Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
İyi Bir Dinleyici Olanı Da Var, İhmalkar Davrananı da! Burcunuza Göre Nasıl Bir Arkadaş Olduğunuzu Söylüyoruz

İyi Bir Dinleyici Olanı Da Var, İhmalkar Davrananı da! Burcunuza Göre Nasıl Bir Arkadaş Olduğunuzu Söylüyoruz

burç
Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 11:01

12 burçtan oluşan Zodyak doğum gününüzde Güneş'in hangi takımyıldızından geçtiğiyle belirlenir ve burcunuz kariyerinizden ilişkilerinize kadar her şeyi etkileyebilir. 

Örneğin; boğa burcu son derece sadık bilinirken, kovalar özgürlüğüne çok düşkün olabilir. Bu yazımızda burçların arkadaşlık ilişkilerinde nasıl bir tarzları olduğunu inceleyebilirsiniz. 👇

Kaynak: https://www.ranker.com/list/friendshi...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Koç Burcu: İnsanları Bir Araya Getirir

1. Koç Burcu: İnsanları Bir Araya Getirir

Bir arkadaş olarak, Koç burcu en çok en yakın arkadaş grubuyla maceralara çıkmayı, başka bir ülkeyi gezmeyi veya kasabadaki sıcak yeni restoranı denemeyi sevebilir. Bu nedenle bu burcun sosyalleşmeyi ve insanları bir araya getirmeyi sevmesi eminiz şaşırtıcı olmamıştır.

2. Boğa Burcu: Hayat Boyu Dostunuz Olarak Kalır

2. Boğa Burcu: Hayat Boyu Dostunuz Olarak Kalır

Toprak grubuna ait olan Boğa burçları, her şeyden önce tüm ilişkilerinde sadık olmasıyla bilinir. Edindiği dostlara karşı korumacı tavrıyla da insanların güvenini kazanıyor.

3. İkizler: Tek Bir Arkadaş Grubuna Bağlı Kalmaz

3. İkizler: Tek Bir Arkadaş Grubuna Bağlı Kalmaz

Kararsız ve ne yapmak istedikleri sıklıkla değişkenlik göstermesiyle bilinen İkizler burcu; bir gruba bağlı olmayıp, farklı farklı arkadaş grupları oluşturarak sosyalleşmeyi tercih edebilir.

4. Yengeç: Manevi Destekte Açık Ara En İyisi

4. Yengeç: Manevi Destekte Açık Ara En İyisi

Eğer bir yengeç burcuyla arkadaşsanız, size ihtiyacınız olan sevgiyi ve ilgiyi vermekte oldukça cömerttir. Fakat sizler de onlara sevginizi ve takdirinizi sözlü olarak ifade etmeyi unutmayın, çünkü zaman zaman duygusal dalgalanmalar yaşayabilir ve etrafındakilerden destek görmeme hissi yaşayabilirler.

5. Aslan Burcu: Her Zaman Arkadaş Grubunun Öncüsü

5. Aslan Burcu: Her Zaman Arkadaş Grubunun Öncüsü

Ateş grubuna ait dışa dönük ve eğlenceli olan aslan burçları ilişkilerinde çok cömert ve sadık olmalarıyla bilinir. Ben merkezli gözükseler de arkadaşları onların en özverili yanlarını görür.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Başak Burcu: En İyi Tavsiyeleri Onlardan Duyarsınız

6. Başak Burcu: En İyi Tavsiyeleri Onlardan Duyarsınız

Genellikle sınırlı bir arkadaş grubunu tercih eden bu burç; analitik yapısıyla sorunları çözüp ilişkileri korumaya öncelik verir. Bu yüzden nadiren bir arkadaşlığını sonlandırır.

7. Terazi Burcu: Herkesle İyi Geçinmesiyle Tanınır

7. Terazi Burcu: Herkesle İyi Geçinmesiyle Tanınır

Aşk gezegeni Venüs tarafından yönetilen Terazi, herkesin iyi anlaşmasını isteyebilir ve dostlarını ömür boyu hayatlarında tutmak için çaba gösterirler.

8. Akrep Burcu: Arkadaşlarıyla Derin Bir Bağ Kurar

8. Akrep Burcu: Arkadaşlarıyla Derin Bir Bağ Kurar

Yeni insanlarla tanışmaktan hoşlanmasıyla bilinen akrepler aynı zamanda arkadaşlarıyla derin bağlantı kurmak isteyebilir. Bu burçla arkadaşlık yapanlar sır konusunda onlara güvenebileceğini de hissederler.

9. Yay Burcu: Parti Ve Eğlence İnsanı

9. Yay Burcu: Parti Ve Eğlence İnsanı

Maceracı ruhuyla bilinen Yay, sosyal alanlarda çok vakit geçirir. Partiler ve seyahatler sayesinde bir sürü arkadaş edinir. Sadık arkadaşlarına biraz daha fazla ilgi gösterirlerse hiçbir problem yaşamazlar.

10. Oğlak Burcu: Arkadaş Seçiminde Çok Dikkatliler

10. Oğlak Burcu: Arkadaş Seçiminde Çok Dikkatliler

Arkadaş gruplarını çok dikkatlice seçtikleri için rastgele tanışmalardan çok yalnızlığı tercih edebilirler. İlk bakışta soğuk gözükseler de kalplerini gerçek dostlarına açmaktan hoşlanabilirler.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Kova Burcu: Çok İyi Bir Dinleyici

11. Kova Burcu: Çok İyi Bir Dinleyici

Yaratıcı, hayalperest ve planlı bu burçlar, iyi birer dinleyici ve danışman olabilirler. Aynı zamanda arkadaşlarının hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktan keyif alabilirler.

12. Balık Burcu: Arkadaşlarının Hep Yanındadır

12. Balık Burcu: Arkadaşlarının Hep Yanındadır

Su grubunun bu duyarlı burcu, ilişkilerde son derece sadık ve destekleyici olabilir. Her durumda dostlarıyla ilgilenmesi onları değersiz hissetmelerine sebep olabilir ve bu nedenle rahatsız oldukları konuları arkadaşlarıyla konuşmaları gerekebilir.

Bu içeriklere de göz atabilirsiniz

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın