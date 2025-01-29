İYİ Parti’den İstifa Ederek AK Parti’ye Katılan Kürşad Zorlu Eleştirilerle İlgili İlk Kez Konuştu
İYİ Parti’den İstifa Ederek AK Parti’ye Katılan Kürşad Zorlu Eleştirilerle İlgili İlk Kez Konuştu
İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Kürşad Zorlu, partisinin grup toplantısında görüldü. AK Parti’ye geçmesi büyük tepki çeken Zorlu, eleştirilere yanıt verdi. Zorlu, “Bana oy veren vicdanlı vatandaşlarımızın bir takım eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum. Yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımın altını çizmek istiyorum” dedi.
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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in en yakınındaki isim ve sağ kolu olarak bilinen Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.
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Zorlu'nun AK Parti'ye geçmesi büyük tepkilere yol açmıştı. AK Parti Grup Toplantısı'nda görüntülenen Zorlu'dan eleştirilere yanıt geldi.
Kürşad Zorlu: "Bana oy veren vicdanlı vatandaşlarımızın bir takım eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum."
Zorlu'nun açıklamalarını gazeteci Hilal Köylü, X hesabından paylaştı. Zorlu'nun açıklamaları şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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