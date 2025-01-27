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İstanbul Valiliği’nden Kamu Kurumlarına Cuma Namazı Uyarısı

İstanbul Valiliği’nden Kamu Kurumlarına Cuma Namazı Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.01.2025 - 17:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Cuma namazına giden personele belge imzalattığı ve ek mesai yaptırdığı iddia edilmişti. İstanbul Valiliği kamu kurumlarına Cuma namazı genelgesi gönderdi. Valiliğin uyarısında isim ve imza alınması, izin saatlerinin mesaiye eklenmesi gibi uygulamaların doğru olmadığı belirtildi. 

İddialara İBB’den jet yalanlama geldi. İBB, “İddialar tamamen gerçek dışıdır. İddialara gerekçe gösterilen uygulama, dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin imzasını taşıyan 2016 yılındaki genelgedir” yanıtını verdi.

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İBB’nin Cuma namazına giden personele belge imzalattığı ve ek mesai yaptırdığı iddia edilmişti. İstanbul Valiliği bu iddialar üzerine kamu kurumlarına bir uyarı gönderdi.

İBB’nin Cuma namazına giden personele belge imzalattığı ve ek mesai yaptırdığı iddia edilmişti. İstanbul Valiliği bu iddialar üzerine kamu kurumlarına bir uyarı gönderdi.

Kamu kurumlarına gönderilen yazı Valiliğin resmi hesabından paylaşıldı:

“Yeterli sayıda personel bulundurarak işlerin aksamamasının sağlanmasını…”

“Yeterli sayıda personel bulundurarak işlerin aksamamasının sağlanmasını…”

Valilik tarafından gönderilen yazıda dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi durumunda isteyen kamu görevlilerine mesai kaybı olmaksızın izin verileceği belirtildi. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Genelgenin ruhu, dini inanç hürriyetinin gereği olarak ibadet etmeye gitmenin engellenmemesini, mesai kaybına neden olmamak ifadesi; tıpkı idari izinlerde olduğu gibi yeterli sayıda personel bulundurularak işlerin aksamamasının sağlanmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi'nin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.”

İBB’den iddialara yalanlama.

İBB’den iddialara yalanlama.

İBB, söz konusu iddialara yönelik bir açıklama yaptı ve iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti: “Cuma namazı saatinin çalışma saatlerine denk geldiği dönemlerde, personelden imzalı evrak istediği ve cuma namazı süresini, mesai saatinin sonuna ekleyerek personelin mesai saati sonrasında çalışmasını talep ettiği iddiası tamamen gerçek dışıdır.”

"İddialara gerekçe gösterilen uygulama, dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin imzasını taşıyan 2016 yılındaki genelgedir."

"İddialara gerekçe gösterilen uygulama, dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin imzasını taşıyan 2016 yılındaki genelgedir."

“Bugüne kadar bu konuda İBB ile ilgili dolaylı da olsa yapılan tek şikayet, metro inşaatı gürültüsüyle ilgilidir. Kadıköy Sahrayıcedit Camii yakınındaki metro şantiyesiyle ilgili CİMER’e gürültü şikayetinde bulunan vatandaşa hızlıca yanıt verilmiştir. İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı, “Çalışanlarımıza cuma namazı için izin verilmektedir ve projedeki gürültü oluşturan faaliyetler durdurulmuştur” açıklamasını yapmıştır.

İBB’nin cuma namazına giden personele belge imzalattığı, ek mesai yaptırdığı iddiaları tamamen uydurmadır ve gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. İddialara gerekçe gösterilen uygulama, dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin imzasını taşıyan 2016 yılındaki genelgedir.4 Ocak 2016 tarihli İstanbul Valiliği yazısında, cuma namazına gitmek isteyen kamu çalışanları için öğle tatilinin 12:00-13:30 arasında düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, haftanın diğer dört gününde bu tatilin 12:00-12:15 olacak şekilde kısaltılmasıyla mesai kaybının önlenmesi istenmiştir.'

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"İbadet özgürlüğünün anayasa ile güvence altına alınan bir hak olduğunu kabul eden İBB..."

"İbadet özgürlüğünün anayasa ile güvence altına alınan bir hak olduğunu kabul eden İBB..."

'Öncesinde uygulanan bu karar, 2019 yılından itibaren İBB yönetimi tarafından hiçbir suretle uygulanmamıştır.

İbadet özgürlüğünün anayasa ile güvence altına alınan bir hak olduğunu kabul eden İBB, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada çalışanlarının ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirebilmesi için tüm imkanlarını seferber etmeyi sürdürecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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