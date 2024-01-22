İtalyan Enişte Türk Kültüründe Tuhaf Bulduğu Şeyleri Tatlı Dille Anlattı

Bu konuya isyanını ise 'bu ne be!' diyerek gösteriyor. 😅 Halbuki yurt dışında yaşayan veya sıklıkla yabancılarla iletişim kuran Türklerin en şikayetçi olduğu iletişimsel konuların başında pek çok yabancı dilde böyle kalıplar olmaması geliyor.