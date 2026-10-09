İyi Niyetli İnsanların Konuşurken Sık Sık Kullandığı 7 İfade
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Bir insanın iyi niyeti çoğu zaman büyük jestlerden önce gündelik konuşmalarında kendini gösteriyor. Karşısındakinin duygusunu önemseyen, sözünü kesmeden dinleyen ve hata yaptığında bunu kabul edebilen kişiler, bu tutumu farkında olmadan kurdukları cümlelere de yansıtıyor. Psychology Today'de yer alan değerlendirmeler, duygusal zekayla ilişkilendirilen bazı ifadelerin bu noktada öne çıktığını gösteriyor. İşte iyi niyetli insanların sohbet sırasında sık sık başvurduğu o 7 ifade.
Kaynak: Psychology Today
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Peki iyi niyetli insanların konuşurken sık sık kullandığı ifadeler neler?
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Yardım teklif etmek de karşı tarafın kararına saygı duymak da aynı anlayıştan besleniyor.
Yine de nazik cümleler kurmak tek başına bir insanın iyi niyetini kanıtlamıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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