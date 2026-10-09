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İyi Niyetli İnsanların Konuşurken Sık Sık Kullandığı 7 İfade

İyi Niyetli İnsanların Konuşurken Sık Sık Kullandığı 7 İfade

psikoloji
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 12:05
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Bir insanın iyi niyeti çoğu zaman büyük jestlerden önce gündelik konuşmalarında kendini gösteriyor. Karşısındakinin duygusunu önemseyen, sözünü kesmeden dinleyen ve hata yaptığında bunu kabul edebilen kişiler, bu tutumu farkında olmadan kurdukları cümlelere de yansıtıyor. Psychology Today'de yer alan değerlendirmeler, duygusal zekayla ilişkilendirilen bazı ifadelerin bu noktada öne çıktığını gösteriyor. İşte iyi niyetli insanların sohbet sırasında sık sık başvurduğu o 7 ifade.

Kaynak: Psychology Today

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Peki iyi niyetli insanların konuşurken sık sık kullandığı ifadeler neler?

Peki iyi niyetli insanların konuşurken sık sık kullandığı ifadeler neler?

Psychology Today'de yayımlanan değerlendirmelere göre kişinin hatasını üstlenmesi, başkalarının ne hissettiğini önemsemesi ve yardıma istekli olması, duygusal zekanın gündelik dile yansıyan izleri arasında yer alıyor. Bu tutum çoğu zaman birkaç kısa cümlede kendini ele veriyor.

1. 'İyi misin?'

Birinin her zamankinden sessiz ya da keyifsiz olduğunu fark edip bunu dile getirmek, empatik iletişimin en sade örneklerinden biri. İyi niyetli insanlar, karşılarındaki kişinin derdini kendiliğinden anlatmasını beklemek yerine ilk adımı atabiliyor.

Ancak bu soru laf olsun diye sorulduğunda aynı anlamı taşımıyor. Verilen cevabı gerçekten dinlemek, gerekirse yanında olmak ve kişinin anlatmak istemediği noktaya saygı göstermek sorunun değerini belirliyor. Psychology Today de birinin zorlandığını fark edip halini hatırını sormayı sosyal farkındalığın bir işareti olarak görüyor.

2. 'Seni dinliyorum, anlatmak ister misin?'

Bazen bir insanın derdine hemen çözüm bulmaya çalışmak yerine onu sadece dinlemek çok daha iyi geliyor. Karşıdaki kişiye konuşması için alan açan bu tür cümleler, empatik iletişimin temel parçalarından biri sayılıyor.

Psychology Today'de ele alınan empati, dikkat ve saygı yaklaşımına göre anlatılana gerçekten odaklanmak, anlamaya çalıştığını açıkça belli etmek ve sözü kesmemek ilişkileri güçlendirebiliyor. Bu yaklaşımı benimseyenler, her soruna anında bir çözüm sunmak zorunda olmadıklarını da biliyor.

3. 'Böyle hissetmeni anlayabiliyorum.'

Zor bir dönemden geçen biri için en yıpratıcı şeylerden biri, yaşadığı duygunun küçümsenmesi. 'Abartıyorsun' ya da 'Bunda üzülecek ne var?' gibi sözler yerine kişinin hislerini anlamaya çalışan bir dil, konuşmayı çok daha yapıcı bir yere taşıyor.

Birinin duygusunu anlamak, onunla her konuda aynı fikirde olmak anlamına gelmiyor. Olaya farklı bakılsa bile kişinin hissettiklerini yok saymamak burada asıl belirleyici olan nokta. Psychology Today'e göre duyguları kabul eden ifadeler, empatiyi ve iki kişi arasındaki bağı destekliyor.

4. 'Hatalıydım, özür dilerim.'

İyi niyetin en net göstergelerinden biri, yapılan hatanın arkasında durabilmek. Kimi insanlar bir tartışmada haklı çıkmaya odaklanırken kimileri kendi davranışının karşı tarafı nasıl etkilediğine bakıyor.

'Hatalıydım' diyebilen kişi, kusurunu kabul ediyor ve sorumluluğu başkasına yüklemiyor. Verywell Mind'ın duygusal olgunluk üzerine hazırladığı değerlendirmede de davranışlarının sonucunu üstlenmek, gerektiğinde özür dilemek ve hatadan ders çıkarmak öne çıkan özellikler arasında sayılıyor.

Yine de tek başına özür dilemek yetmiyor; aynı davranışın tekrarlanmaması için çaba göstermek de gerekiyor. Sözle sorumluluk almak ile bunu davranışla desteklemek aynı şey değil.

Yardım teklif etmek de karşı tarafın kararına saygı duymak da aynı anlayıştan besleniyor.

Yardım teklif etmek de karşı tarafın kararına saygı duymak da aynı anlayıştan besleniyor.

5. 'Nasıl yardımcı olabilirim?'

Birinin zor durumda olması, onun adına bütün kararları vermek ya da istemediği halde çözüm dayatmak için yeterli bir gerekçe değil. İyi niyetli bir yaklaşım, önce karşı tarafın neye ihtiyaç duyduğunu sormayı ve yardımın biçimini onunla birlikte belirlemeyi içeriyor.

'Nasıl yardımcı olabilirim?' sorusu, kişinin destek olmaya hazır olduğunu ama kontrolü ele almak istemediğini gösteriyor. Psychology Today'deki değerlendirmede de yardım ederken karşı tarafın ihtiyaçlarını gözetmek duygusal zekayla ilişkilendiriliyor. Böylece yardım etmek, birinin hayatını yönetmek yerine ona gerçekten ihtiyaç duyduğu desteği vermeye dönüşüyor.

6. 'Bunu benimle paylaştığın için teşekkür ederim.'

Kişisel bir sorunu, bir korkuyu ya da yaşanan bir zorluğu anlatmak herkes için kolay değil. Anlatılanı küçümsememek ve güvenilip paylaşıldığı için teşekkür etmek, konuşmada kabul ve saygı duygusunu güçlendiriyor.

Bu cümle özellikle kişinin kendini savunmasız hissettiği anlarda anlam kazanıyor. Anlatılanları başkalarına taşımamak, mahremiyete özen göstermek ve hemen yargıya varmamak da bu tutumu tamamlıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, teşekkür ederken kişiyi daha fazlasını anlatmaya zorlamamak. Birinin kendini rahatça ifade edebilmesi kadar, anlatmak istemediği yerde durabilmesi de önemli.

7. 'Kararına saygı duyuyorum.'

İyi niyetli olmak, herkesi memnun etmeye çalışmak ya da her isteğe evet demek anlamına gelmiyor. Sağlıklı ilişkilerde farklı düşüncelere, tercihlere ve kişisel sınırlara saygı göstermek de en az nezaket kadar önemli.

Verywell Mind'ın değerlendirmesine göre kendi sınırlarını belirleyebilmek ve başkalarının sınırlarını tanıyabilmek duygusal olgunluğun göstergeleri arasında yer alıyor. Birinin kararına katılmamak, o kararı değiştirmeye çalışmak ya da kişiyi suçlu hissettirmek için tek başına bir gerekçe oluşturmuyor.

'Kararına saygı duyuyorum' demek, farklı düşünülse bile iletişimi koparmamanın ve karşı tarafın iradesini tanımanın bir yolu olabiliyor.

Yine de nazik cümleler kurmak tek başına bir insanın iyi niyetini kanıtlamıyor.

Yine de nazik cümleler kurmak tek başına bir insanın iyi niyetini kanıtlamıyor.

Bir insanın sık kullandığı ifadeler, iletişim tarzı hakkında fikir verse de karakterini kesin olarak ortaya koymuyor. Nazik cümleler kurmak ile gerçekten anlayışlı, dürüst ve sorumluluk sahibi davranmak arasında belirgin bir fark var.

Birinin iyi niyetini anlamak için söylediklerinin yanında zor zamanlarda nasıl davrandığına, hata yaptığında sorumluluk alıp almadığına ve başkalarının sınırlarına ne kadar saygı gösterdiğine de bakmak gerekiyor. Kısacası iyi niyet, kelimelerden çok o kelimelerin davranışlarla ne ölçüde desteklendiğinde kendini gösteriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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