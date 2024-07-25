İzmir’de Elektirik Akımına Kapılarak Vefat Etmişlerdi: İki Üst Düzey Yönetici Gözaltına Alındı

İzmir’de geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmur sonrasında Konak ilçesinde iki kişiyi yola taşan elektrik kabloları nedeniyle akıma kapılmış ve feci şekilde can vermişti. Olayla ilgili bugün bilirkişi raporu yayınlanmış ve belediyeye bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile özel şirket Gdz Elektrik’in kusurlu olduğu ortaya çıkmıştı. Polis ekipleri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü’nü gözaltına alındı.