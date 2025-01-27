İstanbul Valiliği’nden Kamu Kurumlarına Cuma Namazı Uyarısı

“Bugüne kadar bu konuda İBB ile ilgili dolaylı da olsa yapılan tek şikayet, metro inşaatı gürültüsüyle ilgilidir. Kadıköy Sahrayıcedit Camii yakınındaki metro şantiyesiyle ilgili CİMER’e gürültü şikayetinde bulunan vatandaşa hızlıca yanıt verilmiştir. İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı, “Çalışanlarımıza cuma namazı için izin verilmektedir ve projedeki gürültü oluşturan faaliyetler durdurulmuştur” açıklamasını yapmıştır.

İBB’nin cuma namazına giden personele belge imzalattığı, ek mesai yaptırdığı iddiaları tamamen uydurmadır ve gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. İddialara gerekçe gösterilen uygulama, dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin imzasını taşıyan 2016 yılındaki genelgedir.4 Ocak 2016 tarihli İstanbul Valiliği yazısında, cuma namazına gitmek isteyen kamu çalışanları için öğle tatilinin 12:00-13:30 arasında düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, haftanın diğer dört gününde bu tatilin 12:00-12:15 olacak şekilde kısaltılmasıyla mesai kaybının önlenmesi istenmiştir.'