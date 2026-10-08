Psikologlara Göre, Havadan Sudan Konuşmayı Sevmeyen Kişilerin Ortak Özellikleri
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Asansörde hava durumundan, ofis mutfağında hafta sonu planlarından konuşmak size de işkence gibi geliyorsa yalnız değilsiniz. Psikologlara göre havadan sudan muhabbetlerden hoşlanmamak bir kusur değil, çoğu zaman belirli kişilik özelliklerinin işareti.
İşte bu kişilerde sık görülen 7 özellik!
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Sosyal pilleri sınırlı
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Zihinlerini çalıştıracak bir şey arıyorlar
Belirsizlik kaygı yaratıyor
Zamanlarına değer veriyorlar
Samimiyet arıyorlar
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Kalıp sorular onları yoruyor
Çok tanıdık yerine birkaç derin dost
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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