Yaş Geçtikçe Emoji Kullanımındaki Artıştan Dünya Sarılma Günündeki Yalnızlığa Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yaş Geçtikçe Emoji Kullanımındaki Artıştan Dünya Sarılma Günündeki Yalnızlığa Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın son gününde Twitter yeni adıyla X'te kimler ne konuşmuş, bizi kimler güldürmüş gelin birlikte bakalım!
Keyifli okumalar! 🚀
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🥹🌹🙏🏻🔥🫣😎
İnsan biraz romantiklik bekliyor tabii...
Yaz gelsin, bir an evvel!
Şive komedisi 😂
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Pazar gününe özel tweet!
+1 ekleyin oraya...
Reels atımı çok önemli.
"Ders çalışmayacağım" ortamı.
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😂😂😂
Bugün kimseye sarılamayanlar olarak sarılalım mı? 🥲
Benim B-12 seviyesi.
Yarın görüşmek üzere!
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