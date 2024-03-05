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İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti Her Gün Artıyor: 3 Asgari Ücret Yetmiyor!

İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti Her Gün Artıyor: 3 Asgari Ücret Yetmiyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.03.2024 - 23:02

İstanbul Planlama Ajansı’nın Yaşam Maliyeti Araştırması ile İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu. Geçen sene Şubat ayına göre yüzde 81 artış gösteren maliyet, bir ay içerisinde ise yüzde 4,26 artıl gösterdi.

Peki İstanbul'da yaşamanın maliyeti ne kadar?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

İPA, her ay gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını 5 Mart 2024 tarihinde paylaştı. Araştırmada, Şubat ayında İstanbul'da yaşamanın maliyetinin ne kadar olduğu açıklandı.

İPA'nın araştırmasına göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti 2024 yılı Şubat ayında, 2023 yılı Şubat ayına göre yüzde 81 artış gösterdi.

İPA'nın araştırmasına göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti 2024 yılı Şubat ayında, 2023 yılı Şubat ayına göre yüzde 81 artış gösterdi.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise 55.321 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise 55.321 lira olarak hesaplandı.

Yapılan hesaba göre, üç net asgari ücret tutarı olan yaklaşık 51 bin TL bile, bu maliyeti karşılamıyor.

2024 yılının ilk ayı, Ocak ayında ise yaşam maliyeti 53 bin 58 lira olarak hesaplanmış, Ocak ayındaki artışın ise yüzde 80,29 olduğu görülmüştü.

2024 yılının ilk ayı, Ocak ayında ise yaşam maliyeti 53 bin 58 lira olarak hesaplanmış, Ocak ayındaki artışın ise yüzde 80,29 olduğu görülmüştü.

Ocak ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti bir ayda 3 bin 899 lira artarak 53 bin 58 lira olmuştu. 

Şubat ayında ise bu oran 2.263 lira arttı.

Öte yandan, İstanbul'da temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Şubat ayına göre verileri de karşılaştırıldı.

Öte yandan, İstanbul'da temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Şubat ayına göre verileri de karşılaştırıldı.

Yapılan araştırma sonucunda, bir yıl içerisinde en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 114,27 artış oranı ile et-kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı ortay kondu.

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