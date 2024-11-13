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İzmir'de Operasyon: Sosyal Medyada Terör Örgütü Propagandasına 5 Gözaltı

İzmir'de Operasyon: Sosyal Medyada Terör Örgütü Propagandasına 5 Gözaltı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2024 - 10:59

İzmir’de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın koordinesinde jandarma operasyonu ile gözaltına alındı. Sosyal medyada terör örgütü DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML'nin propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saat 06.00 sıralarında sosyal medyada terör örgütü DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML'nin propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saat 06.00 sıralarında sosyal medyada terör örgütü DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML'nin propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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