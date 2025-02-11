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İTÜ Girişimcilik Kulübü'nden Kariyer ve Gelecek Planlarınıza İlham Olacak Etkinlik "Future Days"

İTÜ Girişimcilik Kulübü'nden Kariyer ve Gelecek Planlarınıza İlham Olacak Etkinlik "Future Days"

üniversite
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 14:58

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin en köklü topluluklarından birisi olan İTÜ Girişimcilik Kulübü, girişimcilik ekosistemine yön veren yenilikçi bir etkinliğe imza atıyor. 'Bırak Tutkun Geleceğin Olsun' mottosuyla yola çıkan Kulüp, marka etkinliği olan Future Days ile katılımcılarını sektörün önce gelen isimleri ve girişimcilerle buluşturuyor. Staj imkanları, eğitim ve mülakat simülasyonları ile dolu dolu bir etkinlik başlıyor. Peki, 2025 yılında Future Days'te neler var? 

İşte, detaylar...

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İstanbul Teknik Üniversitesi'nin en köklü ve aktif toplulukları arasında gösterilen İTÜ Girişimcilik Kulübü, katılımcılarına "Geleceğini şekillendirmeye hazır mısın?" diyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin en köklü ve aktif toplulukları arasında gösterilen İTÜ Girişimcilik Kulübü, katılımcılarına "Geleceğini şekillendirmeye hazır mısın?" diyor.

'Bırak Tutkun Geleceğin Olsun' mottosuyla yola çıkan Kulüp, her yıl olduğu gibi bu yıl da Future Days etkinlikleri ile üniversite öğrencilerine girişimcilik kültürünü aşılamayı hedefliyor. Dahası, katılımcılarına kariyer ve gelecek hedefleri konusunda da destek oluyor.

Bu Sene Future Days’te Neler Var?

Bu Sene Future Days’te Neler Var?

17 Şubat Pazartesi:

  • Kariyer yolculuğunuzda ihtiyaç duyacağınız eğitimler.

  • Gerçek uzmanlarla birebir fiziksel mülakat simülasyonları.

 19 Şubat Çarşamba:

  • Alanında öncü şirketlerin yöneticileriyle ilham veren söyleşiler.

  • Fiziksel fuaye alanı ile eşsiz bir deneyim.

Future Days'e Katılmak İçin Neler Yapılmalı?

Future Days'e Katılmak İçin Neler Yapılmalı?

Geleceğini bugünden şekillendirmek için Future Days'e katılarak liderlik, iletişim, mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler alabilirsiniz. Ayrıca sektörün lider start-upları ve kurumsal şirketleriyle tanışarak iş ve staj imkanı da yakalayabilirsiniz. Katılım için ise; 

  • Zirve günü için kayıtlarınızı Biletino'dan ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz.

  • Eğitimler ve mülakat simülasyonları için kaydınızı formu doldurarak tamamlayabilirsiniz. 

Konuşmacılar ve etkinlikle ilgili detaylar için İTÜ Girişimcilik Kulübü'nün sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. 

Instagram: @itugirisim 

LinkedIn: İTÜ Girişimcilik Kulübü

'Hadi, sen de Future Days’te yerini al ve kariyer yolculuğuna sağlam bir adım at!'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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