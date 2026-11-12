İtalya'da Okullara Yönelik Bomba Tehdidi İkinci Gününde 1803 Okulu Daha Hedef Aldı

İtalya Başbakanlık Ofisi, Cumhuriyet Güvenliği Bakanlıklararası Komitesi'nin (CISR) bu öğleden sonra teknik düzeyde toplanacağını duyurdu. Toplantıda alarm ihbarlarının ele alınmasına yönelik ortak bir operasyon protokolü belirlenecek. Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'Halihazırda yürürlükte olan protokol tüm kamu kurumları için geçerlidir ve genel kural olarak, tehlike bulunduğuna işaret eden somut kanıtlar olmadığı sürece, yalnızca toplu bir e-postanın alınmış olması nedeniyle binaların tahliye edilmemesini öngörmektedir. Gerçek bir risk durumuna işaret eden belirli ve somut kanıtlara sahip olması halinde vali, tahliye tedbirleri alma yetkisini saklı tutmaktadır.'

Aynı ifadenin okul yöneticilerine yazılı talimat olarak da gönderildiği öğrenildi.