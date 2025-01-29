İYİ Parti’den İstifa Ederek AK Parti’ye Katılan Kürşad Zorlu Eleştirilerle İlgili İlk Kez Konuştu

Zorlu, eleştirilere yönelik şunları söyledi:

'Hepsinin başımın üzerinde yeri var. Ama yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımın altını çizmek istiyorum. Şimdi ülkemiz için aziz milletimiz için çözüm üretme, icraat zamanıdır. Dün olduğu gibi bundan böyle de Türk milletinin menfaatleri ve geleceği için çalışmaya devam edeceğim.'