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İthalat, İhracattan Hızlı Düştü: Dış Ticaret Açığı Azaldı!

İthalat, İhracattan Hızlı Düştü: Dış Ticaret Açığı Azaldı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.04.2024 - 10:52

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 azalarak 8 milyar 379 milyon dolardan, 7 milyar 341 milyon dolara geriledi.

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Dış ticaret açığı Mart'ta %12,4 azaldı

Dış ticaret açığı Mart'ta %12,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 azalırken, ithalat %6,3 azaldı. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mart ayında %73,8 iken, 2024 Mart ayında %75,5'e yükseldi.

Ocak-Mart döneminde ihracat %3,6 arttı, ithalat %12,8 azaldı.

Ocak-Mart döneminde ihracat %3,6 arttı, ithalat %12,8 azaldı.

Mart ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %5,1, ithalat %6,7 azaldı.

Mart ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %5,1, ithalat %6,7 azaldı.

Dış ticaret hacmi %6,0 azalırken, enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91,2 oldu.

Dış ticaret açığı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 azalırken, Ocak-Mart döneminde %41,5 azaldı.

Dış ticaret açığı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 azalırken, Ocak-Mart döneminde %41,5 azaldı.

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %41,5 azalarak 34 milyar 799 milyon dolardan, 20 milyar 343 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Mart döneminde %63,8 iken, 2024 yılının aynı döneminde %75,8'e yükseldi.

Mart ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,6 oldu.

Mart ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,6 oldu.

Mart ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %69,9 oldu.

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Mart ayında ve Ocak-Mart döneminde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, ithalatta da ilk sırayı Çin aldı. Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı.

Mart ayında ve Ocak-Mart döneminde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, ithalatta da ilk sırayı Çin aldı. Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %0,8, ithalat %3,9 arttı. 

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,3 oldu.

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