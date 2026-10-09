İyi Niyetli İnsanların Konuşurken Sık Sık Kullandığı 7 İfade

Psychology Today'de yayımlanan değerlendirmelere göre kişinin hatasını üstlenmesi, başkalarının ne hissettiğini önemsemesi ve yardıma istekli olması, duygusal zekanın gündelik dile yansıyan izleri arasında yer alıyor. Bu tutum çoğu zaman birkaç kısa cümlede kendini ele veriyor.

1. 'İyi misin?'

Birinin her zamankinden sessiz ya da keyifsiz olduğunu fark edip bunu dile getirmek, empatik iletişimin en sade örneklerinden biri. İyi niyetli insanlar, karşılarındaki kişinin derdini kendiliğinden anlatmasını beklemek yerine ilk adımı atabiliyor.

Ancak bu soru laf olsun diye sorulduğunda aynı anlamı taşımıyor. Verilen cevabı gerçekten dinlemek, gerekirse yanında olmak ve kişinin anlatmak istemediği noktaya saygı göstermek sorunun değerini belirliyor. Psychology Today de birinin zorlandığını fark edip halini hatırını sormayı sosyal farkındalığın bir işareti olarak görüyor.

2. 'Seni dinliyorum, anlatmak ister misin?'

Bazen bir insanın derdine hemen çözüm bulmaya çalışmak yerine onu sadece dinlemek çok daha iyi geliyor. Karşıdaki kişiye konuşması için alan açan bu tür cümleler, empatik iletişimin temel parçalarından biri sayılıyor.

Psychology Today'de ele alınan empati, dikkat ve saygı yaklaşımına göre anlatılana gerçekten odaklanmak, anlamaya çalıştığını açıkça belli etmek ve sözü kesmemek ilişkileri güçlendirebiliyor. Bu yaklaşımı benimseyenler, her soruna anında bir çözüm sunmak zorunda olmadıklarını da biliyor.

3. 'Böyle hissetmeni anlayabiliyorum.'

Zor bir dönemden geçen biri için en yıpratıcı şeylerden biri, yaşadığı duygunun küçümsenmesi. 'Abartıyorsun' ya da 'Bunda üzülecek ne var?' gibi sözler yerine kişinin hislerini anlamaya çalışan bir dil, konuşmayı çok daha yapıcı bir yere taşıyor.

Birinin duygusunu anlamak, onunla her konuda aynı fikirde olmak anlamına gelmiyor. Olaya farklı bakılsa bile kişinin hissettiklerini yok saymamak burada asıl belirleyici olan nokta. Psychology Today'e göre duyguları kabul eden ifadeler, empatiyi ve iki kişi arasındaki bağı destekliyor.

4. 'Hatalıydım, özür dilerim.'

İyi niyetin en net göstergelerinden biri, yapılan hatanın arkasında durabilmek. Kimi insanlar bir tartışmada haklı çıkmaya odaklanırken kimileri kendi davranışının karşı tarafı nasıl etkilediğine bakıyor.

'Hatalıydım' diyebilen kişi, kusurunu kabul ediyor ve sorumluluğu başkasına yüklemiyor. Verywell Mind'ın duygusal olgunluk üzerine hazırladığı değerlendirmede de davranışlarının sonucunu üstlenmek, gerektiğinde özür dilemek ve hatadan ders çıkarmak öne çıkan özellikler arasında sayılıyor.

Yine de tek başına özür dilemek yetmiyor; aynı davranışın tekrarlanmaması için çaba göstermek de gerekiyor. Sözle sorumluluk almak ile bunu davranışla desteklemek aynı şey değil.