İzmir'de Operasyon: Sosyal Medyada Terör Örgütü Propagandasına 5 Gözaltı
İzmir'de Operasyon: Sosyal Medyada Terör Örgütü Propagandasına 5 Gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saat 06.00 sıralarında sosyal medyada terör örgütü DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML'nin propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
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Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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