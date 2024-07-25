İzmir’de Elektirik Akımına Kapılarak Vefat Etmişlerdi: İki Üst Düzey Yönetici Gözaltına Alındı
İzmir’de Elektirik Akımına Kapılarak Vefat Etmişlerdi: İki Üst Düzey Yönetici Gözaltına Alındı
İzmir’de geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmur sonrasında Konak ilçesinde iki kişiyi yola taşan elektrik kabloları nedeniyle akıma kapılmış ve feci şekilde can vermişti. Olayla ilgili bugün bilirkişi raporu yayınlanmış ve belediyeye bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile özel şirket Gdz Elektrik’in kusurlu olduğu ortaya çıkmıştı. Polis ekipleri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü’nü gözaltına alındı.
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İzmir’de İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz isimli vatandaşlar, sağanak yağmurdan kaçmak isterken yolun ortasındaki elektrik kablosu nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybetmişti.
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Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün bilirkişinin raporu ortaya çıktı.
Rapora göre; Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığına işaret edildi. İki kurum arasındaki koordinasyon eksikliğinin arızanın ortaya çıkmasında etkili olduğu görüşüne yer verildi.
Yayınlanan rapor sonrasında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile iki bürokrat daha gözaltına alındı. Ayrıca Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü de gözaltına alınanlar arasında.
Olayla ilgili daha önce de 35 şüpheliden 14’ü tutuklanmıştı.
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