İtalya'dan Eskişehir'e Gelip 1 Ay Boyunca Gizlice İzlediler: Hayran Kaldılar
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Orta İtalya'dan gelen 10 kişilik heyet, Eskişehirli çoban Süleyman Savran'ın konuğu olarak Türk çoban köpeklerini inceledi.
İtalyan eğitmenlere göre Türk çoban köpekleri havlamakla yetinmeyip doğrudan tehdidin üzerine gidiyor.
Heyet üyeleri, bölge halkının misafirperverliğinden ve otantik yaşam tarzından övgüyle söz etti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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