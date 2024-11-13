İzmir'de Operasyon: Sosyal Medyada Terör Örgütü Propagandasına 5 Gözaltı

İzmir’de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın koordinesinde jandarma operasyonu ile gözaltına alındı. Sosyal medyada terör örgütü DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML'nin propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.