İstanbul Valiliği’nden Kamu Kurumlarına Cuma Namazı Uyarısı
İstanbul Valiliği’nden Kamu Kurumlarına Cuma Namazı Uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Cuma namazına giden personele belge imzalattığı ve ek mesai yaptırdığı iddia edilmişti. İstanbul Valiliği kamu kurumlarına Cuma namazı genelgesi gönderdi. Valiliğin uyarısında isim ve imza alınması, izin saatlerinin mesaiye eklenmesi gibi uygulamaların doğru olmadığı belirtildi.
İddialara İBB’den jet yalanlama geldi. İBB, “İddialar tamamen gerçek dışıdır. İddialara gerekçe gösterilen uygulama, dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin imzasını taşıyan 2016 yılındaki genelgedir” yanıtını verdi.
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İBB’nin Cuma namazına giden personele belge imzalattığı ve ek mesai yaptırdığı iddia edilmişti. İstanbul Valiliği bu iddialar üzerine kamu kurumlarına bir uyarı gönderdi.
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“Yeterli sayıda personel bulundurarak işlerin aksamamasının sağlanmasını…”
İBB’den iddialara yalanlama.
"İddialara gerekçe gösterilen uygulama, dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin imzasını taşıyan 2016 yılındaki genelgedir."
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"İbadet özgürlüğünün anayasa ile güvence altına alınan bir hak olduğunu kabul eden İBB..."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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