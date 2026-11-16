İyi ki Soyları Tükenmiş: Bugün Yaşasalardı Hayatımızı Fena Zorlaştıracak 15 Dev Canlı

Dinozorlarla aynı dönemde, yaklaşık 70-66 milyon yıl önce denizlerde yaşayan Mosasaurus aslında dinozor değil, bir deniz sürüngeniydi. En büyük türünün 12 metreyi aştığı tahmin ediliyor.

Güçlü çenesi ve geriye doğru kıvrık dişleriyle balıklardan köpekbalıklarına kadar ne bulursa avlıyordu.