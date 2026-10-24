İtalya'dan Eskişehir'e Gelip 1 Ay Boyunca Gizlice İzlediler: Hayran Kaldılar

Eskişehirli çiftçi ve çoban Süleyman Savran'ın konuğu olan Christopher Paoletti ve Elisa Malacrida'nın da aralarında bulunduğu 10 kişilik İtalyan heyet, Türk çoban köpeklerinin sürü içindeki davranışlarını, iletişim biçimlerini ve yabani hayvanlara karşı sergiledikleri koruma içgüdülerini incelemek üzere Eskişehir'de buluştu.

İki yıl önce başlayan gözlem sürecinin ardından bölgeye tekrar gelen ekip, yaklaşık 1 ay boyunca köpeklerin çalışma disiplinini ve karakter analizini yerinde gerçekleştirdi. Uzmanlar, topladıkları veri ve analizlerle Türk çoban köpeklerinin karakterini İtalya'da tanıtmayı hedefliyor.