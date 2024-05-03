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İlişkinizi İlk Günkü Kadar Güzel ve Masum Tutmak İçin 10 Değerli Yöntem

İlişkinizi İlk Günkü Kadar Güzel ve Masum Tutmak İçin 10 Değerli Yöntem

Aden
Aden - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 11:01

İlişkiler ve insanlar zamanla değişir ve büyür. Bununla beraber, ilişkinizi ilk günkü kadar güzel tutmanın yolları da bulunmaktadır. Gelin, nelermiş beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Öncelikle ilişkiyi ilk günkü gibi tutmanın bir hedef olmaması gerektiğini ve önemli olanın aşkın ilk günkü gibi kalması gerektiğini söylemem lazım."

'Bunun içinse o aşk ateşini ilk günkü gibi yanıyor tutmanız lazım ve bu da büyük bir çaba gerektiriyor. Her zaman karşınızdakini anlamaya ve onu mutlu etmeye çalışın.'

2. "Birbirinizden olan isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı konuşmanız her zaman en önemlisi."

2. "Birbirinizden olan isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı konuşmanız her zaman en önemlisi."

'Her ilişkide partnerlerin biraz fedakarlık yapması gerekir.'

3. "İnsanların ilişkide olsun ya da olmasın değiştikleri ve büyüdükleri bir gerçek."

3. "İnsanların ilişkide olsun ya da olmasın değiştikleri ve büyüdükleri bir gerçek."

'Önemli olan partnerin ile beraber büyümek ve gelişmek.'

4. "Eğer ilk günkü aşk ölmesin istiyorsan, her zaman partnerinin kıymetini bil ve sanki daha yeni çıkmaya başlamışsınız gibi davranmaktan çekinme."

4. "Eğer ilk günkü aşk ölmesin istiyorsan, her zaman partnerinin kıymetini bil ve sanki daha yeni çıkmaya başlamışsınız gibi davranmaktan çekinme."

'Onu etkilemeye çalış, sürprizler yap ve ona hediyeler al.'

5. "Dediğim hoşunuza gitmeyecek ama arada bir ayrı kalmanız birbirinizin değerini anlamanız için çok önemli."

5. "Dediğim hoşunuza gitmeyecek ama arada bir ayrı kalmanız birbirinizin değerini anlamanız için çok önemli."
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6. "Asla birlikte zaman geçirirken eğlenmeyi bırakmazsanız yeterli olacaktır."

6. "Asla birlikte zaman geçirirken eğlenmeyi bırakmazsanız yeterli olacaktır."

7. "Birbirinize hoş sözler söylemeyi asla bırakmayın ve her zaman flört edermiş gibi yaşayın."

7. "Birbirinize hoş sözler söylemeyi asla bırakmayın ve her zaman flört edermiş gibi yaşayın."

8. "Bir ilişkiyi ilk günkü gibi tutmanın sırrı saygıdan geçiyor."

'Öncelikle partnerine saygı duyman gerekli. Daha sonra da ilişkinize.'

9. "Akla ilk gelen dürüstlük oluyor."

9. "Akla ilk gelen dürüstlük oluyor."

'Hislerini dürüstçe ifade etmek ve partnerinden sık saklamamak hep çok önemli.'

10. "Açıkcası ruh eşini bulmadığın sürece hiçbir ilişkiyi asla ilk günkü kadar güzel tutamazsın."

10. "Açıkcası ruh eşini bulmadığın sürece hiçbir ilişkiyi asla ilk günkü kadar güzel tutamazsın."

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