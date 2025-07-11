Jane Birkin'in Yıpranmış ve Siyah Deriden Yapılmış Hermes Marka Çantası 10 Milyon Dolar’a Satıldı
Hermes’in Britanyalı sanatçı Jane Birkin için özel ürettiği siyah deri ve yıpranmış görünümlü ikonik çanta, Paris’te gerçekleştirilen bir müzayedede tam 10 milyon dolara alıcı buldu. Bu satış, Avrupa’da açık artırmayla satılan en pahalı moda aksesuarı unvanını kazandı.
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Jane Birkin'in 1985’ten 1994’e kadar neredeyse her gün kullandığı bu çanta lüksün sembolü haline gelmişti.
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Çanta, 1980’lerde Jane Birkin ile Hermes’in o zamanki yöneticisi Jean-Louis Dumas’ın Londra uçağında tesadüfen tanışmasıyla ortaya çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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