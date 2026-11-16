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İyi ki Soyları Tükenmiş: Bugün Yaşasalardı Hayatımızı Fena Zorlaştıracak 15 Dev Canlı

İyi ki Soyları Tükenmiş: Bugün Yaşasalardı Hayatımızı Fena Zorlaştıracak 15 Dev Canlı

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 14:46
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Jurassic Park izlerken içimizden 'Keşke bir dinozor görebilsem' diyenlerimiz az değil. Ama bu içeriği okuyunca fikriniz değişebilir!

Dünya bizden önce öyle canlılara ev sahipliği yaptı ki bugün yaşasalardı denize girmeden, ormana gitmeden önce iki kez düşünmemiz gerekirdi. Neyse ki çoğu, insanlar ortaya çıkmadan milyonlarca yıl önce sahneden çekildi.

Buyurun, iyi ki görmediğimiz bu devlere beraber bakalım! 🦖

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1. Tyrannosaurus rex: Karada yaşamış en güçlü ısırıklardan birine sahipti

1. Tyrannosaurus rex: Karada yaşamış en güçlü ısırıklardan birine sahipti

Yaklaşık 68-66 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da yaşayan T-Rex, 12 metreyi aşan boyu ve 8 tona yaklaşan ağırlığıyla zamanının en büyük yırtıcılarındandı. Hesaplamalara göre ısırık kuvveti 35 bin newtonu geçiyordu, yani kemiği bile rahatlıkla parçalayabiliyordu.

Soyu, dinozor çağını bitiren asteroit çarpmasıyla tükendi.

2. Megalodon: Otobüs boyunda bir köpekbalığı

2. Megalodon: Otobüs boyunda bir köpekbalığı

Uzun süre büyük beyaz köpekbalığının atası sanılan Megalodon'un boyunun 15 metreyi aşabildiği tahmin ediliyor. Avları arasında balinalar da vardı.

Yaklaşık 3,6 milyon yıl önce okyanusların soğuması ve av kıtlığı gibi nedenlerle sahneden çekildiği düşünülüyor. Neyse ki! 🦈

3. Titanoboa: 13 metrelik bir yılan düşünün

3. Titanoboa: 13 metrelik bir yılan düşünün

Kolombiya'da bulunan fosillere göre yaklaşık 60 milyon yıl önce yaşayan Titanoboa 12-13 metre uzunluğa ve bir tondan fazla ağırlığa ulaşıyordu. Bilinen en büyük yılan olan bu dev, sıcak ve bataklık ormanlarda timsah akrabalarını ve kaplumbağaları avlıyordu.

4. Mosasaurus: Dinozor çağının deniz kralı

4. Mosasaurus: Dinozor çağının deniz kralı

Dinozorlarla aynı dönemde, yaklaşık 70-66 milyon yıl önce denizlerde yaşayan Mosasaurus aslında dinozor değil, bir deniz sürüngeniydi. En büyük türünün 12 metreyi aştığı tahmin ediliyor.

Güçlü çenesi ve geriye doğru kıvrık dişleriyle balıklardan köpekbalıklarına kadar ne bulursa avlıyordu.

5. Livyatan melvillei: Balinaları avlayan balina

5. Livyatan melvillei: Balinaları avlayan balina

Adını hem İbranice'deki dev deniz canavarı Livyatan'dan hem de Moby Dick'in yazarı Herman Melville'den alan bu dev kaşalot akrabası, yaklaşık 9-10 milyon yıl önce bugünkü Peru açıklarında yaşıyordu. Boyunun 13-17 metre arasında olduğu tahmin ediliyor.

Dişleri 36 santimetreyi buluyordu ve bu, bilinen en büyük ısırma dişleri arasında. Menüsünde de başka balinalar vardı!

Fotoğraf: Livyatan kafatası, bertknot / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

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6. Kronosaurus: Adını çocuklarını yutan titandan aldı

6. Kronosaurus: Adını çocuklarını yutan titandan aldı

Yaklaşık 110 milyon yıl önce bugünkü Avustralya'yı kaplayan sığ denizde yaşayan Kronosaurus, kısa boyunlu bir deniz sürüngeniydi. Boyunun 9-10 metre olduğu, kafatasının ise tek başına 2 metreyi aştığı tahmin ediliyor.

Adını Yunan mitolojisinde çocuklarını yutan titan Kronos'tan alması tesadüf değil!

7. Sarcosuchus: Okul otobüsü boyunda bir timsah

7. Sarcosuchus: Okul otobüsü boyunda bir timsah

'Süper timsah' lakabıyla bilinen Sarcosuchus, yaklaşık 112 milyon yıl önce Afrika'da, bugün Sahra Çölü'nün bulunduğu topraklardaki nehirlerde yaşıyordu. 9 metreyi aşan boyu ve 8 tona varan tahmini ağırlığıyla küçük dinozorları bile avlayabilecek güçteydi.

8. Smilodon: Kılıç dişli kaplan

8. Smilodon: Kılıç dişli kaplan

Adı kaplan olsa da bugünkü kaplanlarla yakın akrabalığı olmayan Smilodon, yaklaşık 10 bin yıl öncesine kadar Amerika kıtasında yaşadı. En büyük türünün üst köpek dişleri 28 santimetreye ulaşıyordu.

Yani bu canlı ilk insanlarla aynı dönemi paylaştı. Atalarımızın neler yaşadığını düşünmek bile istemiyoruz! 😬

9. Argentavis: Kanat açıklığı 6 metreyi aşan kuş

9. Argentavis: Kanat açıklığı 6 metreyi aşan kuş

Yaklaşık 6 milyon yıl önce Arjantin'de yaşayan Argentavis magnificens, uçabilen en büyük kuşlardan biriydi. Tahminlere göre kanat açıklığı 6-7 metre, ağırlığı 70 kilogram civarındaydı.

Bugünkü en büyük kartalların neredeyse üç katı kanat açıklığıyla gökyüzünde süzülen bir kuş hayal edin!

10. Pteranodon: Gökyüzünün balıkçısı

10. Pteranodon: Gökyüzünün balıkçısı

Çoğu zaman dinozor sanılsa da Pteranodon uçan bir sürüngendi (pterozor). Yaklaşık 86-84 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da yaşadı ve kanat açıklığı 6 metreyi geçebiliyordu. Dişsiz gagasıyla denizden balık avlıyordu.

Bizi avlar mıydı bilinmez ama sahilde dondurma yemek pek keyifli olmazdı!

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11. Dunkleosteus: Zırhlı dev balık

11. Dunkleosteus: Zırhlı dev balık

Yaklaşık 380-360 milyon yıl önce, Devoniyen döneminde yaşayan Dunkleosteus'un başı ve gövdesinin ön kısmı kemik bir zırhla kaplıydı. Dişleri yoktu, onların yerine makas gibi kesen keskin kemik plakaları vardı.

Eskiden 6-10 metre olduğu düşünülse de 2023'te yayımlanan bir araştırma boyunun 4 metre civarında olduğunu öne sürdü. Yine de ısırığı bilinen en güçlü balık ısırıklarından biri sayılıyor.

12. Helicoprion: Ağzında dişten bir testere

12. Helicoprion: Ağzında dişten bir testere

Dinozorlardan bile önce, yaklaşık 290-270 milyon yıl önce yaşayan Helicoprion'un alt çenesinde spiral şeklinde dizilmiş bir diş halkası vardı. Bilim insanları uzun yıllar bu tuhaf yapının vücudun neresinde durduğunu çözemedi.

Bugünkü kanaat, avlarını bu spiral dişlerle keserek yediği yönünde.

13. Jaekelopterus: İnsan boyunu geçen deniz akrebi

13. Jaekelopterus: İnsan boyunu geçen deniz akrebi

Yaklaşık 390 milyon yıl önce bugünkü Almanya'nın sularında yaşayan Jaekelopterus, bilinen en büyük eklembacaklı. Boyu 2,5 metreyi buluyordu, kıskaçları tek başına 45 santimetre kadardı.

Örümcek ve akreplerin uzak akrabası olduğunu söylesek yeter herhalde!

14. Arthropleura: Araba boyunda bir kırkayak

14. Arthropleura: Araba boyunda bir kırkayak

Yaklaşık 345-290 milyon yıl önce yaşayan Arthropleura, 2,5 metreyi aşan boyuyla bilinen en büyük kara eklembacaklısı. İşin aslı büyük ihtimalle bitki yiyen, zararsız bir canlıydı.

Ama evinizin köşesinde 2,5 metrelik bir kırkayak gördüğünüzü düşünün. 'Otobur' olması sizi ne kadar rahatlatırdı? 🙈

15. Gigantopithecus: 3 metrelik dev maymun

15. Gigantopithecus: 3 metrelik dev maymun

Bugünkü orangutanların akrabası olan Gigantopithecus blacki'nin 3 metre boya ve 200-300 kilograma ulaştığı tahmin ediliyor. Güney Çin'de yaşayan bu dev maymun, 2024'te Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre yaklaşık 295-215 bin yıl önce iklim değişip sevdiği meyveler azalınca yok oldu.

Otoburdu ama boyuyla 'koca ayak' efsanelerine ilham olmuş.

Siz hangisiyle karşılaşmak istemezdiniz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Mira Hanım
Mira Hanım
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