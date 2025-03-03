İstanbul Esenyurt'ta Bir Ortaokulda Öğrenciler Ramazan Ayına İlahi Okuyarak Girdi

On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Mart ayının 1’iyle birlikte milyonlarca insan oruç tutarak ibaretlerini yerini getirmeye başladı. Ülkemizin dört bir yanında Ramazan ayının gelişi kutlanıyor. İstanbul’da bir ortaokuldan görüntüler de dikkat çekti. Öğrenciler, öğretmenlerinin direktifleriyle birlikte koro halinde ilahi söylüyordu.

Kaynak: TRT Haber