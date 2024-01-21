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Yaş Geçtikçe Emoji Kullanımındaki Artıştan Dünya Sarılma Günündeki Yalnızlığa Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yaş Geçtikçe Emoji Kullanımındaki Artıştan Dünya Sarılma Günündeki Yalnızlığa Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
21.01.2024 - 22:19

Haftanın son gününde Twitter yeni adıyla X'te kimler ne konuşmuş, bizi kimler güldürmüş gelin birlikte bakalım!

Keyifli okumalar! 🚀

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🥹🌹🙏🏻🔥🫣😎

🥹🌹🙏🏻🔥🫣😎
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İnsan biraz romantiklik bekliyor tabii...

İnsan biraz romantiklik bekliyor tabii...
twitter.com

Yaz gelsin, bir an evvel!

Yaz gelsin, bir an evvel!
twitter.com

Allah'tan ekleyeceklerimizi zamanında ekledik, kalan dostlara başarılar diliyorum.

Şive komedisi 😂

Şive komedisi 😂
twitter.com
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Çok dua alacaksın çok!

Pazar gününe özel tweet!

Pazar gününe özel tweet!
twitter.com

+1 ekleyin oraya...

+1 ekleyin oraya...
twitter.com

Reels atımı çok önemli.

Reels atımı çok önemli.
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"Ders çalışmayacağım" ortamı.

"Ders çalışmayacağım" ortamı.
twitter.com
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😂😂😂

😂😂😂
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Bugün kimseye sarılamayanlar olarak sarılalım mı? 🥲

Bugün kimseye sarılamayanlar olarak sarılalım mı? 🥲
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Benim B-12 seviyesi.

Benim B-12 seviyesi.
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Erkolar kapatılsın cidden!

Yarın görüşmek üzere!

Yarın görüşmek üzere!
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