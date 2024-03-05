İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti Her Gün Artıyor: 3 Asgari Ücret Yetmiyor!
İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti Her Gün Artıyor: 3 Asgari Ücret Yetmiyor!
İstanbul Planlama Ajansı’nın Yaşam Maliyeti Araştırması ile İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu. Geçen sene Şubat ayına göre yüzde 81 artış gösteren maliyet, bir ay içerisinde ise yüzde 4,26 artıl gösterdi.
Peki İstanbul'da yaşamanın maliyeti ne kadar?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının sonuçlarını yayımladı.
İPA'nın araştırmasına göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti 2024 yılı Şubat ayında, 2023 yılı Şubat ayına göre yüzde 81 artış gösterdi.
İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise 55.321 lira olarak hesaplandı.
2024 yılının ilk ayı, Ocak ayında ise yaşam maliyeti 53 bin 58 lira olarak hesaplanmış, Ocak ayındaki artışın ise yüzde 80,29 olduğu görülmüştü.
Öte yandan, İstanbul'da temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Şubat ayına göre verileri de karşılaştırıldı.
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