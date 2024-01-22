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İtalyan Enişte Türk Kültüründe Tuhaf Bulduğu Şeyleri Tatlı Dille Anlattı

İtalyan Enişte Türk Kültüründe Tuhaf Bulduğu Şeyleri Tatlı Dille Anlattı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 14:56

@melisfontana adlı TikTok kullanıcısı İtalyan eşi ile çektiği videoda kendisine Türklerin anlam veremediği davranışlarının neler olduğunu sordu. Eniştenin yanıtları ise tebessüm ettirdi.

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İtalyan eşi ile yurt dışında yaşam ve kültürler temalı videolar çeken Melis Yağmur Fontana eşine Türklerin garip bulduğu davranışları olup olmadığını sordu.

İtalyan eşi ile yurt dışında yaşam ve kültürler temalı videolar çeken Melis Yağmur Fontana eşine Türklerin garip bulduğu davranışları olup olmadığını sordu.

Yanıtlarını Türkçe vermek istediğini söyleyen Stefano ise bizlerin kendisine garip gelen huylarını bir bir sıraladı!

İtalyan enişteye en garip gelen mevzulardan biri çok sarılıp öpüşmemiz!

İtalyan enişteye en garip gelen mevzulardan biri çok sarılıp öpüşmemiz!

Kendisi de çok sıcak kanlı olduğumuzu ve İtalyanların da sıcak kanlılıkları ile bilindiklerini söylüyor ancak bizimki kendisine biraz fazla gelmiş gibi. 😅

Kendisi ayrıca "eline sağlık, ağzına sağlık" gibi kalıplarımıza da pek alışamamış.

Kendisi ayrıca "eline sağlık, ağzına sağlık" gibi kalıplarımıza da pek alışamamış.

Bu konuya isyanını ise 'bu ne be!' diyerek gösteriyor. 😅 Halbuki yurt dışında yaşayan veya sıklıkla yabancılarla iletişim kuran Türklerin en şikayetçi olduğu iletişimsel konuların başında pek çok yabancı dilde böyle kalıplar olmaması geliyor.

Sahiplik eki de eniştenin kafasını biraz karıştırmış gibi.

Sahiplik eki de eniştenin kafasını biraz karıştırmış gibi.

Annelerimizin bizleri 'annem' diye sevmesi veya bizim evcil hayvanlarımıza aynı şekilde seslenmemize anlam veremiyor Stefano. Aslında kendisinin gözünden bakacak olursak pek haksız da sayılmaz ama biz aynen devam!

Stefano'ya garip gelen Türk kültüründen parçaların tamamını kendi ağzından dinlemek isterseniz buyurun.

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Türk kullanıcılar ise özellikle kendisinin "annem" mevzusunu anlayamaması ile epey eğlendiler!

Türk kullanıcılar ise özellikle kendisinin "annem" mevzusunu anlayamaması ile epey eğlendiler!

Haklı bir isyandı kabul edelim.

Haklı bir isyandı kabul edelim.

Yalan yok, düz mantık düşününce anlaşılası bir şey değil pek. 😅

Yalan yok, düz mantık düşününce anlaşılası bir şey değil pek. 😅

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Siz tüm bunlara ne diyorsunuz? Buyurun yorumlara!

Siz tüm bunlara ne diyorsunuz? Buyurun yorumlara!

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mamamia

bu senin anlayacağın bişey değil annem 😁 ayrıca kim o erkek erkeğe bile sevgilim aşkım diyen lan? g*tune mukayyet ol enişte 🤭

KumdanKum

bebeğim yine mi sen ve yine mi bu mevzu ısıtıp ısıtıp servis ediyorsunuz.. yeter da..

Kzlt

Mesela sadece biriyle evlenmiş olmazsın, onun travmalarıyla, anne-baba ilişkisiyle, geleneğiyle kültürüyle de evlenirsin. Üstün hocanın sevdiğim bir sözü var... Devamını Gör