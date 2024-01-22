İtalyan Enişte Türk Kültüründe Tuhaf Bulduğu Şeyleri Tatlı Dille Anlattı
İtalyan Enişte Türk Kültüründe Tuhaf Bulduğu Şeyleri Tatlı Dille Anlattı
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İtalyan eşi ile yurt dışında yaşam ve kültürler temalı videolar çeken Melis Yağmur Fontana eşine Türklerin garip bulduğu davranışları olup olmadığını sordu.
İtalyan enişteye en garip gelen mevzulardan biri çok sarılıp öpüşmemiz!
Kendisi ayrıca "eline sağlık, ağzına sağlık" gibi kalıplarımıza da pek alışamamış.
Sahiplik eki de eniştenin kafasını biraz karıştırmış gibi.
Stefano'ya garip gelen Türk kültüründen parçaların tamamını kendi ağzından dinlemek isterseniz buyurun.
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Türk kullanıcılar ise özellikle kendisinin "annem" mevzusunu anlayamaması ile epey eğlendiler!
Haklı bir isyandı kabul edelim.
Yalan yok, düz mantık düşününce anlaşılası bir şey değil pek. 😅
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Siz tüm bunlara ne diyorsunuz? Buyurun yorumlara!
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bu senin anlayacağın bişey değil annem 😁 ayrıca kim o erkek erkeğe bile sevgilim aşkım diyen lan? g*tune mukayyet ol enişte 🤭
bebeğim yine mi sen ve yine mi bu mevzu ısıtıp ısıtıp servis ediyorsunuz.. yeter da..
Mesela sadece biriyle evlenmiş olmazsın, onun travmalarıyla, anne-baba ilişkisiyle, geleneğiyle kültürüyle de evlenirsin. Üstün hocanın sevdiğim bir sözü var... Devamını Gör