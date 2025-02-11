İTÜ Girişimcilik Kulübü'nden Kariyer ve Gelecek Planlarınıza İlham Olacak Etkinlik "Future Days"

Geleceğini bugünden şekillendirmek için Future Days'e katılarak liderlik, iletişim, mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler alabilirsiniz. Ayrıca sektörün lider start-upları ve kurumsal şirketleriyle tanışarak iş ve staj imkanı da yakalayabilirsiniz. Katılım için ise;

Zirve günü için kayıtlarınızı Biletino 'dan ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz.

Eğitimler ve mülakat simülasyonları için kaydınızı formu doldurarak tamamlayabilirsiniz.

Konuşmacılar ve etkinlikle ilgili detaylar için İTÜ Girişimcilik Kulübü'nün sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Instagram: @itugirisim

LinkedIn: İTÜ Girişimcilik Kulübü

'Hadi, sen de Future Days’te yerini al ve kariyer yolculuğuna sağlam bir adım at!'