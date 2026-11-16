İyi ki Soyları Tükenmiş: Bugün Yaşasalardı Hayatımızı Fena Zorlaştıracak 15 Dev Canlı
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Jurassic Park izlerken içimizden 'Keşke bir dinozor görebilsem' diyenlerimiz az değil. Ama bu içeriği okuyunca fikriniz değişebilir!
Dünya bizden önce öyle canlılara ev sahipliği yaptı ki bugün yaşasalardı denize girmeden, ormana gitmeden önce iki kez düşünmemiz gerekirdi. Neyse ki çoğu, insanlar ortaya çıkmadan milyonlarca yıl önce sahneden çekildi.
Buyurun, iyi ki görmediğimiz bu devlere beraber bakalım! 🦖
1. Tyrannosaurus rex: Karada yaşamış en güçlü ısırıklardan birine sahipti
2. Megalodon: Otobüs boyunda bir köpekbalığı
3. Titanoboa: 13 metrelik bir yılan düşünün
4. Mosasaurus: Dinozor çağının deniz kralı
5. Livyatan melvillei: Balinaları avlayan balina
6. Kronosaurus: Adını çocuklarını yutan titandan aldı
7. Sarcosuchus: Okul otobüsü boyunda bir timsah
8. Smilodon: Kılıç dişli kaplan
9. Argentavis: Kanat açıklığı 6 metreyi aşan kuş
10. Pteranodon: Gökyüzünün balıkçısı
11. Dunkleosteus: Zırhlı dev balık
12. Helicoprion: Ağzında dişten bir testere
13. Jaekelopterus: İnsan boyunu geçen deniz akrebi
14. Arthropleura: Araba boyunda bir kırkayak
15. Gigantopithecus: 3 metrelik dev maymun
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