İthalat, İhracattan Hızlı Düştü: Dış Ticaret Açığı Azaldı!
İthalat, İhracattan Hızlı Düştü: Dış Ticaret Açığı Azaldı!
Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 azalarak 8 milyar 379 milyon dolardan, 7 milyar 341 milyon dolara geriledi.
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Dış ticaret açığı Mart'ta %12,4 azaldı
Ocak-Mart döneminde ihracat %3,6 arttı, ithalat %12,8 azaldı.
Mart ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %5,1, ithalat %6,7 azaldı.
Dış ticaret açığı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 azalırken, Ocak-Mart döneminde %41,5 azaldı.
Mart ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,6 oldu.
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Mart ayında ve Ocak-Mart döneminde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, ithalatta da ilk sırayı Çin aldı. Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı.
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