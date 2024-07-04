İstanbul ve Ankara'nın Ardından Çanakkale Belediyesi de Ücretsiz HPV Aşı Uygulamasına Başlıyor!
İstanbul ve Ankara'nın Ardından Çanakkale Belediyesi de Ücretsiz HPV Aşı Uygulamasına Başlıyor!
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HPV, özellikle son yıllarda sık rastlanan, genital siğil ve kanser oluşumuna neden olabilen bir virüs türü. Bu virüs, genellikle sessizce hareket eder ve çoğu zaman belirti göstermez. Fakat ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden HPV aşısının önemi oldukça büyük.
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HPV ile mücadele için harekete geçen Çanakkale Belediyesi, ücretsiz HPV Aşı uygulamasına ilişkin çalışmalarını tamamladı.
Proje kapsamında Çanakkale'de ikamet eden ve belediyeden sosyal yardım alan 15- 25 yaş arasındaki kadın ve kız çocuklarına ücretsiz HPV aşı uygulaması desteği verilecek.
Uygulama 2 Eylül 2024 tarihi itibarıyla başlayacak. Başvurular; belediyenin internet sitesinden ulaşılacak formun doldurulmasıyla ya da belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal İşler Bürosuna yapılabilecek.
Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "HPV Aşı Uygulamamız ile halk sağlığı açısından çok önemli bir adım atıyoruz. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinden sonra bu projeye imza atan kent olmak da bizler için büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.
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