İyi Bir Dinleyici Olanı Da Var, İhmalkar Davrananı da! Burcunuza Göre Nasıl Bir Arkadaş Olduğunuzu Söylüyoruz
İyi Bir Dinleyici Olanı Da Var, İhmalkar Davrananı da! Burcunuza Göre Nasıl Bir Arkadaş Olduğunuzu Söylüyoruz
Kaynak: https://www.ranker.com/list/friendshi...
12 burçtan oluşan Zodyak doğum gününüzde Güneş'in hangi takımyıldızından geçtiğiyle belirlenir ve burcunuz kariyerinizden ilişkilerinize kadar her şeyi etkileyebilir.
Örneğin; boğa burcu son derece sadık bilinirken, kovalar özgürlüğüne çok düşkün olabilir. Bu yazımızda burçların arkadaşlık ilişkilerinde nasıl bir tarzları olduğunu inceleyebilirsiniz. 👇
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1. Koç Burcu: İnsanları Bir Araya Getirir
2. Boğa Burcu: Hayat Boyu Dostunuz Olarak Kalır
3. İkizler: Tek Bir Arkadaş Grubuna Bağlı Kalmaz
4. Yengeç: Manevi Destekte Açık Ara En İyisi
5. Aslan Burcu: Her Zaman Arkadaş Grubunun Öncüsü
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6. Başak Burcu: En İyi Tavsiyeleri Onlardan Duyarsınız
7. Terazi Burcu: Herkesle İyi Geçinmesiyle Tanınır
8. Akrep Burcu: Arkadaşlarıyla Derin Bir Bağ Kurar
9. Yay Burcu: Parti Ve Eğlence İnsanı
10. Oğlak Burcu: Arkadaş Seçiminde Çok Dikkatliler
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11. Kova Burcu: Çok İyi Bir Dinleyici
12. Balık Burcu: Arkadaşlarının Hep Yanındadır
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