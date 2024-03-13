İşten Çıkan Kişi Şirketin Sohbet Grubunda Aylarca Robot Taklidi Yaparak İnsanları Kandırdı!
İşten Çıkan Kişi Şirketin Sohbet Grubunda Aylarca Robot Taklidi Yaparak İnsanları Kandırdı!
2022 yılında Gizmodo'dan ayrılan Tom McKay şirketin kullandığı sohbet platformu Slack üzerinde Slackbot taklidi yaparak insanları başarıyla kandırdı. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Slack platformunda anonim kalmak sanıldığından daha kolay olabilir. Bunu başarmanın bir yolu da bir botmuş gibi hareket etmek veya daha doğrusu bir bot gibi görünmek.
Tom McKay 2022'de Gizmodo'dan ayrıldıktan sonra bu taktiği kullanarak Slack üzerinde bir süre fark edilmeden kalabildi.
IT Brew'dan alınan bilgiye göre McKay bu deneyimini sosyal medyada paylaşarak Gizmodo'dan ayrıldıktan sonra "Slackbot" adı altında nasıl bir profil yarattığını anlattı. Ayrıca The Verge ile yaptığı bir röportajda yaşadıklarının gerçek olduğunu doğruladı.
Slack kullanıcıları iyi bilirler ki Slackbot platformda var olan bir sohbet robotudur. Bu robot kullanıcılara hatırlatıcılar ayarlamak, Wi-Fi şifresi öğrenmek veya belirli bir kanalda adından bahsedilmesi gibi konularda yardımcı olur.
McKay işten ayrılma sürecinde mevcut profil fotoğrafını Slackbot'un simgesine benzeyen ancak daha öfkeli bir versiyonu ile değiştirdi ve kullanıcı adını "Slackbot" olarak güncelledi. Bu stratejisi McKay'in hesabının uzun süre fark edilmeden kalmasını sağladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ayrıca meslektaşlarına bot tarzı mesajlar göndedi ve Gizmodo'da daha önce birlikte çalıştıkları eski meslektaşları durumu anlayamadı.
Gizmodo'nun yönetimi belki de McKay'in hesabının zaten silindiğini düşünüyordu ya da belki de Slackbot'un şüpheli bir kopyasını fark edecek kadar dikkatli değillerdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda