İTÜ Girişimcilik Kulübü'nden Kariyer ve Gelecek Planlarınıza İlham Olacak Etkinlik "Future Days"
İTÜ Girişimcilik Kulübü'nden Kariyer ve Gelecek Planlarınıza İlham Olacak Etkinlik "Future Days"
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin en köklü topluluklarından birisi olan İTÜ Girişimcilik Kulübü, girişimcilik ekosistemine yön veren yenilikçi bir etkinliğe imza atıyor. 'Bırak Tutkun Geleceğin Olsun' mottosuyla yola çıkan Kulüp, marka etkinliği olan Future Days ile katılımcılarını sektörün önce gelen isimleri ve girişimcilerle buluşturuyor. Staj imkanları, eğitim ve mülakat simülasyonları ile dolu dolu bir etkinlik başlıyor. Peki, 2025 yılında Future Days'te neler var?
İşte, detaylar...
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İstanbul Teknik Üniversitesi'nin en köklü ve aktif toplulukları arasında gösterilen İTÜ Girişimcilik Kulübü, katılımcılarına "Geleceğini şekillendirmeye hazır mısın?" diyor.
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Bu Sene Future Days’te Neler Var?
Future Days'e Katılmak İçin Neler Yapılmalı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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