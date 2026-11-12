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İtalya'da Okullara Yönelik Bomba Tehdidi İkinci Gününde 1803 Okulu Daha Hedef Aldı

İtalya'da Okullara Yönelik Bomba Tehdidi İkinci Gününde 1803 Okulu Daha Hedef Aldı

İtalya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 17:53
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İtalya'da okullara gönderilen bomba tehdidi e-postaları bu sabah yeni bir dalgayla sürdü. Hükümet, ihbarlara karşı valilere ve okul yöneticilerine talimat gönderdi. E-postaların hangi hesaplardan atıldığına dair ayrıntılar da İtalyan basınında yer aldı.

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İkinci gün 1803 okul hedef alındı.

İkinci gün 1803 okul hedef alındı.

İtalya'da okullara yönelik bomba tehditleri ikinci günde de sürdü. İtalyan basınına göre, dün ülke genelinde binlerce okula gönderilen tehdit e-postalarının ardından bu sabah 1803 okul daha hedef alındı. Hükümet, ihbarları sahte alarm olarak değerlendirerek eğitimin normal şekilde sürdürülmesini istedi.

Hükümet tahliye için somut kanıt arıyor.

Hükümet tahliye için somut kanıt arıyor.

İtalya Başbakanlık Ofisi, Cumhuriyet Güvenliği Bakanlıklararası Komitesi'nin (CISR) bu öğleden sonra teknik düzeyde toplanacağını duyurdu. Toplantıda alarm ihbarlarının ele alınmasına yönelik ortak bir operasyon protokolü belirlenecek. Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'Halihazırda yürürlükte olan protokol tüm kamu kurumları için geçerlidir ve genel kural olarak, tehlike bulunduğuna işaret eden somut kanıtlar olmadığı sürece, yalnızca toplu bir e-postanın alınmış olması nedeniyle binaların tahliye edilmemesini öngörmektedir. Gerçek bir risk durumuna işaret eden belirli ve somut kanıtlara sahip olması halinde vali, tahliye tedbirleri alma yetkisini saklı tutmaktadır.'

Aynı ifadenin okul yöneticilerine yazılı talimat olarak da gönderildiği öğrenildi.

E-posta Filipinler'deki bir hesaptan atıldı.

E-posta Filipinler'deki bir hesaptan atıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre okullara gönderilen son bomba tehdidi e-postası, Filipinler Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan bir fen bilimleri öğretmenine ait alan adı kullanılarak gönderildi. Söz konusu hesabın ele geçirildiği belirtiliyor. Bir önceki gün gönderilen e-posta ise Tayvan'daki Da-Yeh Üniversitesi'nde öğrenim gören eski bir kadın öğrencinin hesabı üzerinden atılmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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