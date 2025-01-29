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İYİ Parti’den İstifa Ederek AK Parti’ye Katılan Kürşad Zorlu Eleştirilerle İlgili İlk Kez Konuştu

İYİ Parti’den İstifa Ederek AK Parti’ye Katılan Kürşad Zorlu Eleştirilerle İlgili İlk Kez Konuştu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.01.2025 - 14:16

İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Kürşad Zorlu, partisinin grup toplantısında görüldü. AK Parti’ye geçmesi büyük tepki çeken Zorlu, eleştirilere yanıt verdi. Zorlu, “Bana oy veren vicdanlı vatandaşlarımızın bir takım eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum. Yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımın altını çizmek istiyorum” dedi.

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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in en yakınındaki isim ve sağ kolu olarak bilinen Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in en yakınındaki isim ve sağ kolu olarak bilinen Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

Zorlu'nun AK Parti'ye geçmesi büyük tepkilere yol açmıştı. AK Parti Grup Toplantısı'nda görüntülenen Zorlu'dan eleştirilere yanıt geldi.

Zorlu'nun AK Parti'ye geçmesi büyük tepkilere yol açmıştı. AK Parti Grup Toplantısı'nda görüntülenen Zorlu'dan eleştirilere yanıt geldi.

Kürşad Zorlu: "Bana oy veren vicdanlı vatandaşlarımızın bir takım eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum."

Kürşad Zorlu: "Bana oy veren vicdanlı vatandaşlarımızın bir takım eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum."

Zorlu, eleştirilere yönelik şunları söyledi:

'Hepsinin başımın üzerinde yeri var. Ama yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımın altını çizmek istiyorum. Şimdi ülkemiz için aziz milletimiz için çözüm üretme, icraat zamanıdır. Dün olduğu gibi bundan böyle de Türk milletinin menfaatleri ve geleceği için çalışmaya devam edeceğim.'

Zorlu'nun açıklamalarını gazeteci Hilal Köylü, X hesabından paylaştı. Zorlu'nun açıklamaları şöyle:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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