Psikologlara Göre, Havadan Sudan Konuşmayı Sevmeyen Kişilerin Ortak Özellikleri

Dixon'a göre bu kişiler pek çok yüzeysel tanışıklık yerine birkaç kişiyle derin bağ kurmayı seçiyor.

Bu tercihin bilimsel bir karşılığı da var. Psychological Science dergisinde 2010'da yayımlanan bir araştırmaya göre en mutlu katılımcılar, en mutsuz olanlara kıyasla iki kat daha fazla derin sohbet ediyor, üçte bir oranında daha az havadan sudan konuşuyordu.

Yine de ayaküstü sohbette zorlanıyorsanız, uzmanların önerisi basit: Açık uçlu bir soru sorun ve karşınızdakinden yeni bir şey öğrenmeye odaklanın.