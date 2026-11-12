İtalya'da Okullara Yönelik Bomba Tehdidi İkinci Gününde 1803 Okulu Daha Hedef Aldı
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İkinci gün 1803 okul hedef alındı.
Hükümet tahliye için somut kanıt arıyor.
E-posta Filipinler'deki bir hesaptan atıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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