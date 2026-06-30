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Japonya İntiharları Azaltmak İçin Hangi Rengi Seçti?

etiket Japonya İntiharları Azaltmak İçin Hangi Rengi Seçti?

Pelin Gülşen
Pelin Gülşen - yazio
30.06.2026 - 11:48
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Bir şehrin en karanlık anlarında, milyonlarca dolarlık sistemlerden değil; yalnızca bir renkten yardım istemesi mümkün mü?

Bir rengin, bir insanın kararını değiştirebileceğine inanır mıydınız?

Japonya bu sorunun cevabını yıllar önce aramaya başladı.

Üstelik bunu yeni bir teknoloji geliştirerek ya da daha yüksek güvenlik önlemleri alarak değil; ilk bakışta son derece sıradan görünen bir değişiklikle yaptı.

Tren istasyonlarının bazı platformlarına mavi ışık yerleştirdi.

İlk duyduğunuzda kulağa şaşırtıcı geliyor.

Bir rengin, insanların hayatındaki en kritik anlardan birinde gerçekten bir etkisi olabilir miydi?

Bugün bu sorunun kesin bir cevabı hâlâ yok. Ancak elimizde, bu fikrin ciddiye alınmasını sağlayacak kadar ilginç bilimsel çalışmalar ve gerçek uygulamalar var.

Ve hikâye, yalnızca Japonya ile sınırlı değil.

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Japonya'nın Sessiz Mücadelesi

Japonya'nın Sessiz Mücadelesi

Dışarıdan bakıldığında Japonya; teknolojisi, düzeni, güvenliği ve disiplinli yaşam kültürüyle hayranlık uyandıran bir ülke.

Ancak bu görünümün ardında uzun yıllardır mücadele ettiği önemli bir halk sağlığı sorunu bulunuyor: intihar.

Bu nedenle Japonya, yıllardır intiharı yalnızca bireysel bir trajedi olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele olarak ele alıyor. Devlet kurumları, akademisyenler ve ulaşım şirketleri bu konuda farklı çözüm yolları geliştirmek için birlikte çalışıyor.

Özellikle Tokyo'daki tren istasyonlarının platform uçları, uzun yıllardır en riskli noktalar arasında görülüyor.

Demiryolu şirketleri önce güvenlik kameraları, fiziksel bariyerler ve personel sayısını artırmak gibi klasik yöntemlere yöneldi.

Ancak bir süre sonra çok farklı bir fikir gündeme geldi.

Ya insanların kararlarını etkileyen şeylerden biri, bulundukları ortamın rengi de olabilirse?

Her Şey Sokak Lambalarıyla Başladı

Her Şey Sokak Lambalarıyla Başladı

Aslında bu fikir ilk kez tren istasyonlarında ortaya çıkmadı.

Yıllar önce Japonya'nın bazı şehirlerinde sokak lambalarının maviye çevrilmesinden sonra suç oranlarında dikkat çekici düşüşler gözlemlendi.

Benzer bir durum İskoçya'nın Glasgow kentinde de yaşandı.

1999 yılında tamamen estetik bir amaçla bazı sokak lambaları maviye boyandı.

Beklenmedik şekilde, zaman içinde bu bölgelerde hırsızlık ve vandalizm gibi suçların azaldığı rapor edildi.

Elbette bu gözlemler tek başına mavi ışığın suçu azalttığını kanıtlamıyordu.

Ancak önemli bir soruyu gündeme getiriyordu:

Renkler insanların davranışlarını sandığımızdan daha fazla etkiliyor olabilir miydi?

İşte Japon demiryolu şirketleri de tam bu sorunun peşinden gitmeye karar verdi.

Neden Özellikle Mavi?

2009 yılında JR East (Doğu Japonya Demiryolu Şirketi), Tokyo'nun en yoğun hatlarından biri olan Yamanote Hattı'nın bazı istasyonlarında platformların en uç noktalarına yoğun mavi LED ışıklar yerleştirdi.

Seçilen noktalar rastgele değildi.

İntihar girişimlerinin en sık yaşandığı bölgeler özellikle bu platform uçlarıydı.

Şirket yetkilileri o dönemde yaptıkları açıklamalarda, mavinin daha sakin bir atmosfer oluşturduğuna inanıldığını ve bu uygulamanın insanların ruh halini olumlu yönde etkileyebileceğinin düşünüldüğünü ifade etti.

Aynı zamanda bu ışıkların insanların duvar yazıları yazmalarını ve çöp atmaları gibi olumsuz davranışları azaltması da hedefleniyordu.

Yani burada gördüğümüz şey yalnızca estetik bir tercih değil; insan psikolojisini dikkate alan bilinçli bir çevresel tasarım kararıydı.

Sonuçlar Beklenenden Daha Güçlüydü

Sonuçlar Beklenenden Daha Güçlüydü

Yıllar sonra Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, 71 tren istasyonunu kapsayan kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Araştırmanın sonucuna göre mavi LED ışık kullanılan platformlarda intihar girişimlerinde yaklaşık %84'lük bir azalma gözlemlendi.

Bu oldukça dikkat çekici bir bulguydu.

Ancak burada önemli bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor.

Bilim insanları bu sonucu hiçbir zaman 'mavi ışık intiharları önler' şeklinde yorumlamadı.

Tam tersine, güven aralığının geniş olduğunu, etkinin hangi mekanizmayla ortaya çıktığının tam olarak bilinmediğini ve farklı koşullarda aynı sonucun görülmeyebileceğini özellikle vurguladılar.

Yani mavi ışık mucizevi bir çözüm değil.

Fakat düşük maliyetli, kolay uygulanabilir ve insan davranışını etkileyebilecek çevresel düzenlemelerden biri olabileceğine dair güçlü bir örnek sunuyor.

Bence bu ayrım çok önemli.

Çünkü renklerin etkisini anlatırken onları büyülü güçler gibi göstermek doğru değil.

Asıl etkileyici olan, renklerin fark edilmeden çalışan sessiz bir psikolojik mekanizma oluşturabilmesi.

Renk psikolojisi üzerine çalışan biri olarak beni Tokyo örneğinde en çok etkileyen şey de tam olarak bu.

Japonya, yalnızca insanları fiziksel olarak korumaya çalışmadı.

Onların içinde bulundukları psikolojik ortamı da değiştirmeyi denedi.

Mavi Gerçekten İnsan Psikolojisini Etkiliyor mu?

Bu noktada doğal olarak şu soru akla geliyor:

Peki neden mavi?

Renk psikolojisi üzerine yapılan çalışmalar uzun yıllardır mavinin insanlar üzerinde sakinlik, güven, dinginlik ve kontrol hissi uyandırabildiğini gösteriyor. Elbette her insanın renklere verdiği tepki aynı değil. Yaş, kültür, kişisel deneyimler ve içinde bulunulan bağlam renk algısını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle hiçbir bilim insanı 'mavi herkesi sakinleştirir' gibi kesin bir yargıda bulunmuyor.

Buna rağmen farklı disiplinlerden gelen araştırmaların ortaklaştığı önemli bir nokta var:

Renkler yalnızca gördüğümüz şeyler değildir; hissettiklerimizi de etkileyebilirler.

İsviçreli psikolog Max Lüscher de yıllar önce geliştirdiği renk kuramında maviyi dinginlik, huzur ve iç dengeyle ilişkilendirmişti. Bugün Lüscher'in tüm görüşleri bilim dünyasında tartışmasız kabul edilmese de, renklerin psikolojik etkileri üzerine yapılan araştırmalar onun açtığı tartışmanın ne kadar önemli olduğunu göstermeye devam ediyor.

Aslında burada önemli olan tek bir teorinin doğru olması değil.

Önemli olan, mimariden şehir planlamasına, hastanelerden eğitim kurumlarına kadar pek çok alanda artık renklerin yalnızca estetik bir tercih olarak görülmemesi.

Bugün birçok ülkede yaşlı bakım merkezleri, çocuk hastaneleri, psikiyatri klinikleri ve eğitim yapıları tasarlanırken renk psikolojisi dikkate alınıyor.

Çünkü içinde yaşadığımız mekânlar, biz fark etmeden ruh halimizi, duygularımızı ve hatta davranışlarımızı etkileyebiliyor. Renkler de bu görünmez iletişimin en güçlü unsurlarından biri.

Aynı Renk, İki Farklı Sorun

Aynı Renk, İki Farklı Sorun

Japonya'daki uygulamayı ilginç yapan yalnızca tren istasyonları değil.

Aynı rengin dünyanın başka yerlerinde bambaşka bir amaç için kullanılmış olması.

Bir tarafta Tokyo...

İnsanların kendilerine zarar verme riskini azaltmaya çalışıyor.

Diğer tarafta Glasgow...

Şiddet ve vandalizm gibi toplumsal sorunların görüldüğü bölgelerde daha sakin bir kamusal atmosfer oluşturmayı hedefliyor.

Düşünün...

Aynı renk.

Bir şehirde umudu temsil ediyor.

Başka bir şehirde güveni.

İşte bu yüzden renkleri yalnızca dekorasyonun ya da tasarımın konusu olarak görmek büyük bir eksiklik olur.

Renkler bazen davranışları yönlendiren görünmez çevresel ipuçlarıdır.

Belki tek başlarına dünyayı değiştiremezler.

Ama insanların dünyayı nasıl deneyimlediğini değiştirebilirler.

Renklerle Çalışan Biri Olarak...

Yıllardır renk psikolojisi, renk tarihi ve renklerin insan davranışları üzerindeki etkileri üzerine çalışıyorum.

Bu süreçte yüzlerce akademik araştırma okudum, farklı sektörlerle çalıştım, markalar için renk stratejileri geliştirdim.

Bütün bunların içinde beni en çok etkileyen örneklerden biri ise hâlâ Tokyo'nun mavi ışıkları.

Çünkü burada renk, satış artırmak için kullanılmıyor.

Bir markayı daha çekici göstermek için de kullanılmıyor.

Burada amaç çok daha insani.

Bir insana yeniden düşünmesi için küçük de olsa bir zaman kazandırabilmek.

Belki birkaç saniye…

Belki birkaç dakika…

Belki de bütün hayatını değiştirecek kadar uzun bir an...

İşte bu nedenle bu uygulamayı yalnızca bir tasarım kararı olarak değil, insan psikolojisini anlamaya çalışan bir yaklaşım olarak görüyorum.

Belki de Asıl Soru Bu Değil

Belki de Asıl Soru Bu Değil

Tokyo'nun mavi ışıkları bize şunu gösteriyor:

Renkler, sandığımızdan çok daha fazla şeyi etkileyebilir.

Ama bence bu yazının sonunda asıl sormamız gereken soru şu değil:

'Mavi gerçekten işe yarıyor mu?'

Çünkü bunun cevabını bilim vermeye devam edecek.

Benim daha çok merak ettiğim başka bir soru var.

Japonya bunu denemeyi akıl edebildiyse, biz neden şehirlerimizi tasarlarken renklerin psikolojik etkisini hâlâ yalnızca estetik bir tercih olarak görüyoruz?

Bugün dünyanın birçok büyük kentinde insanlar daha stresli, daha yalnız ve daha gergin bir şehir yaşamının içinde.

Kamusal alanlar yalnızca ulaşımın sağlandığı, beklenilen ya da yürünüp geçilen yerler değil.

Aynı zamanda milyonlarca insanın her gün duygusal temas kurduğu mekânlar.

Acaba metro istasyonlarımızı, hastanelerimizi, alt geçitlerimizi, parklarımızı ya da okul koridorlarımızı tasarlarken renklerin insanlar üzerindeki psikolojik etkisini yeterince düşünüyor muyuz?

Belki de bu soruyu artık şehir plancılarının, mimarların, psikologların ve tasarımcıların birlikte tartışmasının zamanı gelmiştir.

Çünkü renkler yalnızca güzel görünmek için var değildir.

Bazen daha güvenli şehirler kurmanın da görünmez araçlarından biri olabilirler.

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Son Söz

Japonya'nın tren istasyonlarında yanan mavi ışıklar, tek başına intiharları çözmedi.

Glasgow'daki mavi sokak lambaları da suçu ortadan kaldırmadı.

Bunu söylemek bilimsel olarak doğru olmaz.

Ama bütün bu örnekler bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor.

İnsan davranışı yalnızca yasalarla, kurallarla ya da güvenlik önlemleriyle şekillenmiyor.

Çevremiz de bizi fark etmeden etkiliyor.

Işık...

Ses...

Koku...

Ve renk...

Belki de bu yüzden renkleri yalnızca dekorasyonun konusu olarak görmek, onların gerçek gücünü küçümsemek anlamına geliyor.

Tokyo'nun mavi ışıkları bana hep aynı şeyi düşündürüyor.

Bazen en güçlü değişimler, en büyük teknolojilerle değil, insanların ruhuna sessizce dokunan küçük ayrıntılarla başlar.

Ve belki de artık kendimize şu soruyu sormanın zamanı gelmiştir:

Ya şehirlerimizi yalnızca daha güzel değil, aynı zamanda insanların ruh sağlığını da destekleyecek şekilde tasarlasaydık?

Belki o zaman renkler, yalnızca baktığımız şeyler olmaktan çıkıp, daha güvenli, daha huzurlu ve daha yaşanabilir şehirlerin sessiz kahramanlarına dönüşebilirdi.

Çünkü hiçbir renk yalnızca renk değildir.

Bazen bir şehrin insanlarına söylediği en sessiz cümledir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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