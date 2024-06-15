İsviçre 3 Puanı 3 Golle Aldı: Macaristan EURO 2024'e Kötü Başladı
İsviçre 3 Puanı 3 Golle Aldı: Macaristan EURO 2024'e Kötü Başladı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.
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EURO 2024 A Grubu maçında Macaristan ile İsviçre karşı karşıya geldi.
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İsviçre 12. dakikada Kwadwo Duah, 45. dakikada Michel Aebischer ve 90+3. dakikada Breel Embolo'nun golleriyle mücadeleyi 3-1 kazandı.
Macaristan'ın tek golünü 66. dakikada Barnabas Varga kaydetti.
İsviçre bu galibiyetle A Grubu'ndaki ilk maçından galibiyetle ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırdı. İsviçre gruptaki ikinci maçında 19 Haziran Çarşamba günü İskoçya ile karşılaşacak. Macaristan ise aynı gün Almanya ile kozlarını paylaşacak.
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