojik etkileri üzerine yapılan araştırmalar onun açtığı tartışmanın ne kadar önemli olduğunu göstermeye devam ediyor.

Aslında burada önemli olan tek bir teorinin doğru olması değil.

Önemli olan, mimariden şehir planlamasına, hastanelerden eğitim kurumlarına kadar pek çok alanda artık renklerin yalnızca estetik bir tercih olarak görülmemesi.

Bugün birçok ülkede yaşlı bakım merkezleri, çocuk hastaneleri, psikiyatri klinikleri ve eğitim yapıları tasarlanırken renk psikolojisi dikkate alınıyor.

Çünkü içinde yaşadığımız mekânlar, biz fark etmeden ruh halimizi, duygularımızı ve hatta davranışlarımızı etkileyebiliyor. Renkler de bu görünmez iletişimin en güçlü unsurlarından biri.