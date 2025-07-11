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Jane Birkin'in Yıpranmış ve Siyah Deriden Yapılmış Hermes Marka Çantası 10 Milyon Dolar’a Satıldı

Jane Birkin'in Yıpranmış ve Siyah Deriden Yapılmış Hermes Marka Çantası 10 Milyon Dolar’a Satıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.07.2025 - 09:01

Hermes’in Britanyalı sanatçı Jane Birkin için özel ürettiği siyah deri ve yıpranmış görünümlü ikonik çanta, Paris’te gerçekleştirilen bir müzayedede tam 10 milyon dolara alıcı buldu. Bu satış, Avrupa’da açık artırmayla satılan en pahalı moda aksesuarı unvanını kazandı.

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Jane Birkin'in 1985’ten 1994’e kadar neredeyse her gün kullandığı bu çanta lüksün sembolü haline gelmişti.

Jane Birkin'in 1985’ten 1994’e kadar neredeyse her gün kullandığı bu çanta lüksün sembolü haline gelmişti.

Sotheby’s müzayede evi tarafından düzenlenen özel bir çevrimiçi lüks moda açık artırmasında satıldı. Canlı yayınlanan açık artırma sırasında tekliflerin hızla yükselmesi izleyicilerde şaşkınlık yarattı. Yaklaşık 10 dakika süren ve dokuz koleksiyonerin kıyasıya yarıştığı müzayedeyi, Japonya’dan özel bir koleksiyoner kazandı.

Çantayı alan kişi açık arttırmada 10 milyon dolar ödedi.

Çanta, 1980’lerde Jane Birkin ile Hermes’in o zamanki yöneticisi Jean-Louis Dumas’ın Londra uçağında tesadüfen tanışmasıyla ortaya çıktı.

Çanta, 1980’lerde Jane Birkin ile Hermes’in o zamanki yöneticisi Jean-Louis Dumas’ın Londra uçağında tesadüfen tanışmasıyla ortaya çıktı.

Birkin, sonraki röportajlarında, eşyalarını uçağın zeminine düşürünce Jean-Louis Dumas’la sohbete başladıklarını anlatmıştı. Birkin, Hermes’in neden daha büyük bir çanta üretmediğini sordu ve uçakta bulduğu bir kağıda hayalindeki çantanın taslağını çizdi.

Dumas, Birkin için bir prototip hazırlattı. Hermes çantayı onun adıyla piyasaya sürmek isteyince, Birkin bunu onur verici buldu ve kabul etti. Çanta öyle ünlü oldu ki, Birkin ölümünden önce bir röportajda, hakkında yazılacak ölüm ilanlarında muhtemelen “Birkin çantasıyla tanınan” ifadesinin yer alacağını söylemiş ve ardından “Bu da fena sayılmaz,” diyerek espri yapmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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