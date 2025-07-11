Jane Birkin'in Yıpranmış ve Siyah Deriden Yapılmış Hermes Marka Çantası 10 Milyon Dolar’a Satıldı

Birkin, sonraki röportajlarında, eşyalarını uçağın zeminine düşürünce Jean-Louis Dumas’la sohbete başladıklarını anlatmıştı. Birkin, Hermes’in neden daha büyük bir çanta üretmediğini sordu ve uçakta bulduğu bir kağıda hayalindeki çantanın taslağını çizdi.

Dumas, Birkin için bir prototip hazırlattı. Hermes çantayı onun adıyla piyasaya sürmek isteyince, Birkin bunu onur verici buldu ve kabul etti. Çanta öyle ünlü oldu ki, Birkin ölümünden önce bir röportajda, hakkında yazılacak ölüm ilanlarında muhtemelen “Birkin çantasıyla tanınan” ifadesinin yer alacağını söylemiş ve ardından “Bu da fena sayılmaz,” diyerek espri yapmıştı.