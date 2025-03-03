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İstanbul Esenyurt'ta Bir Ortaokulda Öğrenciler Ramazan Ayına İlahi Okuyarak Girdi

İstanbul Esenyurt'ta Bir Ortaokulda Öğrenciler Ramazan Ayına İlahi Okuyarak Girdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.03.2025 - 14:48

On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Mart ayının 1’iyle birlikte milyonlarca insan oruç tutarak ibaretlerini yerini getirmeye başladı. Ülkemizin dört bir yanında Ramazan ayının gelişi kutlanıyor. İstanbul’da bir ortaokuldan görüntüler de dikkat çekti. Öğrenciler, öğretmenlerinin direktifleriyle birlikte koro halinde ilahi söylüyordu.

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul Esenyurt’taki ortaokulda bütün öğrenciler Ramazan ayını karşılamak için düzenlenen etkinlikte bahçede yerini almıştı.

İstanbul Esenyurt’taki ortaokulda bütün öğrenciler Ramazan ayını karşılamak için düzenlenen etkinlikte bahçede yerini almıştı.

Öğrenciler ezberledikleri ilahiyi hep bir ağızdan söyledi.

Video kaydına alınan görüntüleri TRT Haber paylaştı.

Video kaydına alınan görüntüleri TRT Haber paylaştı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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garibann

2013 te andımız çeşitli kesimlerce faşist yorumlar içerdiği için kaldırılmıştı

eric xy

transparan elbiseler giyip "onur yürüyüşü" yapsalardı sıkıntı olmazdı.