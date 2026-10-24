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İtalya'dan Eskişehir'e Gelip 1 Ay Boyunca Gizlice İzlediler: Hayran Kaldılar

İtalya'dan Eskişehir'e Gelip 1 Ay Boyunca Gizlice İzlediler: Hayran Kaldılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 20:56
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Orta İtalya'dan Eskişehir'e gelen 10 kişilik köpek eğitmeni heyeti, 1 ay boyunca Türk çoban köpeklerinin sürü içindeki davranışlarını inceledi. Uzmanlar, köpeklerin kurt, ayı ve diğer yabani hayvanlara karşı sergilediği atılgan tutumun kendilerini şaşırttığını belirtti.

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Kaynak: İHA

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Orta İtalya'dan gelen 10 kişilik heyet, Eskişehirli çoban Süleyman Savran'ın konuğu olarak Türk çoban köpeklerini inceledi.

Orta İtalya'dan gelen 10 kişilik heyet, Eskişehirli çoban Süleyman Savran'ın konuğu olarak Türk çoban köpeklerini inceledi.

Eskişehirli çiftçi ve çoban Süleyman Savran'ın konuğu olan Christopher Paoletti ve Elisa Malacrida'nın da aralarında bulunduğu 10 kişilik İtalyan heyet, Türk çoban köpeklerinin sürü içindeki davranışlarını, iletişim biçimlerini ve yabani hayvanlara karşı sergiledikleri koruma içgüdülerini incelemek üzere Eskişehir'de buluştu.

İki yıl önce başlayan gözlem sürecinin ardından bölgeye tekrar gelen ekip, yaklaşık 1 ay boyunca köpeklerin çalışma disiplinini ve karakter analizini yerinde gerçekleştirdi. Uzmanlar, topladıkları veri ve analizlerle Türk çoban köpeklerinin karakterini İtalya'da tanıtmayı hedefliyor.

İtalyan eğitmenlere göre Türk çoban köpekleri havlamakla yetinmeyip doğrudan tehdidin üzerine gidiyor.

İtalyan eğitmenlere göre Türk çoban köpekleri havlamakla yetinmeyip doğrudan tehdidin üzerine gidiyor.

33 yaşındaki İtalyan köpek eğitmeni Christopher Paoletti, Türk çoban köpeklerinin yabani hayata karşı gösterdiği cesaretin ve baskınlığın dikkat çekici olduğunu vurguladı. Paoletti, İtalya'daki çoban kültüründe de sürüyü kurtlardan koruyan köpekler bulunduğunu ancak temel ayrımın, buradaki köpeklerin kurda karşı çok daha baskın ve atılgan olması olduğunu söyledi.

İtalyan köpeklerinin havlayarak ve koku bırakıp işaretleme yaparak yabani hayvanı püskürttüğünü anlatan Paoletti, Eskişehir'deki köpeklerin ise havlamanın ötesinde doğrudan kurdun üzerine gittiğini gördüklerini ifade etti.

Heyet üyeleri, bölge halkının misafirperverliğinden ve otantik yaşam tarzından övgüyle söz etti.

Heyet üyeleri, bölge halkının misafirperverliğinden ve otantik yaşam tarzından övgüyle söz etti.

Paoletti, iki yıl önce ilk geldiğinde endişeleri olduğunu ancak harika bir misafirperverlikle karşılaştıklarını söyledi. Kendilerini kardeşleri gibi karşılayan Süleyman Savran sayesinde evlerinde gibi hissettiklerini ifade etti.

Türkiye'ye ilk kez gelen bir diğer eğitmen Elisa Malacrida ise çoban ve sürü koruma köpeklerinin kendisi için büyük bir tutku olduğunu belirtti. Malacrida, grup içindeki dinamikleri ve bazı köpeklerin üstlendiği rolleri izlemenin büyüleyici olduğunu, sürüyü yönlendiren çobanın çalışma tarzının da dikkat çektiğini söyledi. Bölge halkının kendilerine sadece işlerini değil kültürlerini ve geleneklerini de paylaştığını aktaran Malacrida, bu tür otantik bir ortamda bulunmanın harika bir deneyim olduğunu kaydetti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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