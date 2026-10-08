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Psikologlara Göre, Havadan Sudan Konuşmayı Sevmeyen Kişilerin Ortak Özellikleri

Psikologlara Göre, Havadan Sudan Konuşmayı Sevmeyen Kişilerin Ortak Özellikleri

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 15:55
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Asansörde hava durumundan, ofis mutfağında hafta sonu planlarından konuşmak size de işkence gibi geliyorsa yalnız değilsiniz. Psikologlara göre havadan sudan muhabbetlerden hoşlanmamak bir kusur değil, çoğu zaman belirli kişilik özelliklerinin işareti. 

İşte bu kişilerde sık görülen 7 özellik!

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Sosyal pilleri sınırlı

Sosyal pilleri sınırlı

Recovery Centers of America'dan psikolog Dr. Peter Vernig'e göre içe dönük kişiler sosyal ortamlarda diğerlerinden daha fazla enerji harcıyor.

Vernig, 'Sosyal pilleri sınırlı olduğu için bu enerjiyi havadan sudan muhabbete harcamak onlara çoğu zaman zaman kaybı gibi geliyor' diyor.

Zihinlerini çalıştıracak bir şey arıyorlar

Zihinlerini çalıştıracak bir şey arıyorlar

Newport Healthcare'den psikolog Dr. Michael Roeske'ye göre bazı insanlar fikirler üzerine düşünmekten, soru sormaktan ve bağlantı kurmaktan gerçekten keyif alıyor.

Havadan sudan muhabbet ise bu tür bir düşünceye neredeyse hiç alan bırakmıyor. Bu yüzden onları tatmin etmiyor.

Belirsizlik kaygı yaratıyor

Belirsizlik kaygı yaratıyor

Florida'da çalışan psikolog Dr. Patricia Dixon, bazı kişiler için ayaküstü sohbetin bir kaygı kaynağı olduğunu söylüyor.

Kaygının kaynağı belirsizlik: Ne söyleneceğini bilememek ve konuşmanın nereye gideceğini kestirememek.

Zamanlarına değer veriyorlar

Zamanlarına değer veriyorlar

Dixon'a göre zamanını değerli bulan kişiler, kısa ve yüzeysel konuşmaları bir israf olarak görüyor.

Bu kişiler vakitlerini, kendileri için gerçekten anlam taşıyan ilişkilere ayırmayı tercih ediyor.

Samimiyet arıyorlar

Samimiyet arıyorlar

Roeske, bu kişilerin havadan sudan sohbeti yapay bulduğunu belirtiyor.

Az sayıda ama yakın ilişkiyi ve kendilerini gerçekten anlaşılmış hissettikleri konuşmaları çok daha değerli buluyorlar.

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Kalıp sorular onları yoruyor

Kalıp sorular onları yoruyor

Atlanta'da klinik psikolog olarak çalışan Dr. Noëlle Santorelli'ye göre 'Ne iş yapıyorsun?' ya da 'Hafta sonun nasıl geçti?' gibi kalıp sorular bu kişileri çabucak yoruyor.

Buna karşılık 'Son zamanlarda fikrini değiştirdiğin bir konu oldu mu?' gibi sorular onları adeta canlandırıyor.

Çok tanıdık yerine birkaç derin dost

Çok tanıdık yerine birkaç derin dost

Dixon'a göre bu kişiler pek çok yüzeysel tanışıklık yerine birkaç kişiyle derin bağ kurmayı seçiyor.

Bu tercihin bilimsel bir karşılığı da var. Psychological Science dergisinde 2010'da yayımlanan bir araştırmaya göre en mutlu katılımcılar, en mutsuz olanlara kıyasla iki kat daha fazla derin sohbet ediyor, üçte bir oranında daha az havadan sudan konuşuyordu.

Yine de ayaküstü sohbette zorlanıyorsanız, uzmanların önerisi basit: Açık uçlu bir soru sorun ve karşınızdakinden yeni bir şey öğrenmeye odaklanın.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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